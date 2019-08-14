«Указывались ложные сведения об операциях»: в прокуратуре рассказали о делах в отношении обнинского онколога Свиридова

В прокуратуре Калужской области рассказали RT об уголовных делах в отношении известного онколога из Обнинска Павла Свиридова. Его обвиняют в мошенничестве и присвоении бюджетных средств, а также взятках, которые он, по версии следствия, вымогал у пациентов. В ведомстве отмечают, что у подозреваемого в собственности есть автомобиль стоимостью миллион рублей, два миллиона на банковском счёте и драгоценности стоимостью 200 тысяч. При этом ранее врач уже был осуждён по аналогичным эпизодам. Защита Свиридова считает преследование незаконным и намерена добиться возбуждения уголовных дел на самих правоохранителей.

В прокуратуре Калужской области назвали законным уголовное преследование онколога из Обнинска Павла Свиридова по фактам получения взяток и мошенничества.

Как сообщал RT, врача обвинили в том, что он требовал от граждан деньги за предоставление права быть бесплатно прооперированными в возглавляемом Свиридовым центре брахитерапии рака предстательной железы. По версии СК, Свиридов требовал с больных деньги за организацию лечения и подготовку документов на выделение квоты на лечение — финансирование операции из государственного бюджета.

При этом ранее онколог уже был осуждён по нескольким аналогичным эпизодам. Свиридов отрицал вину. Новое уголовное преследование врач считает незаконным, поскольку все эпизоды, по его мнению, должны были быть объединены в одно дело.

Согласно ответу пресс-службы надзорного ведомства на запрос RT, следователи, выявив новые эпизоды преступлений, не сразу заподозрили Свиридова. По этой причине, по версии прокуратуры, эпизоды не были объединены с теми, за которые в момент возбуждения нового дела судили онколога.

«27 декабря 2018 года следственным отделом по городу Обнинску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области было возбуждено уголовное дело по факту покушения на получение взятки в размере 240 тыс. рублей за лечение одного из пациентов с выделением квоты на оказание помощи за счёт средств бюджета, — поясняют в прокуратуре. — Дело возбудили в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников отделения. Сведений о том, что именно Свиридов совершил данное преступление, на тот момент не было. В дальнейшем было возбуждено ещё 12 уголовных дел по аналогичным эпизодам. Все они соединены в одно производство».

Из ответа прокуратуры также стало известно, что в следственном подразделении ОМВД России по Обнинску расследуется ещё одно уголовное дело по пяти эпизодам мошенничества, возбуждённое в мае 2019 года.

«То есть данные факты были выявлены значительно позже вынесения судом приговора по первому делу, — уточняют в прокуратуре. — Предварительным следствием установлено, что Свиридов с помощью фиктивной медицинской документации о якобы оказанной медицинской помощи завладел бюджетными денежными средствами. В настоящее время возбуждены ещё семь уголовных дел по 19 аналогичным эпизодам преступной деятельности Свиридова. Все они соединены в одно производство, которое планируется объединить с уголовным делом, которое ведёт местный отдел Следственного комитета».

В ведомстве поясняют, что были ситуации, когда на пациента оформлялись две квоты, но фактически Свиридов проводил только одну операцию с соответствующим финансированием, а в медицинских картах пациентов указывались ложные сведения о двух операциях.

Нарушения в ответе

Адвокат Свиридова Эдуард Бурушко считает, что уголовные дела в отношении его подзащитного незаконны.

«Например, прокуратура сообщает, что в мае 2019 года в отношении Свиридова возбудили дело, а мой подзащитный узнаёт об этом только сейчас, — говорит Бурушко. — Это обязанность следователя, прописанная в УПК, — незамедлительно уведомить подозреваемого, чтобы он мог воспользоваться правом на защиту. О возбуждении МВД дела по статье «Мошенничество» Свиридов также не был уведомлён. Кроме того, любое преступление подлежит квалификации, исходя из умысла. В данном случае следствие должно доказать, что Свиридов использовал вторую квоту, чтобы забрать эти деньги себе. Но у него был другой умысел — устранение дефицита бюджетного финансирования операций. Мы доказали ранее в суде, что одного норматива не хватало ни одному пациенту, а в два норматива уложились только 20% прооперированных пациентов. То есть на лечение большинства больных не хватало денег даже от двух квот. В ходе судебного следствия был просчитан каждый пациент».

«Пациенты продавали имущество, брали кредиты»

Кроме того, в прокуратуре Калужской области считают, что о преступлениях Свиридова свидетельствует его финансовое благосостояние.

«К вопросу о его корыстном умысле, в ходе следствия были арестованы счета Свиридова, на которых оставалось порядка 2 млн рублей, автомобиль стоимостью около 1 млн рублей, ювелирные украшения (как лом цветного металла, без учёта стоимости драгоценных камней, оцениваются более чем в 200 тыс. рублей) и предметы роскоши, в том числе наручные часы стоимостью примерно 150 тыс. рублей, — заявляют в прокуратуре. — Согласно копии заграничного паспорта Свиридова, он постоянно ездил за границу. Свиридов необоснованно обогащался за счёт пациентов, которые в основном являлись людьми преклонного возраста. Для сохранения жизни и здоровья они продавали имущество, брали кредиты, чтобы рассчитаться с врачом-онкологом. Всё это отражено в протоколах допросов пациентов».

Свиридов в беседе с RT отмечает, что заграницу ездил в основном в командировки, а не за свой счёт, при этом подтверждающие этот факт документы давно были предоставлены СК.

«Автомобиль был куплен ещё в 2010 году, — говорит он. — Что касается денег на счёте, то в основном это мои личные накопления, отложенные с официальной заработной платы, а остальное — средства, которые переводили пациенты, и на которые я приобретал расходные материалы для операций, что также ранее уже подтверждалось документами».

В свою очередь, адвокат говорит, что намерен обжаловать не только решение суда по прошлому уголовному делу, но и добиваться прекращения новых уголовных производств.

«Более того, мы будем добиваться, чтобы к ответственности привлекли должностных лиц, возбуждавших дела. Тут усматривается превышение и злоупотребление должностными полномочиями и другие нарушения закона», — говорит Бурушко.