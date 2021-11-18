Указ Путина по торговле с Донбассом стал ответом на действия Украины - Грызлов

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Полпред РФ призвал Киев выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям

Решение президента РФ Владимира Путина допустить на российский рынок продукцию из ЛНР и ДНР наравне с отечественными товарами стало вынужденной и временной мерой как ответная реакция Москвы на деструктивные действия киевского режима в отношении народных республик Донбасса. Об этом заявил полпред России в контактной группе по разрешению кризиса в Незалежной Борис Грызлов, передает РИА "Новости".

"Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной – это тупик, из которого нет выхода", – подчеркнул посланник Кремля.

Грызлов призвал власти Незалежной как можно быстрее начать прямые переговоры с руководством ДНР и ЛНР по политическому урегулированию согласно пунктам Минских соглашений, чтобы в Донбассе наступил мир.

На днях депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергей Демченко прямо-таки ошеломил публику и ведущих одного из местных телеканалов, когда в прямом эфире высказал мнение, что Киеву необходимо вести диалог непосредственно с теми в Луганске и Донецке, кто "являются на сегодняшний день фактической властью". Более того, считает политик, в переговорах должен участвовать и лидер России.

Накануне МИД РФ обнародовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, разоблачая инсинуации Парижа и Берлина о том, что Москва якобы не стремится к встрече глав министерств в нормандском формате и саботирует процесс урегулирования внутриукраинского конфликта.

Напомним, 15 ноября Путина подписал указ о гуманитарной помощи республикам Донбасса, который признает в России выданные на территории ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров. В Киеве это решение уже назвали демаршем со стороны Москвы и нарушением Минских соглашений.

