Угрозы США возмутили зама Лаврова: "Такой шаг, сякой шаг"

Заместитель главы МИД России резко ответил на очередные угрозы США и НАТО в преддверии переговоров по безопасности. Сергей Рябков заявил, что "в режиме угроз" Россия не пойдёт ни на какие односторонние уступки, которых постоянно от неё требуют "партнёры".

Накануне очередного раунда переговоров по обеспечению безопасности замглавы МИД Сергей Рябков сделал важное заявление. В беседе с РИА Новости он выразил сожаление тем фактом, что американская сторона продолжает попытки вынудить Россию пойти на односторонние уступки.

По словам Рябкова, позиция России в переговорах с США и НАТО останется неизменной: наши дипломаты будут требовать отказа альянса от размещения ударных вооружений вблизи русских границ и расширения на восток. При этом все требования будут ограничиваться правовыми формами, подчеркнул дипломат.

"К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг", - напомнил заместитель Сергея Лаврова. По его словам, русские дипломаты неоднократно реагировали на такую постановку вопроса. "Здесь не может быть основы ни для какой не то что договорённости, а даже продуктивной дискуссии", - заметил Рябков.

Рябков считает, что в ходе переговоров Москва столкнётся с нежеланием западных партнёров "реально воспринимать" требования. В частности, одним из требований будет "ликвидация всего то, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями".

Как подчеркнул дипломат, если Запад не прекратит оказывать давление на Россию и продолжит действовать в режиме угроз, наша страна не пойдёт ни на какие уступки.



Напомним, 9-10 января в Женеве состоятся консультации России и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После этого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.