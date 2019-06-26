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Угуев завоевал бронзу по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019
26 июня 2019, 19:39 • 8 • Украина
Россиянин Завур Угуев занял третье место на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
Reuters
В схватке за бронзу российский боец одолел болгарина Георгия Вангелова. Также бронзовым призёром стал Сулейман Атли из Турции, победивший украинца Тараса Марковича.
Чемпионом же стал азербайджанец Махир Амирасланов, одолевший в финале серба Стефана Мичича.
Ранее сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх.
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