Указ подписан. В Кремле утвердили дату проведения голосования по поправкам

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. При этом, говорится в указе на сайте Кремля, следует учитывать и обеспечивать безопасность голосующих граждан в связи с коронавирусом.

При этом, как сообщалось ранее, 1 июля будет выходным днём.

Напомним, что предложенную дату ранее озвучила глава ЦИК Элла Памфилова. В Центризбиркоме подчеркнули, что голосование будет проводиться с максимальными мерами безопасности и для членов комиссий, и для голосующих.

Она также добавила, что голосование пройдёт при тотальном общественном наблюдении, передаёт ФАН.

В Роспотребнадзоре добавили, что дата для голосования выбрана оптимальная - к этому времени пройдёт два этапных периода по две недели, и при текущем развитии ситуации вероятность заразиться будет минимальна.