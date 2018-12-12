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Указал на бесполезность: Лидер лейбористов и Мэй устроили перепалку в парламенте

12 декабря 2018, 19:09  •  33 • В мире
Голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй назначено на вечер среды, 12 декабря. Однако, как считает лидер лейбористов Джереми Корбин, это голосование ничего не изменит. "Что бы ни случилось в результате сегодняшнего голосования, это совершенно не имеет значения для жизни людей в нашей стране", — заявил он
В британском парламенте страсти накалены до предела. Вечером в среду должно пройти тайное голосование по вопросу вотума недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй, которое запустили депутаты от Консервативной партии. Необходимое для запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем парламентариев уже собрано. Причиной, побудившей тори пойти на этот шаг, стало объявление Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о Brexit.
Между тем, как уверен глава лейбористов Джереми Корбин, это голосование ничего в судьбе британцев и страны изменить не сможет. Вступив в ожесточенную перепалку с премьер-министром в стенах парламента, Корбин завил, что "время колебаний уже истекло для этого правительства". По его мнению, надо просто предъявить парламенту готовое соглашение по Brexit и проголосовать именно за него, пишет РИА Новости.
При этом, уверен Корбин, голосование по вотуму недоверия Мэй сейчас просто бесмысленно." Что бы ни случилось в результате сегодняшнего голосования, это совершенно не имеет значения для жизни людей в нашей стране. Это никак не решает проблему неспособности нашего правительства обеспечить соглашение, которое будет работать в интересах всей страны", — заявил лейборист.
В ответ Мэй заявила, что ее оппонента интересует вовсе не Brexit, а замена нынешнего консервативного правительства лейбористским, которое может стать "самой большой опасностью для Британии". "Самая большая угроза для народа и страны – это не выход из ЕС, а правительство Корбина", — уверяет Мэй.

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