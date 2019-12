Уходящий 2019-й: хороший год для России • 33 • Аналитика

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов»

Жители России часто не замечают положительных вещей, которые происходят в стране. Принято считать, что Россия – для грустных. Пожалуй, c учетом бескрайних малозаселенных просторов и мало подходящего для комфортной жизни климата экзистенциальная тоска, свойственная многим россиянам, становится понятнее. Но даже в наших широтах происходит масса положительных вещей, в том числе в сферах, которые у нас принято постоянно ругать. К примеру, российская экономика не так плоха, как нам часто её расписывают. В России в 2019 году росло промышленное производство, строились крупные инфраструктурные объекты и закладывались новые корабли.



Российская промышленность способна даже на локальные чудеса. Одно из них явил нам АвтоВАЗ, который давно поправил свою карму и в 2019 году выпустил 400-тысячную «Весту», которая уже несколько лет успешно конкурирует в своем ценовом сегменте с машинами популярных мировых брендов.







Не стоит забывать и про успехи российских школьников и студентов на международной арене, именно им в будущем предстоит выводить российский бизнес и промышленность на новый уровень. Юные россияне регулярно становятся призерами международных олимпиад по самым разным предметам, в том числе по информатике. Таким новостям уделяется крайне мало внимания, хотя для будущего страны каждая такая победа очень важна.





Открытие нового аэропорта в Саратове

Ниже мы поговорим о хороших вещах, которые произошли в нашей стране в 2019 году. Часть из них, касающаяся инфраструктурных объектов и промышленных достижений, естественно, не является абсолютно бесспорной. Мир не стал вдруг черно-белым и никогда таким не был, жизнь – это огромное количество оттенков и нюансов трактовки одних и тех же событий. В этой связи можно посоветовать всем вам уделять больше внимания получаемой информации. Часто бывает очень трудно разобраться в обрушивающемся на нас сегодня информационном потоке, но разбираться в нём необходимо. Это очень важно, если вы сами хотите давать оценку происходящим событиям, а не транслировать чужое мнение. Читайте разные источники, изучайте интересующие вас вопросы, пользуйтесь всеми возможностями интернета, учитесь, как наши школьники-призеры.



Крупнейшие инфраструктурные проекты 2019 года



В Саратове открыли новый аэропорт «Гагарин»



Крупнейшим проектом, который был реализован в 2019 году в рамках государственно-частного партнерства, стал открытый в Саратове новый аэропорт, получивший имя «Гагарин». Построенный с нуля современный авиационный комплекс принял первый рейс 20 августа 2019 года. В отличие от старого аэропорта новый получил взлетную полосу длиной 3 километра и возможность принимать практически все типы существующих пассажирских самолетов, тогда как старый аэропорт «Центральный» был рассчитан лишь на прием региональных самолетов. Новый пассажирский терминал «Гагарин» общей площадью 23 тысячи квадратных метров в состоянии обслуживать каждый час 570 пассажиров, в год пассажиропоток аэропорта может достигать 1 миллиона человек. Только с 20 августа по 19 ноября 2019 года новым аэропортом в Саратове уже воспользовались 173 502 пассажира.





Здание нового аэропорта в Саратове

В России закончена скоростная автодорога «Нева» М11



27 ноября 2019 года в эксплуатацию ввели новую трассу М11 «Нева», которая связывает между собой Москву и Санкт-Петербург. Эта платная автомобильная дорога протяженностью 669,8 километра является дублером бесплатной трассы М10 и проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая стоимость строительства новой трассы составила 520 миллиардов рублей, из которых примерно 148 миллиардов пришлись на внебюджетные источники финансирования. Автомагистраль высшей в России категории дорог IA имеет на всем протяжении от двух до пяти полос в каждом направлении и центральную разделительную полосу. Расчетная скорость движения по дороге составляет 150 км/ч. Ожидается, что поэтапно максимально разрешенная скорость движения по трассе «Нева» будет доведена до 130 км/ч. Автодорога проходит в обход сотен населенных пунктов, поэтому обещанное время в пути между городами будет составлять 6-6,5 часов.





