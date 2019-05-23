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Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу
23 мая 2019, 10:09 • 54 • Украина
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
© president.gov.ua
Как сообщает Интерфакс-Украина, таким образом этот документ вступил в силу.
«Постановляю: 1) прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва», — говорится в тексте.
Этим же указом парламентские выборы назначены на 21 июля.
Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады.
Экс-глава государства Пётр Порошенко заявил, что этим решением он нарушил Конституцию.
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