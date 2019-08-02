Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Волкер допустил возможность участия Трампа в переговорах по Донбассу
«Хотели завладеть оружием»: ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Вл...
Большая "югославская" стратегия Китая
"Twitter в "застенках кровавой гэбни": Навальный готовит новую пр...
Главная / В России

Уклонистов «повязали» на несогласованной акции 27 июля

02 августа 2019, 20:39  •  137 • В России

Как выяснилось, участникам акций протеста, может грозить еще одна опасность. Или даже не одна. Некоторые из них могут в ближайшем будущем отправиться в «места не столь отдаленные» вовсе даже и не из-за беспорядков или насилие в отношении полиции или других граждан, а для начала, например, за уклонение от службы по призыву.

Так, Следственный комитет России сообщил, что среди задержанных во время несогласованной акции 27 июля в Москве, оказались 134 гражданина России «длительное время уклонявшихся от прохождения военной службы». А материалы доследственных проверок в отношении 16 из них уже поступили в следственные органы ГСУ СК по Москве. И теперь следователи будут устанавливать, наличие или отсутствие в их действиях состава преступления по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Кстати, максимальное наказание по этой статье – 2 года лишения свободы. Но, как указали в СК, «даже привлечение к уголовной ответственности не освобождает «уклонистов» от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ». Отсидят, получается, отслужат потом и вернутся, аккурат к началу кампании по выборам в 2024 году.

Самое интересное, что предупреждения о грядущем интересе к уклонистам-участникам протестов со стороны военкоматов звучали еще за несколько дней до акции, но протестующие явно не обратили на них внимания. Как теперь выясняется, совершенно зря.

Однако, как стало известно из весьма осведомленных источников, в МВД составили список потенциальных зарубежных провокаторов, которые могут вмешаться в ход прогулки протестующих по Бульварному кольцу 3-го августа, чтобы повернуть сценарий всего действа в свое русло. И именно эти лица станут объектами повышенного внимания со стороны сотрудников МВД и первыми кандидатами на задержание, благо дипломатического иммунитета у вышеозначенных персон нет. Скорее всего, под сурдинку вместе с ними посетят автозак, а потом и ОВД и те граждане, кто будет находиться с рядом с ними во время задержания.

И не говорите потом, что вас не предупреждали.

P.S. Тем временем, мэрия Москвы согласовала два митинга 10-го и 11-го августа на проспекте Академика Сахарова – самом привычном месте для подобного рода акций. Численность участников на каждом из этих мероприятий обозначена как «до 100 тысяч человек». Вот где точно не будет ни задержаний, ни каких-то неприятных сюрпризов для общественной безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



137
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 20:39
Уклонистов «повязали» на несогласованной акции 27 июля
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
01 августа 2019, 21:54
Не хватает денег и страничек в соцсетях: петербургские эксперты рассказали, почему недорабатывают власти на местах
01 августа 2019, 21:54
Резиновые пули и водометы: Как разгоняют протесты в просвещенной Европе
02 августа 2019, 14:09
Трамп предложил Путину поддержку, потому что и Россия всегда помогает США тушить пожары
02 августа 2019, 15:39
«Уже не паранойя»: Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 августа 2019, 14:28
Студия замерла! Экс-депутат Рады ОБРУШИЛАСЬ на Зеленского с обвинениями: "Украин...
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался прес...
02 августа 2019, 01:09
Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским
02 августа 2019, 06:09
"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
27 июля 2019, 23:24
В Госдуме признали: с этими торгашами во власти мы ничего не достигнем
27 июля 2019, 07:09
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
31 июля 2019, 08:39
"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
29 июля 2019, 04:39
Казнь Путина на Керченском мосту и мечта "пройтись по руинам ГУМа": Корчинский описал сценарий "русского майдана"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.