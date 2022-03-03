Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно...
Главная / Политика

Уходя — погоди: в РФ просят арестовать активы иностранного бизнеса

03 марта 2022, 03:15  •  79 • Политика
Михаила Мишустина просят обязать иностранный бизнес, решивший уйти из РФ, выполнить обязательства перед российскими потребителями. С такой просьбой к председателю кабмина обратился глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Документ имеется у «Известий». В нем предлагается арестовывать активы компаний, которые не обеспечат гарантийное обслуживание и ремонт, обещанный при покупке товаров. Представители отечественного бизнеса считают меру оправданной. Эксперты полагают, что иностранные компании рано или поздно вернутся в Россию, поэтому все спорные вопросы нужно дипломатично урегулировать.

Подрывают доверие

По информации «Известий», Михаила Мишустина просят защитить россиян, которые покупали импортные товары компаний, решивших уйти с нашего рынка. К главе кабмина обратился руководитель организации «Общественная потребительская инициатива», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
В письме он уточняет, что в свете последних событий, связанных с проведением Россией специальной военной операции на Украине, множество иностранных, прежде всего американских, европейских и японских, компаний принимает решения об уходе из РФ.
«Подобные решения не только подрывают доверие к таким компаниям, но к тому же существенно ущемляют права и законные интересы российских граждан», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
Олег Павлов ссылается на закон «О защите прав потребителей» и просит власти принять ряд мер. Так, он предлагает инициировать в отношении компаний, которые приняли или примут решения об уходе с российского рынка, проведение проверок на предмет наличия у них денежных средств, запасов продукции и других активов, необходимых для исполнения обязательств перед российскими потребителями.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Кроме того, на это имущество предлагается наложить арест, а также побудить иностранные компании разрабатывать специальные программы по исполнению ими своих гарантийных обязательств в течение всего предусмотренного законодательством срока.
Как сообщил «Известиям» глава организации по защите прав потребителей, россияне уже сталкиваются с проблемами.
Мы получаем жалобы потребителей за недоставку оплаченных заказов, прежде всего в магазинах Apple. Также есть ряд претензий по автомобилям, уже заказанным и оплаченным в более спокойное время. Но по их доставке также есть вопросы, — пояснил Олег Павлов «Известиям».
По его словам, в последние дни количество таких жалоб сильно выросло.
Компании, которые выступают импортерами и дистрибьютерами этой техники, объявляют о том, что они прекращают свою деятельность в России и останавливают поставки. При этом ни о каких гарантиях или механизмах защиты, которые обеспечивали бы интересы российских покупателей, они не говорят, — сообщил Олег Павлов.
Он отметил, что помимо правительства, при котором был создан оперативный штаб по противодействию санкциям, обращения были направлены в Роспотребнадзор, Минпромторг и Генпрокуратуру.
По его словам, организация готовит иски к иностранным компаниям, в которых будет содержаться просьба о выполнении обеспечительных мер.
У нас уже сейчас есть возможность обратиться в суд и заблокировать их счета и имущество, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед покупателями. Права потребителей в России защищены. Если какой-то товар подорожал за время, в которое он не был поставлен, то покупатель может получить компенсацию, — сказал он.
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Всё в контрактах

«Известия» обратились в кабмин с просьбой оценить возможность принятия этих мер и в Роспотребнадзор, чтобы прояснить, как будут защищаться права российских потребителей в связи с уходом с нашего рынка иностранных компаний.
Кроме того, «Известия» направили запросы в пресс-службы представительств Apple, Nokian Tyres, Renault, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo Car Russia, Nike и другие с предложением пояснить, будут ли ими выполнены обязательства перед российскими клиентами.
В пресс-службе Nokian Tyres «Известиям» сказали, что не планируют пока покидать российский рынок, хотя ранее об этом сообщили СМИ.
— Информация об уходе компании из России неверная. Мы, естественно, выполняем все обязательства как в области производственной гарантии, так и расширенной гарантии, — пояснила «Известиям» руководитель пресс-службы Nokian Tyres Марина Мокина.
Президент «Опоры России» Александр Калинин назвал требование общественников о защите российских потребителей справедливым.
— Ведь иностранные производители давали гарантии на свои товары. У некоторых это целый год обслуживания. Эти обязательства предусмотрены российским законодательством, также это прописано в контрактах по поставкам товаров. Поэтому прописанные в обращении предложения абсолютно законны, — пояснил он «Известиям».
По его словам, это распространяется не только на потребительские товары, но и на авиаотрасль.
— Как так можно лишить наши авиакомпании запасных частей? Это всё прописывается в контрактах при покупке самолетов, — уточнил он.
Фото: Global Look Press/imago-images/Wang Ying
Адвокат общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов считает, что процедура выхода иностранных компаний должна обсуждаться совместно за круглым столом власти и бизнеса, чтобы сохранить отношения на перспективу.
— Мне кажется, что арестовывать имущество и активы — это очень резкий ход. Все понимают, что военная операция на Украине рано или поздно закончится. Иностранный бизнес хочет работать в России, так как это очень большой рынок, — пояснил «Известиям» эксперт.
При этом он убежден, что права российских потребителей, безусловно, должны быть защищены, а финансовые потери, если они есть, компенсированы.
Всего о своем уходе с российского рынка объявило несколько десятков иностранных компаний. Прежде всего это бизнес, связанный с автомобильным производством, высокими технологиями, одеждой и спортивной экипировкой.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


79
Источник
Похожие новости
02 марта 2022, 23:15
"Я увидел своими глазами": Израильский журналист разоблачил очередную ложь Зеленского
02 марта 2022, 23:15
Разница между военными России и США раскрылась в единственной фразе чиновника Пентагона
02 марта 2022, 23:15
Экс-инспектор ООН по вооружению оценил НАТО: "Это просто позорище"
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
02 марта 2022, 23:15
Из Крыма на Украину прибыла гуманитарная помощь: Россия никого не оставит в беде - Минобороны
03 марта 2022, 00:35
США бы уже всё уничтожили: Американский блогер прорвал блокаду лжи из Киева
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2022, 23:15
"Я увидел своими глазами": Израильский журналист разоблачил очередную ложь ...
02 марта 2022, 23:15
Разница между военными России и США раскрылась в единственной фразе чиновника Пентаго...
02 марта 2022, 23:15
Экс-инспектор ООН по вооружению оценил НАТО: "Это просто позорище"
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
02 марта 2022, 23:15
Из Крыма на Украину прибыла гуманитарная помощь: Россия никого не оставит в беде - Ми...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
26 февраля 2022, 16:35
России готовили биоистребление? Вскрыты факты об американских лабораториях в Киеве и Одессе
24 февраля 2022, 09:10
Цели России в ходе спецоперации: заявление Минобороны и карты ударов
01 марта 2022, 05:05
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.