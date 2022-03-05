Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предате...
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
Главная / Политика

Уход с рынка IT-гигантов – "как крошки на столе": Аналитик объяснил, зачем России устроили бойкот

05 марта 2022, 04:00  •  107 • Политика
Многие компании устроили бойкот России, хотя их никто не обязывал это делать из-за вводимых Западом санкций. Уход с рынка IT-гигантов - "как крошки на столе", считает аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ив. Он объяснил истинную цель Apple, Google, Meta и Netflix.
Технологические гиганты США потеряют миллиарды, если откажутся от русского рынка. По оценкам экспертов, суммарная прибыль четырёх компаний (Apple, Google, Meta и Netflix) уменьшится на 1-2%.
"Для этих технологических компаний Россия – это как крошки на столе по сравнению со всем пирогом", - приводит Politico слова Дэна Ива.
Он считает, что в случае продолжения Россией спецоперации на Украине, эти компании не вернутся на русский рынок, но эта потеря не будет существенной.
Санкции США и Европы не обязывают IT-компании отключать Россию от сервисов, но те всё же идут на этот шаг. Бойкот нужен им для улучшения имиджа как в глазах обывателей, так и в глазах американских политиков, пишет издание. Власти в США в последнее время неоднократно заявляли, что считают борьбу лидеров IT-индустрии в борьбе с дезинформацией в соцсетях недостаточной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


107
Источник
Похожие новости
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
05 марта 2022, 00:30
Власти США отреклись от заявлений об убийстве Путина: "Это не позиция правительства"
05 марта 2022, 00:30
Роскомнадзор поставил ультиматум Apple из-за Минобороны России: Явное неуважение государству
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
05 марта 2022, 02:15
Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"
05 марта 2022, 02:15
Наёмникам на Украине не светит Женевская конвенция: Минобороны России предупредило
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 марта 2022, 00:30
Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб
05 марта 2022, 00:30
Власти США отреклись от заявлений об убийстве Путина: "Это не позиция правительс...
05 марта 2022, 00:30
Роскомнадзор поставил ультиматум Apple из-за Минобороны России: Явное неуважение госу...
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
05 марта 2022, 02:15
Зеленский обвинил НАТО в смертях на Украине: "Все, что альянс смог сделать"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
26 февраля 2022, 11:20
Главные угрозы для России в текущей ситуации
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
28 февраля 2022, 02:40
Кадыров поставил ультиматум западным лидерам: "Впредь думайте"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.