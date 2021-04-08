Уханьский до сих пор преобладает, но…: Новые варианты коронавируса атаковали Кубу. Их больше десятка

Новые варианты коронавируса атаковали Кубу. Специалисты насчитали их больше десятка: пять штаммов и шесть паттернов. Уханьский вирус до сих пор преобладает, но эксперты уже выдают тревожные прогнозы.

7 апреля официальные СМИ Кубы опубликовали результаты исследований нескольких научных учреждений страны. Учёные выяснили, что на острове циркулирует как минимум пять генетических вариантов SARS-CoV-2 и шесть его паттернов, в том числе южноафриканский и британский штаммы. Об этом же информацию распространил Минздрав Кубы в Twitter.

Директор по исследованиям, диагностике и справочной информации Института тропической медицины Мария Гуадалупе Гусман сообщила, что изначально все случаи заражения мутировавшим вирусом были завозными, но в последнее время различные штаммы распространились и внутри страны. Наиболее сложная ситуация в Гаване, Майабеке и Пинар-дель-Рио.

Специалисты отмечают, что уханьский штамм до сих пор преобладает, но новые варианты уже "демонстрируют своё эволюционное преимущество". Появились опасения, что они, и южноафриканский в особенности, вскоре станут наиболее распространёнными, пишет Deutsche Welle.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с момента появления COVID-19 на Кубе зарегистрировано 82,6 тысячи случаев при 11 миллионах жителей. Это одно из государств с крайне низкой летальностью. Не смогли победить болезнь 442 человека за весь период пандемии.