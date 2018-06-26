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«Указание сверху»: журналисту RT на пять лет запретили въезд на Украину
26 июня 2018, 15:24 • 66 • Украина
Украинские власти наложили пятилетний запрет на въезд в страну спецкора RT Полы Слиер и журналиста ВГТРК Евгения Примакова. Оба представителя прессы прибыли в Киев для участия в конференции ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг неё». По словам Полы Слиер, пограничники рассказали, что им поступило указание «сверху» не пускать её на территорию государства. Действия киевских властей уже осудили представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и генсек Международной федерации журналистов.
© www.paulaslier.com
Украинские власти запретили въезд в страну корреспонденту RT Поле Слиер и журналисту ВГТРК Евгению Примакову. Причём оба представителя СМИ прибыли в Киев для участия в конференции ОБСЕ, посвящённой проблемам свободы прессы.
«Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Цеевропу, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ. Дорогое ОБСЕ! Вы б ещё марш в поддержку евреев догадались в Киеве провести», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По словам самой Полы Слиер, украинские пограничники задержали её в зоне таможенного контроля киевского международного аэропорта, после чего у уроженки ЮАР еврейского происхождения отобрали паспорт.
«Я приехала сегодня утром на конференцию ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг неё». Когда я подошла на таможенный досмотр, в системе, очевидно, что-то было, потому что, взглянув на мой паспорт, меня отвели в сторону и препроводили в служебное помещение», — рассказала журналист.
Она отметила, что после полуторачасового ожидания в комнату зашли силовики и попросили её предъявить аккредитацию и объяснить причину приезда. Слиер предоставила программу конференции ОБСЕ. Позднее корреспондента RT вызвали и сообщили, что ей запрещён въезд на Украину.
Журналист подчеркнула, что она уже неоднократно участвовала в подобных мероприятиях ОБСЕ, однако никогда не сталкивалась с подобными проблемами.
«На них всегда велись горячие дискуссии — в основном, между украинскими и российскими представителями. Однако я всегда стремилась к наиболее всестороннему освещению конфликтов и сегодня планировала внести конструктивный вклад в обсуждение вопроса о том, как обеспечить свободу печати, в частности для журналистов, работающих в зоне конфликта, — таких, как я», — рассказала Слиер.
Руководитель ближневосточного бюро RT Пола Слиер является одним из наиболее авторитетных журналистов ЮАР. В разгар активной фазы конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах корреспондент вела репортажи из зоны боевых действий, однако в мае 2015-го она была вынуждена покинуть Украину из-за многочисленных угроз в свой адрес. Пола Слиер — автор множества материалов из зон конфликтов в Сирии, Ливии, Афганистане и секторе Газа.
В сентябре 2014 года она приняла участие в заседании ОБСЕ по вопросам прав человека и безопасности журналистов в зонах военных конфликтов.
«Оказалось, голос разума и адекватности коллегам не был нужен»
Наряду с Полой Слиер на Украину не пустили журналиста ВГТРК и секретаря Союза журналистов России (СЖР) Евгения Примакова.
«Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещён въезд туда на пять лет. Хотя конкретную, точную причину не объясняют. К сожалению, украинская сторона занимается самострелом», — рассказал Примаков в эфире телеканала «Россия 24».
Примаков также добавил, что не намерен оспаривать решение Киева. Он высказал предположение, что украинская сторона хотела провести конференцию в комфортном для себя формате, в рамках которого представители Украины рассказывали бы окружающим про «кровавый оскал кремлёвской пропаганды и ещё какие-нибудь гадости и глупости».
«Люди старательно выкашивают любые ростки адекватности, любые попытки выстраивать диалог. Надеюсь, что здравый смысл, адекватность — всё-таки, более живучие вещи — восторжествуют рано или поздно. Готов объяснять свою позицию, почему я сюда ехал, зачем это нужно было делать. Судиться с дураками — чтобы что? Мне кажется, это абсолютно бесцельное занятие», — заявил Примаков РИА Новости.
«Решительно осуждаем депортацию»
Россия планирует выразить сожаление в связи с действиями украинских властей, сообщил начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич.
«Планируем, если мне дадут взять слово, в частности, выразить сожаление, связанное с соответствующим решением украинских властей о недопущении пересечения границы Примаковым и сотрудником RT, известной журналисткой Полой Слиер», — заявил Буякевич.
Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина заявила, что вопрос свободы слова на Украине будет поднят на ближайшем заседании Генассамблеи ООН.
RT направил запросы в украинский МИД, а также в международные журналистские и правозащитные организации с просьбой прокомментировать последние действия украинских властей. Своё возмущение инцидентом уже выразил генсек Международной федерации журналистов Энтони Белланже.
В свою очередь, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал всех членов организации содействовать свободному передвижению журналистов.
«Я сожалею, что работающим на российские СМИ журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер было отказано во въезде на Украину. Я вновь повторяю, что все страны — члены ОБСЕ должны содействовать свободному передвижению журналистов в регионе», — написал Дезир в Twitter.
Наложенный украинскими властями запрет также осудил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полы Слиер (RT), которые прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ», — заявил Лукашевич в Twitter.
Ситуация с давлением на средства массовой информации и дискриминацией представителей прессы на Украине неоднократно становилась предметом пристального внимания международного сообщества. Как российским, так и другим иностранным журналистам неоднократно отказывали во въезде в страну, а трансляция основных российских телеканалов запрещена.
Последний серьёзный случай притеснения свободы слова произошёл в середине мая, когда сотрудники СБУ ворвались в офис редакции портала «РИА Новости Украина», после чего последовало задержание и арест его главреда Кирилла Вышинского, которого обвинили в госизмене.
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