Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» .

Как сообщает Интерфакс-Украина, таким образом этот документ вступил в силу.

«Постановляю: 1) прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва», — говорится в тексте.

Этим же указом парламентские выборы назначены на 21 июля.

Ранее Зеленский подписал указ о роспуске Рады.

Экс-глава государства Пётр Порошенко заявил, что этим решением он нарушил Конституцию.