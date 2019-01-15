«Угрозы XXI века»: почему в сенате США настаивают на инвестициях в военные разработки

Американский сенатор Джони Эрнст призвала конгресс США вкладывать больше денег в военные разработки, чтобы не потерять «технологическое превосходство». Она считает, что Штатам «угрожают» успехи России и Китая в сфере новейших технологий, в частности гиперзвуковое оружие и космический потенциал. По её словам, страны не только модернизируют вооружения, но и участвуют «в беспрецедентной и дестабилизирующей агрессии». В свою очередь, эксперты считают, что политик лоббирует интересы военно-промышленного комплекса и «российскую угрозу» в очередной раз использовали для того, чтобы запросить дополнительное финансирование. Политологи отметили, что США действительно отстают от РФ в разработках ряда вооружений, несмотря на то что их военный бюджет в несколько раз превышает российский.

Конгресс США должен инвестировать в военные разработки, чтобы «не потерять технологическое превосходство». С таким заявлением на заседании верхней палаты законодательного органа выступила сенатор от штата Айова Джони Эрнст.

По её словам, Вашингтону «угрожают» успехи России и Китая в области новейших технологий. В данном случае речь идёт о гиперзвуковом оружии, искусственном интеллекте, космическом потенциале, а также о квантовых вычислениях и направленной энергии.

«Без значительных ресурсов и должного внимания мы утратим своё технологическое превосходство в данных областях, в результате чего как национальная безопасность США, так и мировой порядок окажутся в серьёзной опасности. Отталкиваясь от успехов, достигнутых нами в последние два года, конгресс и исполнительная власть должны сохранять приверженность инвестированию в исследования, разработку, оперативные закупки и развёртывание потенциала, который обеспечивает сдерживание с учётом угроз XXI века», — сказала сенатор.

Ранее о необходимости развивать оборонную отрасль говорил бывший американский военный, генерал-майор Говард Томпсон. По его словам, Москва и Пекин разрабатывают гиперзвуковое оружие «четвёртого измерения», которое позволяет «сжать окно принятия решений» противника и поражать цели на большой скорости по всей планете.

Российское и китайское вооружение также оценили в Счётной палате США. Аналитики заявили, что пока у Вашингтона нет возможностей противостоять гиперзвуковому оружию. Американская Счётная палата признала гиперзвуковой потенциал РФ и КНР одной из наиболее важных угроз для национальной безопасности США на ближайшие пять лет.

Гипербюджет не помогает

Военный бюджет США является самым большим в мире. По данным Минобороны РФ, расходы Вашингтона на оборону в 2019 году превышают российские более чем в 15 раз. В августе американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год в объёме около $716 млрд.

Однако, по мнению военного эксперта Ивана Коновалова, несмотря на огромные вложения, Соединённые Штаты уступают России в создании сразу нескольких видов вооружений.

«США серьёзно отстали в разработке гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, а также в танкостроении и создании систем противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, у нас есть совершенно новая ракета «Сармат» и боевые блоки «Авангард». Американцы такими не обладают», — пояснил он в беседе с RT.

Вооружённые силы РФ получат новые гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» в этом году. Они уже успешно прошли испытания. В будущем носителем комплексов станет баллистическая ракета шахтного базирования «Сармат». Она способна разогнать до гиперзвуковой скорости сразу три блока системы.

Как отметил президент России Владимир Путин, «Авангард» неуязвим для всех существующих и перспективных средств ПВО и ПРО.

Запуск новейшей ракеты «Авангард»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как отмечало издание The National Interest, Штаты потратили триллионы долларов на укрепление национальной безопасности и не добились необходимого результата.

«Рознь и хаос»

Сенатор Эрнст убеждена, что Россия намерена «посеять рознь и хаос» в отношениях США и их партнёров. С этой целью наше государство якобы распространяло ложь и клевету, организовало информационные атаки на западные демократические институты, вмешивалось в киберпространство и «аннексировало» Крым.

«Такие государства, как Китай и Россия, предприняли колоссальные усилия по модернизации своих вооружённых сил, одновременно участвуя в беспрецедентной и дестабилизирующей агрессии», — заявила она в сенате.

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения со стороны Запада. Российские официальные лица подчёркивали, что США и другие страны не предоставили доказательств якобы причастности РФ к перечисленным событиям.

Что касается конкретно принадлежности Крыма, то этот вопрос для России закрыт. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин. Напомним, полуостров стал российским регионом в результате референдума, на котором большинство жителей проголосовали за воссоединение с РФ.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединённых Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул российский лидер.

Заседание конгресса США

Reuters

© Kevin Lamarque

По мнению Ивана Коновалова, американский сенатор в своём выступлении продвигает интересы военно-промышленного комплекса. Она использует «российскую угрозу», чтобы запросить дополнительное финансирование из госбюджета, считает эксперт.

«Это дежурное заявление. Зачастую политики связаны с оружейным лобби. С их помощью ВПК подпитывает напряжение и чувство опасности — мол, русские идут, надо больше разрабатывать, вкладывать деньги в оружие», — сказал эксперт.

Отметим, что власти Соединённых Штатов в последнее время активизировали борьбу в сфере информационных технологий не только с Россией, но и с КНР. Так, в начале декабря в Канаде по запросу Вашингтона была заключена под стражу финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении антииранских торговых санкций США.

В конце декабря также стало известно, что американская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Китая в совершении кибератак, которые якобы проводились на протяжении по меньшей мере 12 лет под руководством Министерства государственной безопасности КНР.

За пределами возможностей

В своём заявлении Эрнст также подчеркнула, что американские союзники обязаны вносить денежный вклад в обеспечение международной безопасности. В отличие от России и Китая партнёры США «защищают свободу и демократические ценности», подчеркнула сенатор.

«Нам следует настаивать на внесении нашими партнёрами по договору соразмерного вклада в сфере обеспечения международной безопасности, а также добиваться того, чтобы наши союзники и партнёры вкладывали средства в системы вооружения и военную технику, которые были бы функционально совместимы с нашими, и при этом эффективно сдерживали наших общих противников», — сказала Эрнст.

При этом недовольство распределением взносов среди союзников США в НАТО также выражал Трамп.

«США тратят в разы больше, чем любая другая страна, чтобы защищать их. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам. Помимо этого, мы теряем $151 млрд на торговле с Европейским союзом. Они взимают с нас большие пошлины (и создают барьеры)», — заявил американский президент.

Страны НАТО обязуются вносить в организацию 2% от своего ВВП. Этой договорённости следуют лишь пять из 29 государств. Среди «нарушителей» — Франция, Германия и Италия, которые тратят на коллективную оборону 1,81%, 1,24% и 1,15% ВВП соответственно.

Вашингтон критиковал европейцев за недостаточно активные инвестиции в общую оборону ещё при президенте Бараке Обаме. Теперь же эти призывы стали более агрессивными. При этом откликнулись на них только Польша и Прибалтика, отметил политолог Владимир Батюк. Страны Евросоюза не готовы к тому, чтобы США перенесли на них часть расходов на оборону, заметил эксперт.

«Во Франции нестабильное экономическое и социальное положение, а в Германии власти не могут поддерживать в полной боеготовности даже собственные ВС. По некоторым оценкам, на вооружении ФРГ находится всего 100 исправных танков. В таких условиях инвестировать в гиперзвуковое оружие — явно за пределами возможностей европейских союзников США», — заключил эксперт.