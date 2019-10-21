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«Угрозы жизни нет»: число пострадавших от прорыва дамбы в Красноярском крае выросло

21 октября 2019, 16:24  •  38 • В России
Число пострадавших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае выросло с 18 до 27 человек. Об этом сообщили в Минздраве региона. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что их здоровью ничего не угрожает. Из-за разрушения дамбы в ночь на 19 октября погибли 15 человек, ещё пятеро пропали без вести. Начальник участка Андрей Еганов, сотрудник компании «Сисима», проводившей в этом районе золотодобычу, признал свою вину. Ещё два фигуранта дела отрицают причастность к трагедии.
 
РИА Новости © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
 

В Красноярском крае госпитализировали ещё девять человек, пострадавших от прорыв дамбы. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона. Таким образом число пострадавших выросло с 18 до 27.

«В настоящий момент госпитализировано в Курагинской районную больницу с лёгкой степенью тяжести — девять человек. В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находится восемь человек (один выписан)», — говорится на сайте ведомства.

Как подчеркнули в краевом Минздраве, пострадавшие получают помощь в полном объёме, им оказывают психологическую помощь.

«Ситуация на контроле, угрозы жизни у пациентов нет», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, 19 октября в районе посёлка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. В этом месте компания «Сисим», принадлежащая холдингу «Сибзолото», вела добычу золота. В результате ЧП погибли 15 человек, ещё пятеро пропали без вести.

Из-за обрушения дамбы образовалась сель — поток, в большинстве своём состоящий из камней и обломков горных пород. ТАСС со ссылкой на источник в руководстве края сообщил, что высота волны составляла до 4 м. 

В связи с трагедией власти объявили 21 октября траур на территории всего края.

«21 октября объявлено в Красноярском крае днём траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе... Во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края», — говорится на сайте краевого правительства.

  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Власти выплатят компенсации пострадавшим и семьям погибших. По словам министра соцполитики края Ирины Пастуховой, от по 50 до 500 тыс. рублей получат те, кто получил ущерб здоровью — в зависимости от степени ущерба.

Семьи погибших получат по 1 млн рублей, рассказала она.

«И семьям пропавших без вести, сегодня таких пять человек, также рассматривается вопрос о выделении адресной материальной помощи до 500 тыс. рублей», — сказала Пастухова.

Также глава Красноярского края Александр Усс сообщил президенту Владимиру Путину о том, какие меры предпринимают власти для ликвидации последствий аварии.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России о мерах, предпринимаемых для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в крае, оказании помощи семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших. Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Качество грунта не определено» 

По предварительным причинам, причиной аварии стало качество грунта. В ходе заседания судья Марина Попцова зачитала материалы следствия, в которых сообщалось, что грунт, из которого была сделана дамба, не был должным образом обследован.

«Повреждение ГТС (гидротехническое сооружение — RT) могло произойти по следующим причинам: ГТС сооружена из местного грунта, качество этого грунта не определено. Вообще, нужно устанавливать, можно ли использовать этот грунт для подобных сооружений. В ГТС существуют фильтрационные процессы, то есть через тело ГТС происходит фильтрация воды, которая имеет негативный процесс снижения сцепления грунтов», — приводит её слова ТАСС.

Отметим, что вскоре после того разрушения дамбы стало известно, что она не была официально зарегистрирована.

«По предварительным данным, как гидротехническое сооружение у нас вообще не зарегистрирована. Дамба порядка 5 м высотой, и рабочий поселок находился ниже этого водоема», — сказал 19 октября губернатор Красноярского края Александр Усс.

В Енисейском управлении Ростехнадзора также сообщили, что дамба не зарегистрирована в их базе, а потому её обследование не проводилось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По данным СК, сель разрушила пять дамб и все они были возведены незаконно.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось ещё четыре гидротехнических сооружения», — говорится на сайте ведомства.

Более того, в СК сообщили, что работы на месте организовывал человек, который не имел специального образования.

«Установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования», — подчеркнули в Следственном комитете.

Ни сам горный мастер, ни гендиректор «Сисима» не признают свою вину в произошедшем, сообщила представитель регионального управления СК Ольга Шаманская. В то же время начальник участка Андрей Еганов, напротив, признал свою вину. Он был арестован на два месяца.

«Подзащитный полностью признаёт свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах», — приводит Интерфакс слова представителя защиты.

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