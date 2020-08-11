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Уходит через год: раскрыты детали тайных переговоров Лукашенко с протестными силами

11 августа 2020, 19:00  •  89 • Политика
Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт считает, что президент переоценил собственную значимость
Результаты выборов в Белоруссии явно сфальсифицированы – большинство граждан проголосовало против Лукашенко. И вспыхнувшие в стране протесты являются реакцией на "обман общества". Такое мнение высказал политобозреватель Валерий Соловей.
Он отметил, что Лукашенко вел тайные переговоры после выборов с теми, кто руководит протестами в Белоруссии. По его словам, президент договорился о своем уходе.
"Суть его в том, что Лукашенко признают президентом, но через год он уходит. Это предварительно, но контур переговоров был такой", – рассказывает эксперт.
По словам эксперта, событие для Белоруссии беспрецедентно – впервые внутригосударственные волнения охватывают всю страну. Однако теперь эту стихию не остановить.
Соловей отметил, комментируя заявление Лукашенко о неких внешних силах, приложивших усилия к запуску машины протеста, что доля правды в этом есть – заговор не тотальный, а вполне прозаичный: каждый "игрок" стремится реализовать свои интересы. Но если бы политическая почва в стране не была столь зыбкой и действующей властью в стране были бы все довольны, то этого бы никогда не удалось сделать никому.
"И события в Белоруссии в одних из нас возбудят надежду, а в других они возбудят страх", – заявил Соловей в беседе с "Собеседником".
Специалист уверен: долгое пребывание Лукашенко на посту сделало его тем управленцем, который переоценивает собственную значимость. Также вполне вероятно, что ему предоставляют недостоверные данные.
Ранее специалист Геворг Мирзаян заявил, что Москве пришлось признать результаты выборов в Белоруссии, несмотря на русофобскую риторику Лукашенко. По словам эксперта, Россия выбрала "меньшее из зол".

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