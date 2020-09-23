Указана неточность в "разговоре Путина и Макрона": "Тема берлинского пациента поднималась, но…"

Напомним, ранее газета Le Monde раскрыла некоторые детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. В частности, сообщалось о том, что российский лидер якобы "презрительно отзывался об Алексее Навальном, считая его простым нарушителем спокойствия в интернете".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "тема берлинского пациента поднималась, но газета, мягко говоря, не точна в формулировках".

При этом представитель Кремля тут же подчеркнул, что "справедливости ради, вряд ли она могла бы быть точна". В противном случае это говорило бы о том, что французские власти "сознательно поделились с прессой записью беседы".

Попросту говоря, специально "слили" в СМИ информацию?

В Кремле "убеждены, что это не так". Песков подчеркнул, что невозможно поверить в то, что Елисейский дворец слил в прессу разговор двух президентов.

Но в том числе напомнил, что оба лидера "часто не соглашаются друг с другом", однако "никогда это не скрывают". И Путин, и Макрон отстаивают интересы своих стран, при этом продолжая эффективный диалог.