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Уход Байдена под музыку не оставил Захарову равнодушной. Народ подсказал варианты песен

24 ноября 2021, 03:40  •  130 • Политика
В Белом доме нововведение – с пресс-конференций президент США Джо Байден теперь уходит под музыку. Этот факт не оставил равнодушной официального представителя МИД России Марию Захарову. Её подписчики тоже молчать не стали и подсказали варианты песен.
В эфире американского телевидения транслировалась очередная пресс-конференция Джо Байдена. Когда настало время завершить мероприятие, зазвучала музыка. Из-за неё журналисты не смогли задать лидеру США интересующие их вопросы. Президент удалился.
Мария Захарова в своём Telegram-канале отреагировала на нововведение иронично. Она предложила прерывать пресс-конференцию определённой композицией. Например, песней известной рок-группы.
"Лучше было бы, конечно, поставить Depeche Mode «Enjoy the silence» (…words are very unnecessary they can only do harm …) с дубляжом для русскоязычной аудитории "Тишины хочу" от [группы] "Антиреспект", - написала дипломат.
Как передают "Народные Новости", её подписчики тоже молчать не стали и подсказали альтернативные варианты:
"Поставили бы Любэ или Кобзона с Газмановым", "Лучше бы весёлую музычку из старых диснеевских мультиков, типа "Том и Джерри".

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