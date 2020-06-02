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Указ подписан. В Кремле утвердили дату проведения голосования по поправкам

02 июня 2020, 00:55  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом говорится на сайте Кремля.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. При этом, говорится в указе на сайте Кремля, следует учитывать и обеспечивать безопасность голосующих граждан в связи с коронавирусом.
При этом, как сообщалось ранее, 1 июля будет выходным днём.
Напомним, что предложенную дату ранее озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. В Центризбиркоме подчеркнули, что голосование будет проводиться с максимальными мерами безопасности и для членов комиссий, и для голосующих.
Она также добавила, что голосование пройдёт при тотальном общественном наблюдении, передаёт ФАН.
В Роспотребнадзоре добавили, что дата для голосования выбрана оптимальная - к этому времени пройдёт два этапных периода по две недели, и при текущем развитии ситуации вероятность заразиться будет минимальна.

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