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Указ Путина: Президент России включил в состав СПЧ освобождённого с Украины Вышинского
21 октября 2019, 23:09 • 69 • Политика
Президент России Владимир Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ. В сентябре журналиста освободили из незаконного украинского заключения.
Глава России Владимир Путин включил освобождённого из украинского заключения журналиста Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Речь идёт о бывшем главреде издания "РИА Новости Украина", который был арестован украинскими властями по сфабрикованному делу о госизмене и угрозе территориальной целостности Украины. В сентябре этого года Украина обменяла журналиста и других заключённых на отбывающих наказание в России украинских преступников и террористов.
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