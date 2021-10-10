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«Уходили налево, так как впереди были населённые пункты»: что известно о крушении самолёта в Татарстане

10 октября 2021, 18:15  •  176 • В России
В воскресенье, 10 октября, в Татарстане потерпел крушение самолёт L-410 с группой парашютистов. Из 22 находившихся на борту человек погибли как минимум 16, в том числе оба лётчика. Глава республики Рустам Минниханов рассказал, что практически сразу после взлёта пилоты сообщили об отказе одного из двигателей и попытались посадить воздушное судно, однако самолёт разрушился. В ДОСААФ России заявили, что все полёты L-410 приостановлены до окончания расследования причин крушения. 11 октября в Татарстане объявлено днём траура.
 
Reuters © Russia's Emergencies Ministry
 

В воскресенье, 10 октября, в Мензелинском районе Республики Татарстан произошла авиакатастрофа, жертвами которой стали по меньшей мере 16 человек. Шестеро пострадавших при крушении самолёта L-410 с бортовым номером RF-94591 были госпитализированы в больницы Набережных Челнов и Казани.

Позднее за ними вылетел Superjet МЧС России, который доставит на место рабочую группу во главе с врио министра Александром Чуприяном и эвакуирует раненых в Москву. Самолёт оснащён медицинскими модулями, которые позволяют контролировать состояние пострадавших. В полёте их будут сопровождать медики МЧС, сообщил ТАСС.

На борту разбившегося L-410, принадлежавшего ДОСААФ России, было два пилота и 20 парашютистов, в том числе члены местного аэроклуба. Подробности аварии рассказал прибывший на место крушения президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, самолёт взлетел в 09:05 по местному времени. Поднявшись до высоты 70 м, лётчики сообщили об отказе левого двигателя и запросили вынужденную посадку.

«Полёт длился недолго, они уходили налево, так как впереди были населённые пункты, шли на посадку, но высота не позволила... Стоял автомобиль «Газель», крылом они задели — и летательный аппарат перевернулся», — сказал Минниханов.

Он поручил властям подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта. 11 октября в Татарстане объявлено днём траура.

В пресс-службе главы республики уточнили, что основные травмы у пострадавших в аварии — переломы. «Отсутствие травм головы и шеи позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на борту разбившегося самолёта находились жители Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, а также Ульяновской, Кировской и Челябинской областей. «Среди погибших при крушении самолета девять татарстанцев, четыре жителя Башкортостана, два — Удмуртии и один — Челябинской области», — уточнили в пресс-службе президента.

По факту крушения Следственный комитет завёл уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования специалисты изымают предполётную документацию, опрашивают очевидцев трагедии, а также выполняют другие следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ Равиль Нурмехаметов в беседе с RT рассказал, что погибшие при крушении самолёта пилоты были опытными лётчиками.

«Очень большой (налёт. — RT). Свыше десяти тысяч часов у каждого», — сказал он.

В свою очередь, в ДОСААФ России заявили, что все полёты L-410 приостановлены до окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане. Там также сообщили, что, по предварительным данным, причиной трагедии стала техническая поломка, и подчеркнули, что экипаж самолёта предпринял всё возможное для спасения пассажиров.

Глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов заявил, что потерпевший крушение самолёт был укомплектован в штатном режиме, который подразумевает наличие на борту 20 человек и двух членов экипажа. Ранее в СМИ сообщалось, что борт мог быть перегружен. По мнению Салахова, причиной отказа двигателя могло стать попадание в него птицы.

Он также сообщил, что самолёт проходил необходимые предполётные обследования, а недавно было проведено его техобслуживание. По данным из открытых источников, судно находится в эксплуатации с 1987 года, а с 2014-го принадлежит ДОСААФ. «Самолёт хотя по возрасту старый, налёт у него небольшой. Каждый год они проводят исследования, даётся допуск», — пояснил глава муниципального района.

Отметим, что в 2021 году в России потерпели крушение ещё два L-410. В сентябре самолёт этой модели совершил жёсткую посадку в Иркутской области, в результате чего погибли четыре человека. В июне в Кемеровской области разбился самолёт, на борту которого также находились спортсмены-парашютисты. Погибли пять человек, ещё 14 пострадали.

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