Укол хочешь: премьер проинспектировал производство «Спутника» в Петербурге

Чтобы желающих вакцинироваться российским препаратом стало больше, представители власти на всех уровнях должны подать собственный пример, заявили «Известиям» политики и эксперты, комментируя итоги визита премьера в Санкт-Петербург. Во время поездки Михаил Мишустин посетил предприятия, производящие антиковидный «Спутник V» и социально значимые медикаменты . При этом ситуация с коронавирусом в самом городе по-прежнему сложная. Специалисты делают ставку на начало вакцинации, однако опасаются, что 300 тыс. доз, заказанных губернатором, может не хватить для быстрого изменения ситуации.

Страх неизвестности

В канун Нового года премьер решил посетить Северную столицу. Сейчас город с трудом справляется с пандемией. За последний месяц почти каждый день прирост заболевших составляет около 4 тыс. , благодаря чему субъект занимает второе место в российском антитопе.

На первый взгляд в Петербурге спокойно, однако на самом деле всё не совсем так. Критическая ситуация с коронавирусом вынудила власти ограничить работу общепита в праздничный период. Это вызвало бурю негодования среди компаний, которые даже составляли «карту сопротивления», отказавшись выполнять требования. Они объясняли это тем, что исполнение новых указов просто убьет дело, которому они посвятили всю свою жизнь. Но 10 декабря создатели карты решили закрыть к ней доступ. «Кажется, что нам удалось «достучаться» и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — написали они на сайте. 25 декабря власти пошли на уступки, разрешив открыть зимние террасы на новогодние праздники .

Михаил Мишустин во время посещения фармацевтического производства АО «Активный компонент» в городе Пушкин Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Однако рестораны, как и сам Петербург, председатель правительства почти не увидел, сразу из аэропорта направившись на окраину . Там расположены предприятия, имеющие важное значение для фармацевтической отрасли всей страны.

На федеральном уровне уже неоднократно поднимался вопрос нехватки медикаментов. Эксперты считают, что причины дефицита в основном кроются в неготовности аптек и производителей к введению системы маркировки и искусственном ажиотаже населения. Проблемы во время итоговых пресс-конференций признали и президент, и спикер Совфеда. Не обошел этот вопрос и премьера, который лично решил проверить, насколько готов к работе новый завод «Активный компонент». На предприятии будут производить компоненты социально значимых препаратов . Предполагается, что это улучшит ситуацию на фармацевтическом рынке.

Следующей остановкой стал «Биокад», на котором уже начался выпуск вакцин «Спутник V». По оценкам кабмина, до марта все российские предприятия должны произвести 6,5 млн доз для медучреждений.

Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании «Биокад» в Стрельне Фото: REUTERS/Sputnik/Dmitry Astakhov

— Правительство предпринимает все необходимые меры для развития российских компаний — производителей вакцин. Я абсолютно точно могу сказать, что такая поддержка будет продолжена, тем более сейчас, когда настолько велика потребность в препаратах отечественного производства, — заявил Михаил Мишустин.

Также премьер провел переговоры с губернатором Петербурга Александром Бегловым, обсудив эпидемиологическую ситуацию в городе.

Михаил Мишустин и Александр Беглов во время беседы на площадке НПЦ «Биокад» в Стрельне Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Мегаполис большой, пандемия есть пандемия. Мы, в общем-то, держимся, — без особого энтузиазма сказал глава субъекта.

Осторожный менталитет

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе губернатора, ни один регион не обеспечивает себя вакцинами сам и Петербург в данном случае не исключение. За распределение по стране произведенных в городе препаратов отвечает Минздрав.

Накануне Александр Беглов запросил у федерального центра 300 тыс. доз на нужды населения. Однако, по мнению петербургского депутата Бориса Вишневского, этого не хватит.

— Примерно миллион жителей города переболели. Остается еще четыре. 300 тыс. явно недостаточно, — заявил «Известиям» депутат, отметив, что на первое время Петербургу понадобится как минимум в три раза больше доз.

Производство вакцины «Спутник V» в научно-производственном центре компании «Биокад» Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Пока что многие не решаются сделать антиковидный укол, признались «Известиям» местные жители. Некоторые ждут окончания всех исследований, другие хотят привиться иностранным препаратом. Есть и те, кто до конца не осознает всей опасности пандемии. Увеличить заинтересованность граждан в вакцинации можно не только при помощи разъяснительной работы, но и если крупные политики на всех уровнях власти начнут подавать собственный пример, считают в Совфеде.

— Политика публична, ко многим из чиновников приковано пристальное внимание граждан. Такой пример может повысить доверие общества к безопасности вакцины и к ее необходимости, — отметила зампред комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

С этим мнением согласился и Борис Вишневский.

Уже около 300 тыс. россиян, по данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, сделали прививки . В Центре имени Гамалеи сообщили, что 85% вакцинированных «Спутником V» вообще не испытывают побочных эффектов.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Перепроизводства антиковидных препаратов не будет, уверен доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Заинтересованность есть, теперь главное — обеспечить доступность. 2 млн доз, которые планируется выпустить до конца 2020 года, — это капля в море для нашей страны, — сказал «Известиям» эксперт.

В октябре производители смогли выпустить лишь 300 тыс. доз. Однако, по словам руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, к июлю следующего года Россия изготовит около 30 млн вакцин «Спутник V». Основная задача властей сейчас заключается в том, чтобы не допустить снижения темпов производства, уверена Татьяна Кусайко.