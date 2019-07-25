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Указания на случай ядерной войны: Карьера Джонсона-премьера начинается с "Писем последней надежды"

25 июля 2019, 03:09  •  45 • В мире
В среду, 24 июля, Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра. И почти первым делом, которым ему придётся заняться после представления королеве Елизавете II, станут "Письма последней надежды". Иначе говоря, Джонсон должен будет дать указания на случай ядерной войны.
Это одна из своеобразных традиций вступления в должность премьер-министра - написание 10 писем на случай ядерного удара и гибели правительства. Они пишутся в четырёх экземплярах и адресованы командирам четырёх подлодок, вооружённых баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Секретные письма будут храниться в сейфах на центральных боевых постах управления АПЛ.
Решение это, конечно, невероятно тяжёлое. К тому же все письма, адресованные командующим атомным подводным флотом Великобритании, Джонсону придётся писать от руки. Более того, как рассказывал журналистам замкомандующего подводным флотом Британии Боб Энсти, премьер-министры всегда пишут эти письма в одиночестве.
Борису Джонсону придётся выбрать один из четырёх имеющихся вариантов и указать в этих "Письмах последней надежды": либо нанесение ответного удара, либо бездействие, либо передача подводной лодки под управление страны-союзника. Четвёртый вариант - рекомендация командиру субмарины принимать решение самостоятельно.
Какой именно вариант будет выбран главой правительства - не узнает никто и никогда, если только не наступит "час Х". Перед вступлением в должность нового премьер-министра все письма старого главы кабинета уничтожаются без вскрытия.
Как рассказывают очевидцы, почти всем премьер-министрам сделать выбор удаётся с огромным нервным напряжением. К примеру, Тони Блэр перед написанием писем побелел и не мог произнести ни слова.

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