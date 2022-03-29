|
«Указывает на координацию торговых сетей»: ФАС возбудила дело в отношении крупного производителя сахара «Продимекс»
29 марта 2022, 17:00 • 88 • В России
Федеральная антимонопольная служба подозревает компанию «Продимекс», крупнейшего производителя сахара, в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Как заявили в ведомстве, признаки нарушений выявлены в ходе серии антикартельных проверок производителей сахара. В случае подтверждения вины компании грозит штраф.
РИА Новости © Павел Лисицын
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении компании «Продимекс», крупного производителя сахара в России.
Ведомство подозревает «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. Как отметили в ФАС, признаки нарушений по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара.
В случае установления вины предприятию грозит штраф в соответствии с КоАП, добавили в ведомстве.
На сайте компании говорится, что «Продимекс» располагает 14 сахарными заводами в шести российских регионах и выпускает более 1 млн тонн продукции в год.
25 марта служба также сообщила о возбуждении антимонопольных дел в отношении двух сахарных заводов в Краснодарском крае — ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий». Основанием для разбирательства стало обращение губернатора Краснодарского края и органов прокуратуры о повышении отпускных цен сахарными заводами.
В частности, в марте 2022 года оба предприятия увеличили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% — до 68,30 рублей за килограмм. Как отметили в ФАС, себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рублей за килограмм.
В ведомстве напомнили, что законодательство не запрещает предприятиям менять ценовую политику, но при этом должны быть исключены соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен.
По итогам изучения ситуации в службе отметили, что объективных предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами нет. В действиях заводов выявлены признаки картельного сговора, в случае установления вины предприятиям грозят оборотные штрафы.
Кроме того, ФАС инициировала аналогичное разбирательство в отношении оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области. По данным службы, компании отгружали сахар в розничные магазины, оптовым продавцам и производственным предприятиям по завышенным ценам.
В частности, в отдельных случаях наценка выросла с 9,5% в феврале до 54% в марте. Как отметили в ФАС, объективных причин для такого повышения цен не было.
Незадолго до этого служба также возбудила дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах.
В период с 9 по 21 марта в магазинах фиксировалось отсутствие сахара в продаже, но запасов на складах торговых сетей было достаточно для удовлетворения спроса в розничных магазинах, отмечает служба. В ФАС констатировали, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.
По данным Росстата, в марте сахар оказался среди продуктов, лидирующих по темпу роста цен. В период с 13 по 18 марта сахарный песок подорожал на 13,8%, в предшествующую неделю — на 12,7%. С конца февраля подорожание этого продукта превысило 30%.
Вместе с тем в МВД заявили о намерениях оказать поддержку в вопросах мониторинга ценообразования и своевременного реагирования на нарушения в этой сфере.
Об этом стало известно 24 марта по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провёл первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.
«По поручению первого заместителя министра сотрудники полиции будут оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 марта 2022, 14:00
|
25 марта 2022, 08:40
|
23 марта 2022, 15:15
|
28 марта 2022, 03:10
|
23 марта 2022, 07:40
|
26 марта 2022, 03:55
|
25 марта 2022, 07:30