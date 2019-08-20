Уходя на пенсию, в России человек получает пятую часть былого заработка - сенатор Калашников

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал пенсионную реформу и предложение по сокращению рабочей недели до 4 дней. По его словам, основная проблема с пенсиями - они составляют только пятую часть от того, что человек зарабатывал до этого.

Он пояснил, что так называемый "коэффициент замещения" в России пляшет от 25 до 40 процентов. Однако в реальности он составляет примерно 21 процент.

"То есть, уходя на пенсию, человек получает пятую часть. Вот в чём проблема", - сказал Калашников в комментарии Царьграду.

Также он посетовал на "некачественную" рабочую силу в России. По его словам, старшее поколение работников плохо справляется с современной техникой или вовсе ей не владеет. А молодое поколение ориентировано не на работу, а на совершенно иной образ жизни.

"Поэтому я считаю, что качество рабочей силы у нас, конечно, неудачное. Уже неудачное. Когда-то оно было неплохим. Не соответствует современным требованиям", - сказал сенатор.

В этой связи он считает, что устроиться на дополнительную работу после появления третьего выходного на неделе - это фантазия.