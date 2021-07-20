|
Уход США из Афганистана – часть ловушки. Известен "самый страшный сценарий"
20 июля 2021, 10:00 • 219 • В мире
Американцы уходят из Афганистана. Ещё раньше страну, уже охваченную гражданской войной, покинули их союзники из стран НАТО. Ситуация грозит вырваться за пределы Афганистана, в том числе и на территорию постсоветских республик Средней Азии. Но не это самое опасное. Военный эксперт объяснил, в чём заключается "страшный сценарий".
Талибы* заняли все КПП между Афганистаном и Центральной Азией. По словам начальника Объединённого штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, в настоящее время они уже контролируют практически 100% границы с Таджикистаном.
Толпы афганских таджиков и узбеков, поддерживавших ранее американцев, бегут на север, в Таджикистан и Узбекистан. Власти этих стран вынуждены мобилизовать войска и призывать резервистов. Глава МИД Сергей Лавров сказал, что происходящее в Афганистане беспокоит Россию с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию её союзников.
Об этой и других проблемах региона в студии "Первого русского" ведущая Елена Афонина беседовала с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым и другими экспертами.
Испытание миром для "Талибана"** страшнее, чем испытание войной
На связь со студией Царьграда по скайпу вышел Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана.
Елена Афонина: Не приведёт ли уход США из Афганистана к новым "цветным революциям", что спровоцирует поток беженцев и мигрантов через азиатские республики в Россию? Именно этого мы боимся в первую очередь.
Андрей Серенко: И обоснованно боимся. Но бояться, думаю, надо не того, что из самого Афганистана пойдёт волна радикалов, которая хлынет через Пяндж, через Амударью и, сметая всё на своём пути, достигнет Таджикистана или Узбекистана, а потом потечёт дальше, в Центральную Азию.
На самом деле, тут всё намного тоньше и опаснее. Сегодня талибам* едва ли интересно выходить за пределы афганских границ. У них другая цель – им надо захватить власть в Афганистане, причём исключительно вооружённым путём.
Гораздо хуже и опаснее другое: сегодня происходит политическая реабилитация "Талибана"**, как победоносного джихадистского проекта. Никаким другим проектам не удалось поставить на колени Америку, а талибам* удалось.
Две войны Афганистана
– А если талибы* захватят весь Афганистан, что ждёт эту страну? Мы видим, какими темпами им один за другим сдаются уезды. Как дальше могут развиваться события?
А.С.: Это немного запаздывающая информация. Талибы* уже не захватывают уезды – период "уездопада" закончился. Сегодня талибы* практически никуда не продвигаются, а афганские силовики начинают контрнаступление. Поэтому я бы не торопился выносить приговор нынешнему кабульскому режиму или популяризировать предыдущий успех талибов* – всё далеко не так просто.
Первая война – это та картинка, которая подавалась с начала 1980-го года советскими пропагандистами, а сейчас подавалась западными пропагандистами. То есть тогда был проект советской модернизации Афганистана, построения социализма в этой прекрасной стране. А сейчас это проект западной модернизации Афганистана, построение прекрасной демократии в этой замечательной стране и так далее.
Но все эти замечательные проекты, судя по всему, пошли прахом. И в 1980-е годы борьба велась с противниками социалистической модернизации, с врагами афганского народа, которые тянули людей в проклятое прошлое.
А вторая война, которая и является бесконечной, тянется с 1980-х годов, но не ограничивается Афганистаном. Это афгано-пакистанская война, с которой мы сегодня и сталкиваемся. Этот конфликт носит гибридный характер. Иногда он скрытый, порой явный. И мы с вами прекрасно понимаем, что главным спонсором и хозяином моджахедов в 1980-е годы была пакистанская военная верхушка, разведка. И это не меняется до текущего момента.
Американцы не уходят. Они изменяют формат присутствия
– Но есть ли сейчас какая-либо реальная угроза для России? И почему США столь спешно покидают Афганистан, бросая и оружие, и технику?
А.С.: И это брошенное американское оружие уже распродаётся боевиками и в Иран, и в Пакистан, и другим соседям Афганистана. Что касается спешного ухода США, то Америка на самом деле из региона никуда не уходит. Она стремится максимально быстро переформатировать своё присутствие здесь.
Американцы поняли, что существующие проблемы в стране невозможно решить военным путём, а поскольку эта их партия перешла в пат, они предпочли просто перевернуть доску и снести все фигуры для того, чтобы новую партию сыграть на новой доске.
