Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Шансов у него нет": Тимошенко заявила, что выиграет выборы у Порошенк...
"С ролью международного жандарма Вашингтон не справился" - Мария Захар...
"Это нормально", или Гид от эксперта о попытке оппозиции "заработ...
В Литве опять врут про убийство советскими войсками в 1991 году мирных граждан
Главная / В мире

«Угрозы XXI века»: почему в сенате США настаивают на инвестициях в военные разработки

15 января 2019, 09:24  •  25 • В мире
Американский сенатор Джони Эрнст призвала конгресс США вкладывать больше денег в военные разработки, чтобы не потерять «технологическое превосходство». Она считает, что Штатам «угрожают» успехи России и Китая в сфере новейших технологий, в частности гиперзвуковое оружие и космический потенциал. По её словам, страны не только модернизируют вооружения, но и участвуют «в беспрецедентной и дестабилизирующей агрессии». В свою очередь, эксперты считают, что политик лоббирует интересы военно-промышленного комплекса и «российскую угрозу» в очередной раз использовали для того, чтобы запросить дополнительное финансирование. Политологи отметили, что США действительно отстают от РФ в разработках ряда вооружений, несмотря на то что их военный бюджет в несколько раз превышает российский.
 
Запуск противоракеты SM-3 с крейсера Ticonderoga USS Shiloh (CG 67), оснащённого системой Aegis Reuters © U.S. Navy
 

Конгресс США должен инвестировать в военные разработки, чтобы «не потерять технологическое превосходство». С таким заявлением на заседании верхней палаты законодательного органа выступила сенатор от штата Айова Джони Эрнст.

По её словам, Вашингтону «угрожают» успехи России и Китая в области новейших технологий. В данном случае речь идёт о гиперзвуковом оружии, искусственном интеллекте, космическом потенциале, а также о квантовых вычислениях и направленной энергии.

«Без значительных ресурсов и должного внимания мы утратим своё технологическое превосходство в данных областях, в результате чего как национальная безопасность США, так и мировой порядок окажутся в серьёзной опасности. Отталкиваясь от успехов, достигнутых нами в последние два года, конгресс и исполнительная власть должны сохранять приверженность инвестированию в исследования, разработку, оперативные закупки и развёртывание потенциала, который обеспечивает сдерживание с учётом угроз XXI века», — сказала сенатор.

Ранее о необходимости развивать оборонную отрасль говорил бывший американский военный, генерал-майор Говард Томпсон. По его словам, Москва и Пекин разрабатывают гиперзвуковое оружие «четвёртого измерения», которое позволяет «сжать окно принятия решений» противника и поражать цели на большой скорости по всей планете.

Российское и китайское вооружение также оценили в Счётной палате США. Аналитики заявили, что пока у Вашингтона нет возможностей противостоять гиперзвуковому оружию. Американская Счётная палата признала гиперзвуковой потенциал РФ и КНР одной из наиболее важных угроз для национальной безопасности США на ближайшие пять лет. 

Гипербюджет не помогает 

Военный бюджет США является самым большим в мире. По данным Минобороны РФ, расходы Вашингтона на оборону в 2019 году превышают российские более чем в 15 раз. В августе американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год в объёме около $716 млрд.

Однако, по мнению военного эксперта Ивана Коновалова, несмотря на огромные вложения, Соединённые Штаты уступают России в создании сразу нескольких видов вооружений.

«США серьёзно отстали в разработке гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, а также в танкостроении и создании систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, у нас есть совершенно новая ракета «Сармат» и боевые блоки «Авангард». Американцы такими не обладают», — пояснил он в беседе с RT.

Вооружённые силы РФ получат новые гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» в этом году. Они уже успешно прошли испытания. В будущем носителем комплексов станет баллистическая ракета шахтного базирования «Сармат». Она способна разогнать до гиперзвуковой скорости сразу три блока системы.

Как отметил президент России Владимир Путин, «Авангард» неуязвим для всех существующих и перспективных средств ПВО и ПРО.

  • Запуск новейшей ракеты «Авангард»
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ
Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла

Как отмечало издание The National Interest, Штаты потратили триллионы долларов на укрепление национальной безопасности и не добились необходимого результата. 

«Рознь и хаос»

Сенатор Эрнст убеждена, что Россия намерена «посеять рознь и хаос» в отношениях США и их партнёров. С этой целью наше государство якобы распространяло ложь и клевету, организовало информационные атаки на западные демократические институты, вмешивалось в киберпространство и «аннексировало» Крым. 

«Такие государства, как Китай и Россия, предприняли колоссальные усилия по модернизации своих вооружённых сил, одновременно участвуя в беспрецедентной и дестабилизирующей агрессии», — заявила она в сенате.

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения со стороны Запада. Российские официальные лица подчёркивали, что США и другие страны не предоставили доказательств якобы причастности РФ к перечисленным событиям.

