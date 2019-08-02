Уклонистов «повязали» на несогласованной акции 27 июля

Как выяснилось, участникам акций протеста, может грозить еще одна опасность. Или даже не одна. Некоторые из них могут в ближайшем будущем отправиться в «места не столь отдаленные» вовсе даже и не из-за беспорядков или насилие в отношении полиции или других граждан, а для начала, например, за уклонение от службы по призыву.

Так, Следственный комитет России сообщил, что среди задержанных во время несогласованной акции 27 июля в Москве, оказались 134 гражданина России «длительное время уклонявшихся от прохождения военной службы». А материалы доследственных проверок в отношении 16 из них уже поступили в следственные органы ГСУ СК по Москве. И теперь следователи будут устанавливать, наличие или отсутствие в их действиях состава преступления по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Кстати, максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы. Но, как указали в СК, «даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает «уклонистов» от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ». Отсидят, получается, отслужат потом и вернутся, аккурат к началу кампании по выборам в 2024 году.

Самое интересное, что предупреждения о грядущем интересе к уклонистам-участникам протестов со стороны военкоматов звучали еще за несколько дней до акции, но протестующие явно не обратили на них внимания. Как теперь выясняется, совершенно зря.

Однако, как стало известно из весьма осведомленных источников, в МВД составили список потенциальных зарубежных провокаторов, которые могут вмешаться в ход прогулки протестующих по Бульварному кольцу 3-го августа, чтобы повернуть сценарий всего действа в свое русло. И именно эти лица станут объектами повышенного внимания со стороны сотрудников МВД и первыми кандидатами на задержание, благо дипломатического иммунитета у вышеозначенных персон нет. Скорее всего, под сурдинку вместе с ними посетят автозак, а потом и ОВД и те граждане, кто будет находиться с рядом с ними во время задержания.

И не говорите потом, что вас не предупреждали.

P.S. Тем временем, мэрия Москвы согласовала два митинга 10-го и 11-го августа на проспекте Академика Сахарова – самом привычном месте для подобного рода акций. Численность участников на каждом из этих мероприятий обозначена как «до 100 тысяч человек». Вот где точно не будет ни задержаний, ни каких-то неприятных сюрпризов для общественной безопасности.

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