Уходишь из России - жди национализации: В правительстве уже одобрили инициативу

Комиссия одобрила меры поддержки экономики, в том числе механизм национализации иностранных производств, заявили в "Единой России".

В правительстве России поддержали идею национализации имущества иностранных организаций. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, сообщает "Единая Россия".

Речь идёт о втором пакете мер поддержки экономики. В их числе механизм национализации производства компаний, которые объявляют о своём уходе с рынка России и закрытии производств в стране. Ранее с такой инициативой выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Сообщается, что законопроект позволит суду вводить внешнее управление в организациях, которыми более чем на 25% владеют иностранные граждане из недружественных государств, если эти организации объявляют о прекращении деятельности в России. Это делается в первую очередь для того, чтобы предотвратить потерю рабочих мест и банкротства.

При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников,

- отметили в "ЕР".