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Уходя из Сирии, американские солдаты оставили свое оружие курдам - СМИ

29 декабря 2018, 11:09  •  133 • Политика
Покидающие Сирию войска США могут передать свое оружие курдским формированиям, передает агентство Reuters. Пентагон отказался уточнять, где находится американское вооружение после объявления о выводе военных США из САР.
Reuters пишет, что в настоящее время американское оружие может попасть союзным США курдам. Однако американская сторона воздерживается от более подробных комментариев.
"Было бы неуместно обсуждать местонахождение оружия и военного оборудования сейчас", - отметил представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон.
По его словам, сейчас идет планирование вывода американских военных из Сирии. А что касается самого вывода, то он будет осуществляться "целенаправленно".
Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается вот уже семь лет подряд. Сейчас в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ (запрещена в РФ) на территории страны были разбиты российскими военными и правительственной армией.
Напомним, что проамериканская коалиция наносила авиаудары по населенным пунктам, жертвами становились мирные граждане.

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