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Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины

07 ноября 2020, 11:05  •  518 • Политика
Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Киев требует нового наказания для Москвы
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России из-за изменений в указе президента правил о признании документов граждан самопровозглашенных республик Донбасса.
Напомним, ранее Москва признавала документы жителей "отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" в случае, если при этом подтверждали украинское гражданство или имели статус лица без гражданства. Однако после указа Владимира Путина, подписанного 4 ноября, документ стали признавать без необходимости подтверждения.
В Киеве подобное решение Кремля вызвало бурную реакцию. Власти Незалежной заявили, что своим решением Москва продемонстрировала намерение "продолжать войну" против Украины используя для юридические методы.
"МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – указано в сообщении.
На Украине считают, что решение Кремля противоречит минским договоренностям. В Киеве отметили, что со своей стороны их решение по документам жителей самопровозглашенных республик остается неизменным – признавать их не намерены.
МИД Украины призвал Запад не признавать решение российских властей и все сделки, заключенные на их основе. Также в Киеве потребовали от своих международных партнеров принять новые меры в отношении России, в том числе – санкционные.

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