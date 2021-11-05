Уходящая Меркель оставила Германии напутствие: "Отношения с Россией - особенные"

Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель оставила Германии напутствие. Она призвала руководство своей страны к дальнейшему сохранению взаимоуважительного диалога с Москвой: "Отношения с Россией - особенные".

Врио канцлера Германии Ангела Меркель оставила напутствие, которое касается взаимоотношений ФРГ и России.

Так, 5 ноября она была удостоена медали Вальтера Ратенау за большие политические успехи. На церемонии награждения в немецкой столице покидающая свой пост канцлер призвала руководство страны и дальше вести взаимоуважительный диалог с Москвой.

Меркель заметила, что далеко не всё в контактах с русской стороной идёт гладко, приведя в пример такие темы, как Донбасс и Крым, которые, по её словам, пошатнули привычные устои в Европе.

Тем не менее Германии очень важно поддерживать связи с Россией, которые "были особенными" на протяжении всей истории отношений между странами, констатировала политик.

Она добавила, что ФРГ совместно с Францией не прекращает деятельности в рамках "нормандского формата", чтобы добиться выполнения Минских договорённостей.