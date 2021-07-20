Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий" • 219 • В мире Американцы уходят из Афганистана. Ещё раньше страну, уже охваченную гражданской войной, покинули их союзники из стран НАТО. Ситуация грозит вырваться за пределы Афганистана, в том числе и на территорию постсоветских республик Средней Азии. Но не это самое опасное. Военный эксперт объяснил, в чём заключается "страшный сценарий". Талибы* заняли все КПП между Афганистаном и Центральной Азией. По словам начальника Объединённого штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, в настоящее время они уже контролируют практически 100% границы с Таджикистаном. Толпы афганских таджиков и узбеков, поддерживавших ранее американцев, бегут на север, в Таджикистан и Узбекистан. Власти этих стран вынуждены мобилизовать войска и призывать резервистов. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию её союзников. Об этой и других проблемах региона в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина беседовала с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым и другими экспертами. Испытание миром для "Талибана"** страшнее, чем испытание войной На связь со студией Царьграда по скайпу вышел Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана. Елена Афонина: Не приведёт ли уход США из Афганистана к новым "цветным революциям", что спровоцирует поток беженцев и мигрантов через азиатские республики в Россию? Именно этого мы боимся в первую очередь. Андрей Серенко: И обоснованно боимся. Но бояться, думаю, надо не того, что из самого Афганистана пойдёт волна радикалов, которая хлынет через Пяндж, через Амударью и, сметая всё на своём пути, достигнет Таджикистана или Узбекистана, а потом потечёт дальше, в Центральную Азию. На самом деле, тут всё намного тоньше и опаснее. Сегодня талибам* едва ли интересно выходить за пределы афганских границ. У них другая цель – им надо захватить власть в Афганистане, причём исключительно вооружённым путём. Другой формы своего существования, кроме джихада, "Талибан"** не предполагает. А это значит, что испытание миром для них страшнее, чем испытание войной. Так что пугать и без того пугливых соседей они не заинтересованы. Гораздо хуже и опаснее другое: сегодня происходит политическая реабилитация "Талибана"**, как победоносного джихадистского проекта. Никаким другим проектам не удалось поставить на колени Америку, а талибам* удалось. Не случайно шейхи "Аль-Каиды"*** уже полтора года активно популяризируют через соцсети "Талибан"** именно таким образом, в том числе и в русскоязычном сегменте. У талибов* есть своя пропагандистская русскоязычная служба, которая изготавливает много различного "рекламного" продукта с целью влиять на русскоговорящих мусульман. Две войны Афганистана – А если талибы* захватят весь Афганистан, что ждёт эту страну? Мы видим, какими темпами им один за другим сдаются уезды. Как дальше могут развиваться события? А.С.: Это немного запаздывающая информация. Талибы* уже не захватывают уезды – период "уездопада" закончился. Сегодня талибы* практически никуда не продвигаются, а афганские силовики начинают контрнаступление. Поэтому я бы не торопился выносить приговор нынешнему кабульскому режиму или популяризировать предыдущий успех талибов* – всё далеко не так просто. По большому счёту, война в Афганистане только начинается – новая, подлинная война. И длиться она будет ещё очень долго. Надо сказать, что в Афганистане всегда ведётся две войны. И в ходе советского военного присутствия, и сейчас, в ходе западного присутствия в Афганистане, там велось две войны. Первая война – это та картинка, которая подавалась с начала 1980-го года советскими пропагандистами, а сейчас подавалась западными пропагандистами. То есть тогда был проект советской модернизации Афганистана, построения социализма в этой прекрасной стране. А сейчас это проект западной модернизации Афганистана, построение прекрасной демократии в этой замечательной стране и так далее. Но все эти замечательные проекты, судя по всему, пошли прахом. И в 1980-е годы борьба