Указал людей и места: аль-Багдади сдал его помощник

Местонахождение главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, который, как сообщается, был уничтожен в результате спецоперации сил США в провинции Идлиб, помог установить один из его основных помощников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских спецслужбах.

По данным издания, разведка Ирака долгое время вела поиски аль-Багдади и в результате вышла на Исмаэля аль-Этави — одного из его основных помощников. По информации агентства, аль-Этави присоединился к террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в 2006 году, а в 2008-м был арестован американскими военными. Он четыре года провел в тюрьме, а после освобождения примкнул к ИГ.

В феврале 2018 года турецкие военные арестовали аль-Этави и передали его иракским силам безопасности.

По словам одного из сотрудников иракских спецслужб, пойманный террорист рассказал о пяти мужчинах, включая его, с которыми аль-Багдади встречался в Сирии, и о разных местах, где они общались.

Как он утверждал, иногда главарь ИГ проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами, чтобы избежать обнаружения.

«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности найти недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, где он обычно скрывался», — отметил один из собеседников Reuters.

Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году во время совместной операции разведок США, Турции и Ирака. В ходе нее разведчики захватили еще несколько террористов ИГ и получили от них информацию о местах встреч с аль-Багдади в Сирии. Тогда они установили, что главарь ИГ скрывается с семьей в районе Идлиба.

В итоге на одном из рынков провинции сирийские информаторы иракских спецслужб заметили аль-Этави, о дальнейшей судьбе которого Reuters не сообщает. Слежка за ним позволила обнаружить место пребывания аль-Багдади. За ним установили наблюдение при помощи спутника и дронов.

25 октября главарь ИГ перебрался на новое место и там был уничтожен американскими военными, как сообщают в США.

Газета The New York Times ранее утверждала, что установить местонахождение аль-Багдади удалось в результате задержания и допроса летом этого года одной из его жен и посыльного. Об этом издание сообщало со ссылкой на два источника в администрации США.

Его собеседники отмечали, что речь шла о месте, расположенном в центральной части северо-западной Сирии. В дальнейшем ЦРУ при сотрудничестве с курдской разведкой в Ираке и Сирии установило более точное местонахождение террориста и направило в этот район шпионов, которые наблюдали за его передвижениями.

О том, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован во время операции в Идлибе, 27 октября заявил президент США Дональд Трамп.

Он рассказал, что во время спецоперации американские военные загнали аль-Багдади в тупиковый тоннель. Убегая от военных, он подорвал пояс смертника и тем самым убил трех своих детей. Проведенная властями США идентификация останков показала, что был уничтожен именно лидер ИГ.

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По данным Anadolu, эта операция длилась четыре часа: первые полтора с воздуха обстреливался населенный пункт, а потом началась наземная часть операции. Во время всех этих действий было убито большое количество сподвижников аль-Багдади. На месте спецоперации находились 11 детей, они были ранены. При этом Трамп уточнил, что в ходе спецоперации не пострадал ни один американский военный.

По его словам, для проведения спецоперации Вашингтон попросил Москву разрешить американским вертолетам пролететь над территорией Сирии, хотя российские военные не знали о цели операции. Президент США поблагодарил Россию, Сирию, Турцию и Ирак за помощь в ликвидации террориста.

В Минобороны России усомнились в реальности операции Соединенных Штатов по уничтожению аль-Багдади, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — сказал он.

Он обратил внимание, что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не было.

Кроме того, Россия не знает ни о каком содействии пролету американской авиации в воздушное пространство Сирии.

В Минобороны также указали на детали «уничтожения» аль-Багдади. «Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе», — подчеркнули в ведомстве.