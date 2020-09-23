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Указана неточность в "разговоре Путина и Макрона": "Тема берлинского пациента поднималась, но…"

23 сентября 2020, 17:25  •  30 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в разговоре двух лидеров - Владимира Путина и Эммануэля Макрона - "тема берлинского пациента поднималась, но…" Le Monde, как отметил представитель Кремля, "совсем не точна в переданных формулировках".
Напомним, ранее газета Le Monde раскрыла некоторые детали телефонного разговора президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. В частности, сообщалось о том, что российский лидер якобы "презрительно отзывался об Алексее Навальном, считая его простым нарушителем спокойствия в интернете".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что "тема берлинского пациента поднималась, но газета, мягко говоря, не точна в формулировках".
При этом представитель Кремля тут же подчеркнул, что "справедливости ради, вряд ли она могла бы быть точна". В противном случае это говорило бы о том, что французские власти "сознательно поделились с прессой записью беседы".
Попросту говоря, специально "слили" в СМИ информацию?
В Кремле "убеждены, что это не так". Песков подчеркнул, что невозможно поверить в то, что Елисейский дворец слил в прессу разговор двух президентов.
Но в том числе напомнил, что оба лидера "часто не соглашаются друг с другом", однако "никогда это не скрывают". И Путин, и Макрон отстаивают интересы своих стран, при этом продолжая эффективный диалог.

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