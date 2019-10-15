Указ Путина по росту пенсий могут не выполнить: Счетная палата оценила проект бюджета России

Рост пенсий в России может не достичь целевых показателей. Об этом говорится в официальном заключении российской Счетной палаты на проект бюджета России на 2020-2022 годы.

В документе указывается, что бюджет предусматривает индексацию пенсий только неработающих пенсионеров. Из-за этого заложенных в бюджете средств может оказаться недостаточно для выполнения майского указа президента России Владимира Путина по реальному росту пенсий.

"Влияние на уровень пенсионного обеспечения в целом будет меньше, и его может оказаться недостаточно для обеспечения роста уровня пенсионного обеспечения в целом выше уровня инфляции", - говорится в заключении Счетной палаты.

Напомним, что ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов объявил о том, что в 2020 году страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров может достичь суммы в 16,4 тысячи рублей.