Угуев завоевал бронзу по вольной борьбе в категории до 57 кг на ЕИ-2019

• 8 • Украина

Россиянин Завур Угуев занял третье место на соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в рамках Европейских игр 2019 года в Минске.

Reuters

В схватке за бронзу российский боец одолел болгарина Георгия Вангелова. Также бронзовым призёром стал Сулейман Атли из Турции, победивший украинца Тараса Марковича. Чемпионом же стал азербайджанец Махир Амирасланов, одолевший в финале серба Стефана Мичича. Ранее сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх.

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