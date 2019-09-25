«Ухудшенная версия Хиллари Клинтон»: как повлияет на президентскую гонку в США падение популярности Джо Байдена

Согласно результатам нескольких опросов общественного мнения, которые провели в течение последних недель американские социологи, на первое место среди кандидатов в президенты США от демократов вышла сенатор Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент Джо Байден, считавшийся лидером симпатий сторонников Демпартии, растерял свой рейтинг на фоне коррупционного скандала, связанного с Украиной. Американские СМИ рассматривают Уоррен как одного из наиболее вероятных противников Дональда Трампа в 2020 году. Однако, как подчёркивают эксперты, у неё нет достаточного политического опыта, поэтому вряд ли она сможет стать самостоятельным игроком. К тому же её позиция по ряду вопросов, в том числе в отношении России, довольно противоречива.

Бывший вице-президент США Джо Байден теряет ведущую позицию в рейтинге претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, которые прошли недавно в Айове и Калифорнии. Если ранее Байден был лидером симпатий сторонников демократов, то сейчас он начал серьёзно уступать сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Падение Байдена

Согласно опубликованным 23 сентября данным опроса общественного мнения, проведённого в Калифорнии компанией Political Data Inc., 29% респондентов готовы голосовать на праймериз демократов за Уоррен. На втором месте — Берни Сандерс, его поддерживают только 21%. Джо Байден — лишь третий с 18%.

Схожие результаты продемонстрировал и обнародованный двумя днями ранее опрос другой социологической службы — Change Research, также проведённый в Калифорнии. Согласно ему, за Уоррен готовы голосовать 25% сторонников Демократической партии, за Берни Сандерса — 23%, а за Джо Байдена — 18%.

Отставание Байдена от Уоррен зафиксировано и в другом штате — Айове. Именно в этом штате в феврале 2020 года должны пройти первые праймериз демократов. Пока, согласно данным опроса, проведённого в сентябре местной газетой Des Moines Register, телеканалом CNN и компанией Mediacom, Уоррен с 22% поддержки на 2% опережает Джо Байдена в рейтинге избирателей штата.

Схожую картину показывает и общенациональный опрос, проведённый компаниями Civiqs/DataProgress 13—16 сентября. Согласно ему, Уоррен лидирует в симпатиях сторонников демократической партии и в США в целом. За неё готовы голосовать 30% демократов, за Байдена — 24%.

В стороне от общей тенденции остались результаты обнародованного 23 сентября общенационального опроса общественного мнения, проведённого по заказу газеты The Hill компанией HarrisX. Согласно этому исследованию, Байден сохраняет лидерство среди демократов и пользуется поддержкой 31% избирателей. Отличие этого опроса от предыдущих в том, что в нём принимали участие не только сторонники Демократической партии, но и «независимые» избиратели.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин отметил в разговоре с RT, что к оценкам американских социологов надо подходить очень осторожно. Зачастую их опросы — это инструменты давления на избирателей, а не отражение реальных настроений в обществе.

«В ходе предыдущей избирательной кампании американские социологи прославились фейками, когда проплаченные социологи прогнозировали чуть ли не 80% Хиллари Клинтон, а Трампа никто всерьёз не воспринимал», — заявил Домрин.

При этом эксперт отметил, что из-за особенностей избирательной системы США решающее значение имеет не общенациональная поддержка того или иного кандидата, а его позиция в ключевых штатах.

«На соцопросы надо смотреть по штатам. Собственно, основная интрига американской избирательной кампании заключается в том, за кого будут голосовать штаты и крупнейшие города. Причина в том, что праймериз проходят по конкретным штатам, а президента выбирает коллегия выборщиков от штатов, когда даже самые маленькие штаты, такие как Айова, имеют значение», — пояснил эксперт.

Украинский фактор

Снижение электоральных симпатий американских избирателей в отношении Джо Байдена проходит на фоне грандиозного скандала, в который оказался вовлечён бывший вице-президент. Ещё с весны 2019 года адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани начал выступать с заявлениями о махинациях сына Байдена — Хантера — на Украине.

Джо Байден на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

В то самое время, когда Байден занимал второй пост в системе исполнительной власти в США и плотно курировал Украину, его сын получил должность в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В апреле The Hill опубликовала материал, где со ссылкой на бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина утверждалось, что его уволили под давлением Байдена-старшего, так как украинский генпрокурор якобы планировал допросить Хантера по делу о коррупции.

После переговоров украинского президента Владимира Зеленского с Трампом 25 июля в американских СМИ началась кампания по обвинению главы Белого дома в попытках заполучить компромат на Джо Байдена.

Сам Трамп утверждает, что СМИ намеренно отвлекают внимание общественности от обвинений в адрес Байдена. По мнению президента США, действия Байдена на Украине были «реальной коррупцией».

This is the real corruption that the Fake News Media refuses to even acknowledge! pic.twitter.com/FCvUtWA33j — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2019

В свою очередь, Руди Джулиани заявил, что обнаружен новый факт, доказывающий коррумпированность Джо Байдена.

«Свежий факт: сын Байдена получил от Украины $3 млн единовременным платежом, который прошёл в США через Латвию и Кипр. Когда прокурор запросил у Кипра размер суммы, которую получил сын Байдена, ему ответили, что посольство США (при Обаме) велело не раскрывать эту информацию. Прокурор подобрался слишком близко к сыну, и Байден добился его отставки», — поделился 22 сентября новой порцией информации в своём Twitter Джулиани.

