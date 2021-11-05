|
Уходящая Меркель оставила Германии напутствие: "Отношения с Россией - особенные"
05 ноября 2021, 22:40 • 91 • Политика
Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель оставила Германии напутствие. Она призвала руководство своей страны к дальнейшему сохранению взаимоуважительного диалога с Москвой: "Отношения с Россией - особенные".
Врио канцлера Германии Ангела Меркель оставила напутствие, которое касается взаимоотношений ФРГ и России.
Так, 5 ноября она была удостоена медали Вальтера Ратенау за большие политические успехи. На церемонии награждения в немецкой столице покидающая свой пост канцлер призвала руководство страны и дальше вести взаимоуважительный диалог с Москвой.
Меркель заметила, что далеко не всё в контактах с русской стороной идёт гладко, приведя в пример такие темы, как Донбасс и Крым, которые, по её словам, пошатнули привычные устои в Европе.
Тем не менее Германии очень важно поддерживать связи с Россией, которые "были особенными" на протяжении всей истории отношений между странами, констатировала политик.
Она добавила, что ФРГ совместно с Францией не прекращает деятельности в рамках "нормандского формата", чтобы добиться выполнения Минских договорённостей.
Подпишитесь на нас
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 октября 2021, 18:25
|
01 ноября 2021, 10:05
|
31 октября 2021, 11:20
|
04 ноября 2021, 23:55
|
05 ноября 2021, 04:00
|
30 октября 2021, 01:30
|
02 ноября 2021, 14:40