велась с противниками социалистической модернизации, с врагами афганского народа, которые тянули людей в проклятое прошлое. Сейчас происходит то же самое – идёт борьба с террористами "Талибана"**, "Аль-Каиды"***, которые тоже мешают сформировать в Афганистане полноценное цивилизованное государство. Это одна война. А вторая война, которая и является бесконечной, тянется с 1980-х годов, но не ограничивается Афганистаном. Это афгано-пакистанская война, с которой мы сегодня и сталкиваемся. Этот конфликт носит гибридный характер. Иногда он скрытый, порой явный. И мы с вами прекрасно понимаем, что главным спонсором и хозяином моджахедов в 1980-е годы была пакистанская военная верхушка, разведка. И это не меняется до текущего момента. "Талибан"** – это политический субъект, контролирующийся пакистанскими военными, которые используют талибов*, чтобы свергнуть афганское правительство, не желающее выступать в роли полуколониального правительства для Исламабада. Американцы не уходят. Они изменяют формат присутствия – Но есть ли сейчас какая-либо реальная угроза для России? И почему США столь спешно покидают Афганистан, бросая и оружие, и технику? А.С.: И это брошенное американское оружие уже распродаётся боевиками и в Иран, и в Пакистан, и другим соседям Афганистана. Что касается спешного ухода США, то Америка на самом деле из региона никуда не уходит. Она стремится максимально быстро переформатировать своё присутствие здесь. Что же касается поспешности, то процесс вывода занял почти 10 лет, подготовка к нему началась ещё в 2010 году. Правда, американцы рассчитывали задержаться здесь чуть дольше, хотя бы года на четыре. Но получилось – что получилось. Американцы поняли, что существующие проблемы в стране невозможно решить военным путём, а поскольку эта их партия перешла в пат, они предпочли просто перевернуть доску и снести все фигуры для того, чтобы новую партию сыграть на новой доске. Сегодня мы должны очень внимательно следить за действиями американских "друзей", за тем, как они будут переформатировать своё присутствие и систему оказания влияния в регионе. Для нашей же страны и наших ближних соседей, как я уже сказал, опасна рекламная кампания джихадистского проекта "Талибан"**. И опасна она тем, что этому проекту станут подражать русскоязычные мусульмане. Я не исключаю, что со временем могут появиться сторонники киргизского, таджикского, если хотите – чеченского или татарского "Талибана"**. ФРГ: разные взгляды востока и запада Эта джихадистская зараза в современной коммуникативной среде распространяется очень быстро. И вот это – самое опасное для нас – подражатели "Талибану"** среди молодых мусульман, которые будут сегодня трансформироваться и саморадикализироваться в этом направлении. Вот это проблема. Угроза вполне реальна: радикалы цепляют молодёжь на крючки – Спасибо огромное. Александр Евгеньевич, вы согласны с тем, что угроза здесь менее визуализирована, как нам кажется? Мы видели видеозаписи массового перехода афганских военнослужащих и их семей на территорию Ирана. Примерно то же самое происходило и на других границах Афганистана, потом большинство возвращали, конечно, обратно. И это нас пугает намного больше, чем то, что невидимо, но более страшно – о чём говорил Андрей Серенко. Эта угроза действительно страшна? Александр Михайлов: Эта угроза очевидна. Мы уже на примере сирийской кампании видели, как радикалы из России пополняли террористические ряды. Вспомните хотя бы историю Варвары Карауловой, были и другие похожие, когда почти дети вовлекались в этот большой обман, который распространяют идеологи движения в соцсетях. Молодёжь там цепляют на крючки, вытаскивая на свою территорию. Что дальше с ними происходит – одному Богу известно. Обратно люди чаще всего не возвращаются живыми. Они либо пополняют ряды террористов, либо, если это девушки, их используют в качестве наложниц боевиков. Поэтому ничего там позитивного нет и быть не может. Кроме того, определённая экстремистская литература, те или иные виды вооружений могут растекаться по ближним регионам, а из-за некой прозрачности границ среднеазиатских республик всё это может попасть и на наши южные