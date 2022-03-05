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Уход с рынка IT-гигантов – "как крошки на столе": Аналитик объяснил, зачем России устроили бойкот
05 марта 2022, 04:00 • 107 • Политика
Многие компании устроили бойкот России, хотя их никто не обязывал это делать из-за вводимых Западом санкций. Уход с рынка IT-гигантов - "как крошки на столе", считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ив. Он объяснил истинную цель Apple, Google, Meta и Netflix.
Технологические гиганты США потеряют миллиарды, если откажутся от русского рынка. По оценкам экспертов, суммарная прибыль четырёх компаний (Apple, Google, Meta и Netflix) уменьшится на 1-2%.
"Для этих технологических компаний Россия – это как крошки на столе по сравнению со всем пирогом", - приводит Politico слова Дэна Ива.
Он считает, что в случае продолжения Россией спецоперации на Украине, эти компании не вернутся на русский рынок, но эта потеря не будет существенной.
Санкции США и Европы не обязывают IT-компании отключать Россию от сервисов, но те всё же идут на этот шаг. Бойкот нужен им для улучшения имиджа как в глазах обывателей, так и в глазах американских политиков, пишет издание. Власти в США в последнее время неоднократно заявляли, что считают борьбу лидеров IT-индустрии в борьбе с дезинформацией в соцсетях недостаточной.
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