NEW FACT: One $3million payment to Biden’s son from Ukraine to Latvia to Cyprus to US. When Prosecutor asked Cyprus for amount going to son, he was told US embassy (Obama’s) instructed them not to provide the amount. Prosecutor getting too close to son and Biden had him fired. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 23, 2019

Также Джулиани призвал журналистов спросить у Байдена-старшего о получении его сыном $1,5 млрд от Китая.

Как отметил в интервью RT президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, «грандиозный скандал с Украиной сыграет решающую роль» в крушении надежд Джо Байдена стать кандидатом от демократов.

«На данный момент Элизабет Уоррен является лидером в Демократической партии. А рейтинг Джо Байдена будет тем больше снижаться, чем больше будут раскручиваться в прессе и сторонниками Трампа эти коррупционные скандалы — один на Украине, другой в Китае», — заявил в беседе с RT Лозанский.

В свою очередь, Александр Домрин отмечает, что решающее значение для выбора руководством Демпартии соперника Трампа на выборах в 2020 году будет иметь не само падение рейтинга Байдена, а нежелание партии нести из-за него репутационные издержки.

«Никакая украинская карта на избирателя никакого влияния не окажет. Но она может оказать влияние на руководство Демократической партии. Им меньше всего нужны скандалы, причём коррупционные скандалы», — считает политолог.

Давние противники

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен является, как и Джо Байден, давним оппонентом Трампа. Дональд Трамп периодически высмеивает заявления об индейском происхождении Уоррен, с которыми она выступала ранее.

Элизабет Уоррен

Reuters

© Lucas Jackson

«Сегодня Элизабет Уоррен, которую я иногда называю Покахонтас, вступила в президентскую гонку. Будет ли она позиционировать себя как первого кандидата — представителя коренных народов Америки или спустя 32 года она решила, что это уже не такая выигрышная стратегия? Увидимся на предвыборной кампании, Лиз!» — написал Трамп в своём Twitter 11 февраля.

Тем не менее сейчас СМИ всерьёз оценивают шансы Уоррен победить Трампа.

«Элизабет Уоррен становится главной угрозой для Трампа», — подчёркивается в публикации на сайте СNN.

«Демократы приближаются к выдвижению Уоррен и поражению в противостоянии с Трампом», — говорится на сайте The Hill.

По мнению Александра Домрина, в итоге «со стороны демократов будет выдвинут не очередной «белый старый дядя в лице Джо Байдена», а «цветная женщина».

При этом он полагает, что какие-то шансы есть и у Уоррен, так как она ранее заявляла о своём индейском происхождении. С другой стороны, эти заявления критически воспринимаются самими коренными американцами.

«Элизабет Уоррен — это ухудшенная версия Хиллари Клинтон. У Клинтон был хотя бы какой-то внешнеполитический государственный опыт. Элизабет Уоррен известна только тем, что она юрист и профессор в Гарвардском университете. Но у неё нет ни опыта, ни понимания внешней политики. Она только будет пешкой в руках тех сил, которые стоят за ней. Она будет абсолютно несамостоятельной, в отличие от Трампа, который абсолютно самостоятельный», — считает Домрин.

Противоречивая позиция

16 сентября американская неправительственная организация «Совет по международным отношениям» опубликовала интервью с Элизабет Уоррен, касающееся вопросов международной политики. В нём претендент на роль кандидата от демократов на президентских выборах заявила, что продолжит политику давления на Россию.

«Незаконно аннексировав часть украинской территории и спровоцировав войну на востоке Украины, Россия поставила под угрозу концепцию целостной, свободной и пребывающей в мире Европы, которая успешно реализовывалась почти четверть века. Наш ответ должен быть сосредоточен на выработке надёжной стратегии, направленной на укрепление безопасности союзников НАТО, для которых вновь усиливающаяся Россия представляет угрозу, на поддержку независимости суверенитета и территориальной целостности Украины, а также на привлечение России к ответу и сдерживание дальнейших безрассудных действий с её стороны», — подчеркнула Уоррен.

Также она обвинила Россию в использовании коррупции «для подрыва украинской демократии», однако подчеркнула, что будет содействовать переговорам Москвы и Киева. При этом Уоррен отметила, что, по её мнению, Америка «ведёт слишком много войн».

«Для нормальных избирателей позиция Уоррен выглядит несколько шизофреничной, потому что, с одной стороны, надо с Россией быть жёстче, а это прямая угроза столкновения. С другой стороны, она заявляет, что Америка замешана во многих войнах», — считает Эдуард Лозанский.

Избирательный участок в США

Reuters

© Scott Morgan

По мнению эксперта, эти и другие противоречия в её программе будут использованы Трампом против сенатора от Массачусетса.

Как подчёркивает политолог, в пользу Трампа играет то, что он, в отличие от других президентов, пока не втянул Америку в новые вооружённые конфликты (хотя часто бряцал оружием) и старается исполнить свои предвыборные обещания.

«Это играет ему на руку, в его пользу среди избирателей. Несмотря на все скандалы, Трамп сумеет победить во второй раз», — считает Лозанский.