и восточные границы. Если смотреть на всю ситуацию с военной точки зрения, присутствие 201-й военной базы в Таджикистане несколько успокаивает. За последние годы она заметно усилилась благодаря новейшему вооружению. Сейчас там есть и новые беспилотные аппараты, и современные системы радиоэлектронной борьбы, недавно поставили новые вертолёты. Там уже стоят системы С-300, которые смогут защитить приграничные блокпосты. По линии ОДКБ мы постоянно ведём военную подготовку наших южных соседей. Зачем главы МИД Таджикистана и Узбекистана встречались с Блинкеном? К беседе в студии присоединился военный эксперт Юрий Кнутов. – Как известно, власти Таджикистана уже обратились в ОДКБ с просьбой оказать возможную помощь и поддержку в связи с ситуацией на границе с Афганистаном. Юрий Альбертович, как вы можете прокомментировать это обращение? Юрий Кнутов: Надо отметить, что в провинции Бадахшан, расположенной на севере Афганистана, сосредоточено большое количество военных. И в первую очередь это командный состав группировки ИГИЛ****. В своё время Пентагон свозил их туда вместе с семьями на вертолётах без опознавательных знаков. Так что влияние радикальных исламистов в этом регионе достаточно сильное. А провинция Бадахшан как раз граничит с Таджикистаном. При этом таджикская армия по численности заметно уступает "Талибану"**, в рядах которого, как недавно сообщалось, порядка 70 тысяч боевиков. К слову, афганская армия насчитывает более 200 тысяч военнослужащих, однако при столкновении с талибами* предпочитает отступать. Понятно, что моральный дух афганской армии гораздо ниже, чем у движения "Талибан"**. И здесь я бы хотел отметить один очень важный момент. В рамках ОДКБ между президентами России, Таджикистана и Узбекистана проходят переговоры. При этом таджикский и узбекский министры иностранных дел недавно в ходе визита в США встречались с главой Госдепа Энтони Блинкеном. О чём они там говорили? Нельзя исключать, что речь шла о возможности создания американских военных баз на территории Таджикистана и Узбекистана. «Расширить влияние на умы»: почему Байден заговорил о необходимости изменений в избирательном праве США И мы с вами прекрасно понимаем, что, если такие базы появятся, для нас это будет мощный удар в спину. Вы посмотрите, в этом году произошла целая цепочка событий. Это Нагорный Карабах, это Белоруссия. Это и провокационный заход британского эсминца вдоль Крыма с демонстративным нарушением наших границ. А теперь ещё и Средняя Азия. То есть полыхает по значительной части наших границ. Это крайне опасно, и мы должны работать на упреждение этой опасности, сделав всё для того, чтобы в среднеазиатских республиках не появились американские базы, прежде всего оказав этим республикам максимальную помощь военными советниками, не посылая туда наши войска. Конечно, может появиться и какое-то число добровольцев, которые захотят там послужить. Но, как я думаю, на данном этапе, до захвата Кабула и стабилизации ситуации в Афганистане, каких-то активных и резких телодвижений на границе не будет. Однако надо понимать, что главную угрозу здесь представляет даже не "Талибан"**, с которым у нас какие-то определённые отношения уже существуют, а ИГИЛ**** и другие террористические группировки, которые достаточно активно действуют в Афганистане. Где гарантия того, что этот ИГИЛ**** не подомнёт под себя "Талибан"**? Вот это будет самый страшный сценарий. * Талибы – члены исламистского террористического движения "Талибан", запрещенного в России. ** "Талибан" – террористическое движение, запрещённое в России. *** "Аль-Каида" – террористическая организация, запрещённая в России. **** ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









219 Источник Похожие новости Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой "Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул патруль США в Сирии ФРГ: разные взгляды востока и запада За что отрубили голову монархисту? «Правительство оправляется от шока первых поражений»: каковы перспективы мирного диалога по Афганистану "Относительно молодой вариант": В ВОЗ рассказали, что пришло на смену "дельта"-штамму Новости партнеров