Что касается конкретно принадлежности Крыма, то этот вопрос для России закрыт. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. Напомним, полуостров стал российским регионом в результате референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение с РФ.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул российский лидер.

  • Заседание конгресса США
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque
Глава NASA Брайденстайн в телефонном разговоре с Рогозиным подтвердил готовность посетить Россию - "Роскосмос"

По мнению Ивана Коновалова, американский сенатор в своём выступлении продвигает интересы военно-промышленного комплекса. Она использует «российскую угрозу», чтобы запросить дополнительное финансирование из госбюджета, считает эксперт.

«Это дежурное заявление. Зачастую политики связаны с оружейным лобби. С их помощью ВПК подпитывает напряжение и чувство опасности — мол, русские идут, надо больше разрабатывать, вкладывать деньги в оружие», — сказал эксперт.

Отметим, что власти Соединённых Штатов в последнее время активизировали борьбу в сфере информационных технологий не только с Россией, но и с КНР. Так, в начале декабря в Канаде по запросу Вашингтона была заключена под стражу финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских торговых санкций США.

В конце декабря также стало известно, что американская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Китая в совершении кибератак, которые якобы проводились на протяжении по меньшей мере 12 лет под руководством Министерства государственной безопасности КНР. 

За пределами возможностей

В своём заявлении Эрнст также подчеркнула, что американские союзники обязаны вносить денежный вклад в обеспечение международной безопасности. В отличие от России и Китая партнёры США «защищают свободу и демократические ценности», подчеркнула сенатор.

«Показывает, что не пойдёт на уступки»: Трамп отказался временно прекратить шатдаун

«Нам следует настаивать на внесении нашими партнёрами по договору соразмерного вклада в сфере обеспечения международной безопасности, а также добиваться того, чтобы наши союзники и партнёры вкладывали средства в системы вооружения и военную технику, которые были бы функционально совместимы с нашими, и при этом эффективно сдерживали наших общих противников», — сказала Эрнст.

При этом недовольство распределением взносов среди союзников США в НАТО также выражал Трамп.

«США тратят в разы больше, чем любая другая страна, чтобы защищать их. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого, мы теряем $151 млрд на торговле с Европейским союзом. Они взимают с нас большие пошлины (и создают барьеры)», — заявил американский президент.

Страны НАТО обязуются вносить в организацию 2% от своего ВВП. Этой договорённости следуют лишь пять из 29 государств. Среди «нарушителей» — Франция, Германия и Италия, которые тратят на коллективную оборону 1,81%, 1,24% и 1,15% ВВП соответственно.

Вашингтон критиковал европейцев за недостаточно активные инвестиции в общую оборону ещё при президенте Бараке Обаме. Теперь же эти призывы стали более агрессивными. При этом откликнулись на них только Польша и Прибалтика, отметил политолог Владимир Батюк. Страны Евросоюза не готовы к тому, чтобы США перенесли на них часть расходов на оборону, заметил эксперт.

«Во Франции нестабильное экономическое и социальное положение, а в Германии власти не могут поддерживать в полной боеготовности даже собственные ВС. По некоторым оценкам, на вооружении ФРГ находится всего 100 исправных танков. В таких условиях инвестировать в гиперзвуковое оружие — явно за пределами возможностей европейских союзников США», — заключил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
25
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных "анкетах однодумця"
14 января 2019, 20:39
Почему США на самом деле и не думают уходить из Сирии
15 января 2019, 02:55
«Амбиции зашкаливают»: зачем Польша намерена построить остров в Калининградском заливе
Загрузка...
14 января 2019, 23:39
«Не в состоянии прийти к компромиссу»: как курдский вопрос может отразиться на отношениях Турции и США
14 января 2019, 23:54
Американцы пожаловались на трудности жизни при шатдауне
15 января 2019, 03:09
Глава NASA Брайденстайн в телефонном разговоре с Рогозиным подтвердил готовность посетить Россию - "Роскосмос"
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
15 января 2019, 03:09
Новый план атаки Киева на Крымский мост сравнили с мультфильмом "Марио идет граб...
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
15 января 2019, 02:55
«Амбиции зашкаливают»: зачем Польша намерена построить остров в Калининградском залив...
15 января 2019, 03:09
"Порошенко перешёл к прямому подкупу": Украинские СМИ узнали о проплаченных...
15 января 2019, 03:09
Преемницу Меркель удивила "дипломатия" американского посла
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2019, 21:09
Штурм офиса в центре Киева: Замешан кандидат-юморист на пост президента Украины
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
12 января 2019, 03:39
Киев может воевать с Москвой только на словах: Украинский полковник оценил состояние армии страны
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
08 января 2019, 18:24
2019-й военный: Где в мире взорвётся
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.