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Уходя из Сирии, США пригрозили Анкаре санкциями - Bloomberg

15 октября 2019, 01:24  •  14 • Политика
На фоне начавшегося в Сирии вывода американского военного контингента Белый дом пригрозил Анкаре введением санкций Турции вследствие турецкой военной операции в САР. Санкции могут быть введены уже в понедельник, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ограничительные меры могут быть введены Вашингтоном уже в понедельник. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, поводом Белый дом называет действия Турции в ходе её военной операции на северо-востоке Сирии.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что Белый дом без промедления объявит жёсткие санкции в отношении Турции в случае, если Анкара нарушит свои обязательства по защите представителей религиозных и этнических меньшинств в Сирии. Очевидно, что под ними имеются в виду курды, ставшие мишенью атак турецкой военщины.
Перед этим 9 октября Турция объявила начало на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира". Целью турецких военных является создание буферной зоны, которая послужит турецкой границе защитным поясом и сможет принять в себя из Турции сирийских беженцев.

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