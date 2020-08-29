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Уильям и Гарри поставят памятник принцессе Диане
29 августа 2020, 15:10 • 87 • В мире
Статуя появится в Кенсингтонском саду в день 60-летия принцессы.
Стало известно, что 1 июля 2021 года, когда принцессе Уэльской исполнилось бы 60 лет, в Лондоне планируют установить скульптуру в её честь. Автором памятника выступил художник Ян Рэнк-Бродли, прославившийся тем, что написал портрет королевы, который можно увидеть на британских монетах.
Сообщается, что скульптура изготовлена ещё три года назад, но установка постоянно откладывалась. В этом году открытию памятника помешала пандемия коронавируса.
Также известно, что заказчиками памятника стали сыновья Дианы, принцы Уильям и Гарри. Братья заявили, что памятник Диане поможет посетителям Кенсингтонского дворца "задуматься о жизни и наследии" их матери, которая, по их словам, "затронула многие жизни".
Кстати, нынешней супруге принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз уже за 70, и, как оказалось, она была подругой Дианы до её брака с принцем. "Экпресс газета" узнала это из книги Пенни Джуниор "Герцогиня: нерассказанная история".
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