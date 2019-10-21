Указ Путина: Президент России включил в состав СПЧ освобождённого с Украины Вышинского

Глава России Владимир Путин включил освобождённого из украинского заключения журналиста Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Речь идёт о бывшем главреде издания "РИА Новости Украина", который был арестован украинскими властями по сфабрикованному делу о госизмене и угрозе территориальной целостности Украины. В сентябре этого года Украина обменяла журналиста и других заключённых на отбывающих наказание в России украинских преступников и террористов.