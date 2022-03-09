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Уходишь из России - жди национализации: В правительстве уже одобрили инициативу

09 марта 2022, 19:25  •  184 • Политика
Комиссия одобрила меры поддержки экономики, в том числе механизм национализации иностранных производств, заявили в "Единой России".
В правительстве России поддержали идею национализации имущества иностранных организаций. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект, сообщает "Единая Россия".
Речь идёт о втором пакете мер поддержки экономики. В их числе механизм национализации производства компаний, которые объявляют о своём уходе с рынка России и закрытии производств в стране. Ранее с такой инициативой выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Сообщается, что законопроект позволит суду вводить внешнее управление в организациях, которыми более чем на 25% владеют иностранные граждане из недружественных государств, если эти организации объявляют о прекращении деятельности в России. Это делается в первую очередь для того, чтобы предотвратить потерю рабочих мест и банкротства.
При этом собственник в течение пяти дней может отказаться от внешнего управления в случае возобновления деятельности или продажи доли при условии сохранения бизнеса и работников,
- отметили в "ЕР".

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