Сегодня мы должны очень внимательно следить за действиями американских "друзей", за тем, как они будут переформатировать своё присутствие и систему оказания влияния в регионе.
Эта джихадистская зараза в современной коммуникативной среде распространяется очень быстро. И вот это – самое опасное для нас – подражатели "Талибану"** среди молодых мусульман, которые будут сегодня трансформироваться и саморадикализироваться в этом направлении. Вот это проблема.
Угроза вполне реальна: радикалы цепляют молодёжь на крючки
– Спасибо огромное.
Александр Евгеньевич, вы согласны с тем, что угроза здесь менее визуализирована, как нам кажется? Мы видели видеозаписи массового перехода афганских военнослужащих и их семей на территорию Ирана. Примерно то же самое происходило и на других границах Афганистана, потом большинство возвращали, конечно, обратно. И это нас пугает намного больше, чем то, что невидимо, но более страшно – о чём говорил Андрей Серенко. Эта угроза действительно страшна?
Александр Михайлов: Эта угроза очевидна. Мы уже на примере сирийской кампании видели, как радикалы из России пополняли террористические ряды. Вспомните хотя бы историю Варвары Карауловой, были и другие похожие, когда почти дети вовлекались в этот большой обман, который распространяют идеологи движения в соцсетях. Молодёжь там цепляют на крючки, вытаскивая на свою территорию. Что дальше с ними происходит – одному Богу известно.
Кроме того, определённая экстремистская литература, те или иные виды вооружений могут растекаться по ближним регионам, а из-за некой прозрачности границ среднеазиатских республик всё это может попасть и на наши южные и восточные границы.
Если смотреть на всю ситуацию с военной точки зрения, присутствие 201-й военной базы в Таджикистане несколько успокаивает. За последние годы она заметно усилилась благодаря новейшему вооружению. Сейчас там есть и новые беспилотные аппараты, и современные системы радиоэлектронной борьбы, недавно поставили новые вертолёты. Там уже стоят системы С-300, которые смогут защитить приграничные блокпосты. По линии ОДКБ мы постоянно ведём военную подготовку наших южных соседей.
Зачем главы МИД Таджикистана и Узбекистана встречались с Блинкеном?
К беседе в студии присоединился военный эксперт Юрий Кнутов.
– Как известно, власти Таджикистана уже обратились в ОДКБ с просьбой оказать возможную помощь и поддержку в связи с ситуацией на границе с Афганистаном. Юрий Альбертович, как вы можете прокомментировать это обращение?
Юрий Кнутов: Надо отметить, что в провинции Бадахшан, расположенной на севере Афганистана, сосредоточено большое количество военных. И в первую очередь это командный состав группировки ИГИЛ****. В своё время Пентагон свозил их туда вместе с семьями на вертолётах без опознавательных знаков. Так что влияние радикальных исламистов в этом регионе достаточно сильное.
И здесь я бы хотел отметить один очень важный момент. В рамках ОДКБ между президентами России, Таджикистана и Узбекистана проходят переговоры. При этом таджикский и узбекский министры иностранных дел недавно в ходе визита в США встречались с главой Госдепа Энтони Блинкеном. О чём они там говорили? Нельзя исключать, что речь шла о возможности создания американских военных баз на территории Таджикистана и Узбекистана.
И мы с вами прекрасно понимаем, что, если такие базы появятся, для нас это будет мощный удар в спину. Вы посмотрите, в этом году произошла целая цепочка событий. Это Нагорный Карабах, это Белоруссия. Это и провокационный заход британского эсминца вдоль Крыма с демонстративным нарушением наших границ. А теперь ещё и Средняя Азия. То есть полыхает по значительной части наших границ.
Конечно, может появиться и какое-то число добровольцев, которые захотят там послужить. Но, как я думаю, на данном этапе, до захвата Кабула и стабилизации ситуации в Афганистане, каких-то активных и резких телодвижений на границе не будет.
* Талибы – члены исламистского террористического движения "Талибан", запрещенного в России.
** "Талибан" – террористическое движение, запрещённое в России.
*** "Аль-Каида" – террористическая организация, запрещённая в России.
**** ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая в России.
Подпишитесь на нас
219
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 июля 2021, 22:05
|
19 июля 2021, 03:45
|
14 июля 2021, 02:40
|
18 июля 2021, 20:25
|
13 июля 2021, 16:35
|
14 июля 2021, 08:10
|
17 июля 2021, 09:35