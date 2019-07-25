Указания на случай ядерной войны: Карьера Джонсона-премьера начинается с "Писем последней надежды"

Это одна из своеобразных традиций вступления в должность премьер-министра - написание 10 писем на случай ядерного удара и гибели правительства. Они пишутся в четырёх экземплярах и адресованы командирам четырёх подлодок, вооружённых баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Секретные письма будут храниться в сейфах на центральных боевых постах управления АПЛ.

Решение это, конечно, невероятно тяжёлое. К тому же все письма, адресованные командующим атомным подводным флотом Великобритании, Джонсону придётся писать от руки. Более того, как рассказывал журналистам замкомандующего подводным флотом Британии Боб Энсти, премьер-министры всегда пишут эти письма в одиночестве.

Борису Джонсону придётся выбрать один из четырёх имеющихся вариантов и указать в этих "Письмах последней надежды": либо нанесение ответного удара, либо бездействие, либо передача подводной лодки под управление страны-союзника. Четвёртый вариант - рекомендация командиру субмарины принимать решение самостоятельно.

Какой именно вариант будет выбран главой правительства - не узнает никто и никогда, если только не наступит "час Х". Перед вступлением в должность нового премьер-министра все письма старого главы кабинета уничтожаются без вскрытия.

Как рассказывают очевидцы, почти всем премьер-министрам сделать выбор удаётся с огромным нервным напряжением. К примеру, Тони Блэр перед написанием писем побелел и не мог произнести ни слова.