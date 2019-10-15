Уходя из Сирии, США пригрозили Анкаре санкциями - Bloomberg

Ограничительные меры могут быть введены Вашингтоном уже в понедельник. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, поводом Белый дом называет действия Турции в ходе её военной операции на северо-востоке Сирии.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что Белый дом без промедления объявит жёсткие санкции в отношении Турции в случае, если Анкара нарушит свои обязательства по защите представителей религиозных и этнических меньшинств в Сирии. Очевидно, что под ними имеются в виду курды, ставшие мишенью атак турецкой военщины.

Перед этим 9 октября Турция объявила начало на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира". Целью турецких военных является создание буферной зоны, которая послужит турецкой границе защитным поясом и сможет принять в себя из Турции сирийских беженцев.