Уильям и Гарри поставят памятник принцессе Диане

Стало известно, что 1 июля 2021 года, когда принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет, в Лондоне планируют установить скульптуру в её честь. Автором памятника выступил художник Ян Рэнк-Бродли, прославившийся тем, что написал портрет королевы, который можно увидеть на британских монетах.

Сообщается, что скульптура изготовлена ещё три года назад, но установка постоянно откладывалась. В этом году открытию памятника помешала пандемия коронавируса.

Также известно, что заказчиками памятника стали сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри. Братья заявили, что памятник Диане поможет посетителям Кенсингтонского дворца "задуматься о жизни и наследии" их матери, которая, по их словам, "затронула многие жизни".

Кстати, нынешней супруге принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз уже за 70, и, как оказалось, она была подругой Дианы до её брака с принцем. "Экпресс газета" узнала это из книги Пенни Джуниор "Герцогиня: нерассказанная история".