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Уходя на пенсию, в России человек получает пятую часть былого заработка - сенатор Калашников
20 августа 2019, 09:39 • 95 • Политика
В Совете Федерации прокомментировали пенсионную реформу. По словам сенатора Сергея Калашникова, главная проблема с пенсиями в России - они составляют лишь пятую часть от былого заработка.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал пенсионную реформу и предложение по сокращению рабочей недели до 4 дней. По его словам, основная проблема с пенсиями - они составляют только пятую часть от того, что человек зарабатывал до этого.
Он пояснил, что так называемый "коэффициент замещения" в России пляшет от 25 до 40 процентов. Однако в реальности он составляет примерно 21 процент.
Также он посетовал на "некачественную" рабочую силу в России. По его словам, старшее поколение работников плохо справляется с современной техникой или вовсе ей не владеет. А молодое поколение ориентировано не на работу, а на совершенно иной образ жизни.
В этой связи он считает, что устроиться на дополнительную работу после появления третьего выходного на неделе - это фантазия.
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