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Уходящая Меркель оставила Германии напутствие: "Отношения с Россией - особенные"

05 ноября 2021, 22:40  •  91 • Политика
Уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель оставила Германии напутствие. Она призвала руководство своей страны к дальнейшему сохранению взаимоуважительного диалога с Москвой: "Отношения с Россией - особенные".
Врио канцлера Германии Ангела Меркель оставила напутствие, которое касается взаимоотношений ФРГ и России.
Так, 5 ноября она была удостоена медали Вальтера Ратенау за большие политические успехи. На церемонии награждения в немецкой столице покидающая свой пост канцлер призвала руководство страны и дальше вести взаимоуважительный диалог с Москвой.
Меркель заметила, что далеко не всё в контактах с русской стороной идёт гладко, приведя в пример такие темы, как Донбасс и Крым, которые, по её словам, пошатнули привычные устои в Европе.
Тем не менее Германии очень важно поддерживать связи с Россией, которые "были особенными" на протяжении всей истории отношений между странами, констатировала политик.
Она добавила, что ФРГ совместно с Францией не прекращает деятельности в рамках "нормандского формата", чтобы добиться выполнения Минских договорённостей.

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