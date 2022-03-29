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«Указывает на координацию торговых сетей»: ФАС возбудила дело в отношении крупного производителя сахара «Продимекс»

29 марта 2022, 17:00  •  88 • В России
Федеральная антимонопольная служба подозревает компанию «Продимекс», крупнейшего производителя сахара, в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Как заявили в ведомстве, признаки нарушений выявлены в ходе серии антикартельных проверок производителей сахара. В случае подтверждения вины компании грозит штраф.
 
РИА Новости © Павел Лисицын
 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении компании «Продимекс», крупного производителя сахара в России.

Ведомство подозревает «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Как отметили в ФАС, признаки нарушений по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — говорится в сообщении ФАС.

В случае установления вины предприятию грозит штраф в соответствии с КоАП, добавили в ведомстве.

На сайте компании говорится, что «Продимекс» располагает 14 сахарными заводами в шести российских регионах и выпускает более 1 млн тонн продукции в год.

25 марта служба также сообщила о возбуждении антимонопольных дел в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае — ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий». Основанием для разбирательства стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами.

В частности, в марте 2022 года оба предприятия увеличили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% — до 68,30 рублей за килограмм. Как отметили в ФАС, себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.

В ведомстве напомнили, что законодательство не запрещает предприятиям менять ценовую политику, но при этом должны быть исключены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.

По итогам изучения ситуации в службе отметили, что объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет. В действиях заводов выявлены признаки картельного сговора, в случае установления вины предприятиям грозят оборотные штрафы.

Кроме того, ФАС инициировала аналогичное разбирательство в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области. По данным службы, компании отгружали сахар в розничные магазины, оптовым продавцам и производственным предприятиям по завышенным ценам.

В частности, в отдельных случаях наценка выросла с 9,5% в феврале до 54% в марте. Как отметили в ФАС, объективных причин для такого повышения цен не было.

Незадолго до этого служба также возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.

В период с 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара в продаже, но запасов на складах торговых сетей было достаточно для удовлетворения спроса в розничных магазинах, отмечает служба. В ФАС констатировали, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

  • globallookpress.com
  • © ALEXEY BYCHKOV

По данным Росстата, в марте сахар оказался среди продуктов, лидирующих по темпу роста цен. В период с 13 по 18 марта сахарный песок подорожал на 13,8%, в предшествующую неделю — на 12,7%. С конца февраля подорожание этого продукта превысило 30%.

Вместе с тем в МВД заявили о намерениях оказать поддержку в вопросах мониторинга ценообразования и своевременного реагирования на нарушения в этой сфере.

Об этом стало известно 24 марта по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провёл первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«По поручению первого заместителя министра сотрудники полиции будут оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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