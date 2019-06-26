Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
⚡️ "Нужны ЖЕСТКИЕ меры!" Жириновский ПОДЛОВИЛ Кедми на грубой ОШИБКЕ! ...
Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ после решения по России
Москва не оставила шансов Израилю и США и не сдала Иран
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ
Главная / Украина

Угуев завоевал бронзу по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019

26 июня 2019, 19:39  •  8 • Украина
Россиянин Завур Угуев занял третье место на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.
 
Reuters
 

В схватке за бронзу российский боец одолел болгарина Георгия Вангелова. Также бронзовым призёром стал Сулейман Атли из Турции, победивший украинца Тараса Марковича. 

Чемпионом же стал азербайджанец Махир Амирасланов, одолевший в финале серба Стефана Мичича.

Ранее сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
26 июня 2019, 16:24
Меркель отметила отсутствие прогресса по «Минску» для отмены санкций
26 июня 2019, 13:09
Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ
26 июня 2019, 11:24
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса
26 июня 2019, 16:24
В Госдуме оценили решение Зеленского назначить «постпреда» в Крыму
25 июня 2019, 20:54
На Украине запретили ввоз в страну ещё двух книг
26 июня 2019, 10:09
«Васыль, которого оставили умирать»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покинуть Украину по "безвизу" - СМИ
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
20 июня 2019, 17:24
Зеленский отменил 159 указов экс-президентов Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.