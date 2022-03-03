Уходя — погоди: в РФ просят арестовать активы иностранного бизнеса

Михаила Мишустина просят обязать иностранный бизнес, решивший уйти из РФ, выполнить обязательства перед российскими потребителями . С такой просьбой к председателю кабмина обратился глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Документ имеется у «Известий». В нем предлагается арестовывать активы компаний, которые не обеспечат гарантийное обслуживание и ремонт , обещанный при покупке товаров. Представители отечественного бизнеса считают меру оправданной. Эксперты полагают, что иностранные компании рано или поздно вернутся в Россию , поэтому все спорные вопросы нужно дипломатично урегулировать.

Подрывают доверие

По информации «Известий», Михаила Мишустина просят защитить россиян, которые покупали импортные товары компаний, решивших уйти с нашего рынка . К главе кабмина обратился руководитель организации «Общественная потребительская инициатива», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

В письме он уточняет, что в свете последних событий, связанных с проведением Россией специальной военной операции на Украине, множество иностранных, прежде всего американских, европейских и японских, компаний принимает решения об уходе из РФ.

« Подобные решения не только подрывают доверие к таким компаниям, но к тому же существенно ущемляют права и законные интересы российских граждан », — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Олег Павлов ссылается на закон «О защите прав потребителей» и просит власти принять ряд мер. Так, он предлагает инициировать в отношении компаний, которые приняли или примут решения об уходе с российского рынка, проведение проверок на предмет наличия у них денежных средств, запасов продукции и других активов, необходимых для исполнения обязательств перед российскими потребителями.

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Кроме того, на это имущество предлагается наложить арест, а также побудить иностранные компании разрабатывать специальные программы по исполнению ими своих гарантийных обязательств в течение всего предусмотренного законодательством срока.

Как сообщил «Известиям» глава организации по защите прав потребителей, россияне уже сталкиваются с проблемами.

— Мы получаем жалобы потребителей за недоставку оплаченных заказов, прежде всего в магазинах Apple. Также есть ряд претензий по автомобилям, уже заказанным и оплаченным в более спокойное время . Но по их доставке также есть вопросы, — пояснил Олег Павлов «Известиям».

По его словам, в последние дни количество таких жалоб сильно выросло.

— Компании, которые выступают импортерами и дистрибьютерами этой техники, объявляют о том, что они прекращают свою деятельность в России и останавливают поставки. При этом ни о каких гарантиях или механизмах защиты, которые обеспечивали бы интересы российских покупателей, они не говорят , — сообщил Олег Павлов.

Он отметил, что помимо правительства, при котором был создан оперативный штаб по противодействию санкциям, обращения были направлены в Роспотребнадзор, Минпромторг и Генпрокуратуру.

По его словам, организация готовит иски к иностранным компаниям, в которых будет содержаться просьба о выполнении обеспечительных мер.

— У нас уже сейчас есть возможность обратиться в суд и заблокировать их счета и имущество, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед покупателями . Права потребителей в России защищены. Если какой-то товар подорожал за время, в которое он не был поставлен, то покупатель может получить компенсацию, — сказал он.

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Всё в контрактах

«Известия» обратились в кабмин с просьбой оценить возможность принятия этих мер и в Роспотребнадзор, чтобы прояснить, как будут защищаться права российских потребителей в связи с уходом с нашего рынка иностранных компаний.

Кроме того, «Известия» направили запросы в пресс-службы представительств Apple, Nokian Tyres, Renault, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo Car Russia, Nike и другие с предложением пояснить, будут ли ими выполнены обязательства перед российскими клиентами.

В пресс-службе Nokian Tyres «Известиям» сказали, что не планируют пока покидать российский рынок, хотя ранее об этом сообщили СМИ.

— Информация об уходе компании из России неверная. Мы, естественно, выполняем все обязательства как в области производственной гарантии, так и расширенной гарантии, — пояснила «Известиям» руководитель пресс-службы Nokian Tyres Марина Мокина.

Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал требование общественников о защите российских потребителей справедливым.

— Ведь иностранные производители давали гарантии на свои товары. У некоторых это целый год обслуживания. Эти обязательства предусмотрены российским законодательством, также это прописано в контрактах по поставкам товаров. Поэтому прописанные в обращении предложения абсолютно законны, — пояснил он «Известиям».

По его словам, это распространяется не только на потребительские товары, но и на авиаотрасль.

— Как так можно лишить наши авиакомпании запасных частей? Это всё прописывается в контрактах при покупке самолетов, — уточнил он.

Фото: Global Look Press/imago-images/Wang Ying

Адвокат общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов считает, что процедура выхода иностранных компаний должна обсуждаться совместно за круглым столом власти и бизнеса , чтобы сохранить отношения на перспективу.

— Мне кажется, что арестовывать имущество и активы — это очень резкий ход. Все понимают, что военная операция на Украине рано или поздно закончится. Иностранный бизнес хочет работать в России , так как это очень большой рынок, — пояснил «Известиям» эксперт.

При этом он убежден, что права российских потребителей, безусловно, должны быть защищены, а финансовые потери, если они есть, компенсированы .

Всего о своем уходе с российского рынка объявило несколько десятков иностранных компаний. Прежде всего это бизнес, связанный с автомобильным производством, высокими технологиями, одеждой и спортивной экипировкой.