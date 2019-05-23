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Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

23 мая 2019, 10:09  •  54 • Украина
Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .
 
© president.gov.ua
 

Как сообщает Интерфакс-Украина, таким образом этот документ вступил в силу.

«Постановляю: 1) прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва», — говорится в тексте.

Этим же указом парламентские выборы назначены на 21 июля.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

Экс-глава государства Пётр Порошенко заявил, что этим решением он нарушил Конституцию.

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