Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не хочу в рай (Уставший Оптимист)
Чем обернётся для Кузбасса «дело генерала Калинкина»? (Руслан Осташко)
Украина столкнется с экономическими санкциями
Блокировка активов, запрет на поставки товаров...: Какие ответные санкции Россия...
Главная / Карикатуры

Уходит в отрыв

23 октября 2018, 18:39  •  215 • Карикатуры

Нефтяные котировки неуклонно идут вверх и уже в следующему году могут достичь ста долларов за баррель. Есть вероятность, что и на этом рост не остановится.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

215
Источник
Похожие новости
19 октября 2018, 20:24
Безвиз и безвод
19 октября 2018, 13:54
Конкуренция по всем фронтам
19 октября 2018, 13:54
Двадцать лет платы

16 октября 2018, 20:54
Кошмар на улице Крещатик
23 октября 2018, 18:39
Уходит в отрыв
12 октября 2018, 12:54
Полный вперед!
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
23 октября 2018, 00:24
Воздушный разведчик США оценил вооружение Крыма с Черного моря
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
23 октября 2018, 03:39
Украину лишат шампанского и коньяка по требованию Франции
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
18 октября 2018, 16:24
Как украинский полковник разбил самолёт, убив американца (Руслан Осташко)
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
20 октября 2018, 23:39
Казахстан-2018: Русские, уезжайте в Россию! (Романов Роман)
20 октября 2018, 20:24
«Чудо-женщина» из Якутска: Новый мэр города стала героем соцсетей
18 октября 2018, 06:39
Израильский эксперт вынужден был признать проигрыш своей страны в сражении с С-300 в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.