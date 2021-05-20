Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Политика

Уклончивый ответ Лаврова о встрече Путина с Байденом прокомментировал эксперт

20 мая 2021, 13:35  •  196 • Политика
Сергей Лаврова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Проведению российско-американского саммита мешает позиция по Украине
США готовы налаживать отношения с Россией и пойти ради этого на уступки. Такой вывод сделал политолог Борис Межуев, комментируя состоявшуюся в Рейкьявике встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран.
По его мнению, прошедшие переговоры уже можно назвать шагом Вашингтона навстречу Москве. Возобладала логика "мирного сосуществования", которая диктует отказ от открытой конфронтации. В этой плоскости лежит и решение Белого дома отказаться от санкций в отношении оператора "Северного потока-2". И хотя Вашингтон заявил, что это делается ради Берлина, все понимают, что это сигнал Москве о готовности идти на уступки.
Впрочем, сложных моментов еще много, поэтому Сергей Лавров довольно уклончиво ответил на вопрос, состоится ли саммит Владимира Путина и Джо Байдена.
"Прямого ответа о саммите Лавров не дал. Это, конечно, знак того, что какие-то недоговоренности остались",
– приводит РИА "Новости" мнение Межуева. К таким конфликтным вопросам, в частности, относится продвижение НАТО на восток. Если бы США дали понять, что выступают за нейтральный статус Украины, это бы устроило Россию. Но Белый дом этого не делает, поэтому Москва пока не дает окончательного согласия на саммит. Хотя, по мнению эксперта, общий тон встречи Лаврова и Блинкена дал основание надеяться, что саммит РФ и США все-таки состоится.
Переговоры Лаврова и Блинкена состоялись накануне заседания Арктического совета в столице Исландии. По словам главы российского МИДа, стороны готовы "разгребать завалы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



196
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 05:20
Экс-министр Украины назвал причину деградации своей страны
20 мая 2021, 01:40
Лавров впервые встретился с Блинкеном: "Всем понятно, почему сенсация"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 07:30
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую реакцию на Украине
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
16 мая 2021, 21:35
Земан назвал глупостью решение Москвы
13 мая 2021, 13:50
Зеленский отказался от электричества из России
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.