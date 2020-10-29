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Угрозы США разместить ракеты в Европе являются блефом – эксперт

29 октября 2020, 14:15  •  153 • Политика
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com
До выборов президента никаких серьезных заявлений с американской стороны ждать не стоит
Грозный выпад Белого дома о готовности разместить в Европе новые гиперзвуковые ракеты для сдерживания России, на самом деле, просто отвлекающий маневр. Цель американцев – потянуть время до выборов. Поэтому они делают громкие, но пустые заявления. К такому мнению склоняется военный обозреватель Виктор Баранец.
Накануне советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что американские ракеты средней и меньшей дальности и даже баллистические будут размещены в Европе, "если это потребуется". Считать это серьезным ответом США на предложение России по ДРСМД нельзя, потому что совершенно не понятно, в каком случае Вашингтон готов направить ракеты на РФ, а в каком откажется от этого.
По мнению эксперта, слова О'Брайен следует расценивать как предвыборный блеф. До выборов президента США столь серьезные вопросы никто решать не будет. Но и не реагировать на сигналы Москвы нынешние власти в Вашингтоне не могут. Вот и тянут время:
"Белому дому нужно подвесить русских на крючок, чтобы в таком подвешенном состоянии Россия и доплыла до 3 ноября",
– приводит "Царьград" мнение Баранца.
Президент РФ Владимир Путин на днях предложил США и НАТО новый подход к контролю за вооружениями взамен Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, из которого США вышли в одностороннем порядке в августе 2019 года. Американские эксперты заподозрили Москву в попытке обхитрить Вашингтон.
Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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