|
Указана неточность в "разговоре Путина и Макрона": "Тема берлинского пациента поднималась, но…"
23 сентября 2020, 17:25 • 30 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в разговоре двух лидеров - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - "тема берлинского пациента поднималась, но…" Le Monde, как отметил представитель Кремля, "совсем не точна в переданных формулировках".
Напомним, ранее газета Le Monde раскрыла некоторые детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. В частности, сообщалось о том, что российский лидер якобы "презрительно отзывался об Алексее Навальном, считая его простым нарушителем спокойствия в интернете".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "тема берлинского пациента поднималась, но газета, мягко говоря, не точна в формулировках".
При этом представитель Кремля тут же подчеркнул, что "справедливости ради, вряд ли она могла бы быть точна". В противном случае это говорило бы о том, что французские власти "сознательно поделились с прессой записью беседы".
Попросту говоря, специально "слили" в СМИ информацию?
В Кремле "убеждены, что это не так". Песков подчеркнул, что невозможно поверить в то, что Елисейский дворец слил в прессу разговор двух президентов.
Но в том числе напомнил, что оба лидера "часто не соглашаются друг с другом", однако "никогда это не скрывают". И Путин, и Макрон отстаивают интересы своих стран, при этом продолжая эффективный диалог.
30
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 сентября 2020, 16:40
|
21 сентября 2020, 02:10
|
22 сентября 2020, 18:30
|
20 сентября 2020, 13:20
|
23 сентября 2020, 00:00
|
18 сентября 2020, 10:00
|
19 сентября 2020, 07:05