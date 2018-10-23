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Уходит в отрыв
23 октября 2018, 18:39 • 215 • Карикатуры
Нефтяные котировки неуклонно идут вверх и уже в следующему году могут достичь ста долларов за баррель. Есть вероятность, что и на этом рост не остановится.
© Виталий Подвицкий
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