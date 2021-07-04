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Уход на дистанционку: почему США допустили возможность создания военных баз в Узбекистане и Таджикистане

04 июля 2021, 00:35  •  19 • В мире
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не исключил вероятности размещения американских военных баз в Узбекистане и Таджикистане после вывода войск из Афганистана. По его словам, США ведут переговоры со странами, соседствующими с исламской республикой, а также изучают «перспективы дистанционной деятельности», которая могла бы осуществляться с территории этих государств. Ранее на этой неделе главы Пентагона и Госдепа провели встречи с министрами иностранных дел Таджикистана и Узбекистана. По мнению экспертов, заканчивая свою неудачную кампанию в Афганистане, США стремятся сохранить позиции в регионе.
 
Здание Пентагона Reuters © Carlos Barria/File
 

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга не исключил вероятности размещения военных баз в Узбекистане и Таджикистане после вывода американских войск из Афганистана.

«Думаю, можно с уверенностью говорить о том, что в сотрудничестве с нашими коллегами из Госдепартамента мы ведём переговоры с соседними (с Афганистаном. — RT) странами и изучаем перспективы дистанционной деятельности, которая могла бы осуществляться (с территории этих стран. — RT), — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста, являются ли Узбекистан и Таджикистан «двумя основными кандидатами» на создание близлежащей военной базы для проведения операций и продолжения деятельности в Афганистане «на дистанционной основе».

«Думаю, можно сказать, что эти возможности мы обсуждаем с целым рядом соседних (с Афганистаном. — RT) стран», — добавил Кирби.

Тем не менее, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о возможности размещения американских войск на авиабазе «Карши-Ханабад» в Узбекистане, которую американские ВВС использовали в 2001—2005 годах, Кирби предложил не «забегать вперёд».

«Никаких решений пока принято не было. Едва ли строить догадки в данном случае поможет делу», — сказал пресс-секретарь Пентагона.

Слова Кирби прозвучали на фоне вывода американского контингента из Афганистана. В частности, в рамках очередного этапа этой операции 2 июля США передали властям страны крупнейшую в республике авиабазу Баграм.

В стремлении сохранить влияние

На минувшей неделе, 1 июля, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен встретился с главами МИД Узбекистана и Таджикистана Абдулазизом Камиловым и Сироджиддином Мухриддином. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Афганистане и трёхсторонние отношения.

Позднее с Камиловым встретился глава Пентагона Ллойд Остин. Как отмечается в сообщении военного ведомства США, стороны согласились с важностью дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества между военными, обсудили вопросы взаимодействия по оборонной линии, а также борьбы с общими вызовами и угрозами. На следующий день Остин провёл переговоры с Мухриддином.

Во время брифинга Джон Кирби подчеркнул, что в ходе переговоров стороны выразили общее желание продолжать тесное сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, охраны границ и укрепления потенциала оборонных ведомств.

«Кроме того они подтвердили свою приверженность дальнейшему продвижению цели упрочения политической обстановки в Афганистане», — сообщил представитель Пентагона.

  • Глава Пентагона Ллойд Остин и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
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  • © @AmbassadorVakhabov

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщили, что США ищут варианты сохранения военного присутствия в регионе после того, как американский контингент будет выведен из Афганистана.

По словам журналистов, для Вашингтона были бы «предпочтительны Узбекистан и Таджикистан, которые граничат с Афганистаном и могли бы стать плацдармом для лёгкого доступа».

«Однако значительное российское присутствие в регионе, расширение китайского присутствия и напряжённость между этими державами и Вашингтоном осложняют планы по размещению баз в Центральной Азии», — говорилось в материале.

Через несколько дней после этой публикации Инженерный корпус Сухопутных войск США обнародовал документ, в котором говорилось о намерении Пентагона построить новые военные объекты в ряде стран Центральной Азии, включая Узбекистан и Таджикистан. Для реализации проекта, который предполагает, в частности, строительство аэропортов, взлётно-посадочных полос, автомобильных дорог и портов, Минобороны США планирует выделить $240 млн.

В России отреагировали на сообщения о намерении Вашингтона разместить военных в странах Центральной Азии после вывода контингента из Афганистана. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал очевидным тот факт, что, принимая решение о выводе войск из Афганистана, «правительство США не хотело бы терять контроль за этой территорией и вынашивает намерения разместить хотя бы часть тех ресурсов, которые сегодня они имеют на территории Афганистана, в соседних странах».

Как отметил Нарышкин, Москва знает, что такие попытки предпринимаются и будут предприниматься. По его словам, российская сторона рассчитывает, что не только партнёры, но и союзники по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «на такое не пойдут».

«Неблагодарное дело»

По словам члена Общественной палаты, первого замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, заканчивая свою кампанию в Афганистане, США хотят «сохранить позиции и сферу влияния в регионе, который стратегически важен для них».

«Уже сейчас понятно, что Пентагон и Госдеп ищут новые способы, как там закрепиться, рассматривая возможность создания военных баз поближе к России. В этом смысле размещение любой военной инфраструктуры, включая базы, логистические хабы, лагеря для инструкторов в странах, расположенных недалеко от российских границ, будет расцениваться Москвой как действия, направленные против России», — заявил эксперт в беседе с RT.

  • Военнослужащие армии США в Афганистане
  • Reuters
  • © Courtesy Ryan Hallock/U.S. Army/Handout

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов придерживается схожей точки зрения.

«На фоне окончания крайне неэффективной военной операции в Афганистане Соединённым Штатам необходимо предпринять нечто такое, что позволило бы им остаться в регионе. Для США Таджикистан и Узбекистан — достаточно лакомый геостратегический кусочек. Эти страны находятся недалеко от России, которая на официальном уровне называется противником США. И попытки передислоцировать туда войска вместо того, чтобы вывести их из региона, конечно будут предприниматься», — сказал аналитик в разговоре с RT.

При этом США могут «проталкивать» подобные идеи, мотивируя их тем, что Таджикистан и Узбекистан — это первые страны, которые теоретически могут столкнуться с активностью афганских террористов, считает Данюк.

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«Однако Вашингтон должен учитывать, что с Душанбе и Ташкентом у Москвы давно налаженные связи, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества. К тому же американские базы — это фактор нестабильности. Там, где появляются подобные объекты США, возрастает число провокаций, военной активности и экстремизма», — подчеркнул он.

По словам Данюка, власти Таджикистана и Узбекистана понимают это, а потому «не поведутся на уловки Соединённых Штатов».

«Присутствие США в том же Афганистане стабильности и развития не принесло ни стране, ни региону. Поэтому Душанбе и Ташкенту выгоднее делать ставку на Москву, на военно-политические договорённости с ней», — добавил эксперт.

Александр Вавилов также выразил мнение, что республики не согласятся на дислокацию военнослужащих США на своей территории.

«Размещать американские войска — слишком дорогое, рисковое и неблагодарное дело. Вряд ли Таджикистан и Узбекистан на это согласятся, несмотря на их заявления о готовности наращивать военное партнёрство с США. Ведь в противном случае... система безопасности этих стран серьёзно пострадает», — заключил аналитик.

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