Участок платной автомобильной дороги М11 «Нева»

В Крым пошли пассажирские поезда



Официально 18 декабря 2019 года были завершены все строительные работы на железнодорожной части Крымского моста, а уже 23 декабря по мосту, связывающему Крым с материковой Россией, открылось железнодорожное движение. Мост, связывающий между собой Крым и Краснодарский край, является наиболее протяженным в России, его длина составляет 19 километров. В прошлом году по мосту открыли автомобильное движение, а в этом по нему пошли первые пассажирские поезда. Пока что пассажирам доступны лишь два маршрута по направлениям Москва – Симферополь и Санкт-Петербург – Севастополь и обратно. В скором времени отправиться на полуостров можно будет также из Кисловодска, Мурманска и Екатеринбурга. Запуск грузовых поездов ожидается летом 2020 года.





Крымский мост

В России растет промышленное производство

В Российской Федерации отмечается рост промышленного производства. За январь-октябрь 2019 года рост данного показателя составил 2,7 процента. По данным специалистов Росстата, это хороший показатель на фоне других секторов российской экономики, которая за три первых квартала текущего года прибавила только 1,1 процента, а также на фоне мировых достижений в этой области. Примечательно, что рост в России отмечается не только в добывающей промышленности, но и в выпуске технологической продукции. При этом промышленное производство в России выгодно смотрится на фоне других стран. К примеру, в Бразилии, Италии, Великобритании, Японии, ФРГ по итогам трех кварталов 2019 года промпроизводство демонстрировало отрицательный рост. Хуже всего дела обстояли в Германии, где промышленное производство сократилось на 4 процента.





Городская вертикальная ферма «РусЭко» в Москве

С конвейера в Ижевске сошла 400-тысячная «Лада Веста»

В декабре 2019 года с конвейера производственной площадки Lada Ижевск сошла 400-тысячная Lada Vesta. Производство данной модели волжского завода началось на автозаводе в Ижевске в сентябре 2015 года. По сообщению пресс-службы компании производителя, юбилейным автомобилем стал седан ярко-синего цвета «дайвинг» с двигателем 1,6 литра (113 л.с.) и автоматической бесступенчатой коробкой переключения передач в комплектации Exclusive. Стоит отметить, что каждый день с конвейера ижевского автозавода, который занимается сборкой всей линейки автомобилей «Веста», сходит более 500 новых машин.





Сборка автомобилей Lada Vesta в Ижевске

Легковой автомобиль, который изменил мнение многих россиян о марке Lada и заставил переобуться многих скептиков, производится с сентября 2015 года и по-прежнему демонстрирует положительную динамику продаж. По итогам 11 месяцев текущего года продажи автомобиля Vesta в России выросли на 4 процента и составили 100 501 автомобиль. В 2018 году автомобили под брендом Lada Vesta впервые стали самыми продаваемыми в России новыми автомобилями. Машина обошла своих прямых конкурентов в B-классе: KIA Rio,

Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. По всей видимости, по итогам 2019 года положение вещей на российском автомобильном рынке сохранится, а появление в ноябре 2019 года в линейке модели с полноценным вариатором вместо робота, лишь стимулирует продажи «Весты».



В России строится 43 новых траулера

Отечественные верфи, которые практически четыре десятка лет не строили новые рыбопромысловые суда, в 2019 году получили вал новых заказов. Все дело в изменениях законодательства. Рыбопромышленники обязаны приобретать новые корабли в России, чтобы сохранить часть квот на вылов. Подобные меры привели к тому, что российские верфи получили огромный прирост заказов и сейчас строят 43 рыболовных траулера на общую сумму 160 миллиардов рублей. Ничего подобного не наблюдалось ни в Советском Союзе, ни в России на протяжении последних 40 лет.





Большой морозильный траулер (БМРТ) проекта 5670WSD строит ПСЗ «Янтарь», корабль станет самым большим траулером в России

По словам главы Росрыболовства, российские рыбопромышленники заключили контракты на строительство 43 различных траулеров и 25 перерабатывающих морскую продукцию заводов. Общая сумма заключенных контрактов оценивается в 180 миллиардов рублей, из которых львиная доля приходится на корабли – 160,5 миллиарда рублей. Реализация данных заказов позволит уже в обозримом будущем обновить 65 процентов профильных кораблей, работающих в Северном бассейне и примерно 25 процентов кораблей на Дальнем Востоке России (по мощности, а не по количеству).



Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике

Российские школьники в очередной раз доказали, что страна очень сильна в точных дисциплинах и информатике. На Международной олимпиаде по информатике, которая в этом году прошла в Баку, российская команда стала лучшей в неофициальном зачете. Турнир юных программистов, который проводился с 4 по 11 августа 2019 года, принес нашим школьникам четыре золотых медали. Больше россиян «золота» на IOI 2019 (International Olympiad in Informatics) в Баку не завоевал никто. Второе и третье места с тремя золотыми медалями поделили между собой школьники из США и Китая. По две золотых награды обеспечили себе учащиеся из Южной Кореи, Тайваня и Вьетнама. Золотые награды для России принесли Ильдар Гайнуллин (Казань), Александр Морозов (Санкт-Петербург), Владимир Романов и Егор Лифарь (оба Москва).



На фото (слева направо): Андрей Станкевич, Александр Морозов, Владимир Романов, Егор Лифарь, Ильдар Гайнуллин

Успешно выступили российские школьники и на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Катаре, которая завершилась в декабре 2019 года. Олимпиада проводилась уже в 16-й раз и собрала школьников не старше 15 лет из 70 разных государств. Российская команда из шести человек выиграла две золотых и четыре серебряных медали. Золотые медали выиграли Вадим Ерин и Даниил Житов, серебряные: Артём Гуляев, Василиса Кислицина, Матвей Муравьев и Илья Просяной. Все шесть участников были победителям Всероссийской олимпиады школьников по физике и химии. Заметьте, российские школьники регулярно добиваются успехов на международном уровне без всякого допинга, но по телевизору, в новостных сюжетах интернет-изданий и в печатных СМИ мы об этом не узнаем практически ничего. Между тем такие юные призеры – это наше будущее и главный актив страны.





Призеры Международной естественнонаучной олимпиады юниоров в Катаре

OCSiAl оценили в миллиард долларов

Международная частная компания OCSiAl, основанная четырьмя российскими учеными и предпринимателями, была оценена в один миллиард долларов, став первой компанией-«единорогом» в портфеле «Роснано» («единорогами» называют компании, получившие инвестиций от одного миллиарда долларов и более). В настоящее время 17,3 процента акций компании принадлежит «Роснано», еще 47 процентов плюс голосующий контроль сосредоточены в руках российских предпринимателей Юрия Коропачинского, Юрия Зельвенского и Олега Кириллова, а также академика РАН Михаила Предтеченского. Все четверо являются друзьями и выпускниками НГУ.



Построенная россиянами с нуля компания имеет основной офис в Люксембурге, там же будет находиться главная производственная площадка. Подобное решение продиктовано не отсутствием патриотизма, а необходимостью работы в условиях глобального мира и защиты интеллектуальной собственности в английской системе права, также во многом такое решение продиктовано желанием быть ближе к потребителям. Половину продукции компании сегодня потребляет Европа и США, треть Китай, а на Россию приходится пока лишь два процента. Стоит отметить, что OCSiAl – это первый в мире производитель высококачественных графеновых нанотрубок. По итогам 2018 года компания занимала 95 процентов мирового рынка со своим продуктом. В России уникальному промышленному стартапу тесно, компания хочет ни много ни мало изменить весь мир. При этом на промышленной площадке OCSiAl в Новосибирске уже производится до 60 тонн нанотрубок в год. По словам основателя компании Корпачинского, достигнуть подобных объемов выпуска конкуренты компании смогут не раньше, чем через 5-7 лет.





В России запустили уникальную плавучую АЭС

В 2019 году в России запустили уникальную плавучую АЭС, это первый подобный объект во всем мире. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) является проектом госкорпорации «Росатом». 19 декабря 2019 года станция выработала первую электрическую энергию. Новая электростанция разместилась в порту города Певек на Чукотке. В следующем году ПАТЭС «Академик Ломоносов» собираются подключить к теплосетям Певека, сдав станцию в промышленную эксплуатацию. Уникальный промышленный объект станет самой северной атомной станцией на планете.



