Уход платежом красен: в ГД предложили ввести налог для «возвращенцев»

В Госдуме предложили создать реестр «неблагонадежных» иностранных компаний, которые решили уйти с российского рынка или приостановить работу на нем . Соответствующую инициативу выдвинул депутат Султан Хамзаев. Он считает, что «возвращенцев» необходимо обложить дополнительным налогом с прибыли и установить для них страховой депозит. Бизнес-эксперты уверены, что подобные меры не должны применяться ко всем зарубежным производителям поголовно. Другие депутаты Госдумы призвали не принимать новых мер сгоряча и доработать предложение.

Реестр неблагонадежности

В Государственной думе предложили создать реестр коммерческих структур, ушедших с российского рынка или приостановивших работу на нем . Соответствующую инициативу выдвинул депутат, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

— Я считаю, что для таких компаний должен быть определен новый статус — неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок. Необходимо сделать соответствующий реестр и определить новый статус для компаний, которые свернули свой бизнес в России по политическим мотивам, — заявил он «Известиям».

Кроме того, парламентарий предложил установить дополнительные налоги для тех иностранных компаний, которые решат вернутся на отечественный рынок.

— Повышенное налогообложение должно исчисляться с прибыли компаний . Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит — своеобразный гарант от их эмоционального поведения . Если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее почти 200 крупных западных брендов поставили на паузу деятельность в РФ . Среди них — Nike, Adidas, Zara, IKEA, Lego, Apple, Samsung, LG. Остановил продажи и «тяжелый люкс»: Chanel, LV, Rolex, Cartier, Balenciaga. В автомобильной отрасли приостановили работу с Россией Skoda, Volvo, BMW, Audi и другие. Netflix, ВBC, CNN прекратили вещание.

Сопредседатель организации «Деловая Россия», зампредседателя общественного совета Минпромторга Антон Данилов-Данильян считает, что не стоит унифицировать подход ко всем иностранным игрокам на отечественном рынке . Многие компании свою деятельность у нас приостанавливают лишь формально, отметил эксперт. Часть организаций намерены управлять бизнесом из грузинских, казахстанских, китайских и других офисов, то есть из стран, не наложивших санкции на Россию.

— Здесь необходима аккуратность и предельная точность. Если уж подобные меры вводят, то нужно установить несколько режимов. По каким-то группам компаний, наверное, и должен быть повышенный налог. В отношении других ничего не должно измениться. А третьим, может быть, нужно даже дать какие льготы, которые в представлении капиталиста должны перевесить политические риски , — сказал Антон Данилов-Данильян.

Преференции , по его мнению, необходимо предоставить компаниям, производящим продукцию, которую невозможно быстро заместить аналогами . Применять повышенное налогообложение можно в отношении организаций, работающих в высокой конкурентной среде и чей уход не станет критичным для отечественного рынка. Речь идет, например, о заведениях общественного питания, строительных фирмах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Оставить прежние условия можно там, где хороший бренд, пользующийся спросом, который, в случае ухода, пусть не сразу, но заметят. Каждый такой бренд — это показатель уровня рынка, если он уходит с рынка, это снижает его общий уровень. В области парфюмерии и косметики, одежды, обуви бренды имеют значение, — уточнил сопредседатель «Деловой России».

Руководитель комитета общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» по международным отношениям Николай Дунаев предложение депутата Султана Хамзаева не поддержал . Он считает, что лучшим решением в сложившейся ситуации стало бы принятие закона по защите титульных прав собственника и его интересов при управлении миноритарным акционером или сторонним управляющим.

— Мы придерживаемся следующей позиции: если на компанию давят власти ее государства, оставляйте бизнес российскому партнеру . Мы защитим ваши титульные права собственности, а как давление прекратится — возвращайтесь и управляйте сами. Второй вариант — продать бизнес. Третий — если вы уходите, это приравнивается к преднамеренному банкротству. Это понятная схема в парадигме: «Мы знаем, что у вас на родине на вас оказывают давление, и готовы вас таким вот образом поддержать», — объяснил он.

Стратегические плюсы

Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг призвал с осторожностью относиться к введению каких бы то ни было мер в отношении зарубежных компаний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я думаю, сейчас не нужно сгоряча пытаться принимать меры, следует взять паузу : компаниям — оценить риски, а нам — посмотреть, в какой ситуации мы находимся. Мы ждем дальнейших шагов от правительства, — сказал он.

Депутат также выразил надежду, что появятся решения, которые пробудят у иностранных компаний интерес вернуться на российский рынок.

Предложенные изменения направлены на предотвращение ухода компаний, которые еще не прекратили деятельность , отметил член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Уваров.

— Однако те, что уже прекратили свою деятельность в России, вряд ли возобновят ее, поскольку эти изменения несут как неблагоприятные, так и невыгодные последствия для них. Эти изменения в большей степени отдаляют иностранные корпорации от российского рынка, поскольку их доход может снизиться, — считает он.

Но предлагаемые меры также имеют обратную сторону, уточнил юрист. Дополнительные налоги позволят возместить ущерб, который был нанесен прекращением компаниями своей деятельности. Новые же налоги будут высчитываться от прибыли, потому у вернувшихся компаний не будет убытков при осуществлении своей деятельности.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

— Плюсы от таких решений, по большей части, стратегические. Они заставляют очень быстро шевелиться и бизнес, и власти, и финансовые институты. Благодаря такому напряжению быстрее находятся импортозамещающие решения, и средства на модернизацию выделяются оперативнее , — сказал Антон Данилов-Данильян.

Кроме того, часть отечественных производителей выиграет из-за того, что займет нишу ушедших организаций, добавил он.