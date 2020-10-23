Угрозы США повысили токсичность "Северного потока - 2" - МИД РФ

Фото: Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Новые санкции повысили риски для участников строительства газопровода

Германия по-прежнему заинтересована в реализации проекта "Северный поток – 2", но санкции США пугают европейских партнеров. Это признал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Он отметил, что США изначально препятствовали строительству российского газопровода, агрессивно стараясь отхватить кусок европейского "энергетического пирога". Европейцы же зависимы от США и в бизнесе, и по линии НАТО. Они задумываются об ответных мерах, когда Вашингтон "перегибает палку", но все, что они могут, – это "просить и указывать, что так нельзя".

По мнению дипломата, претензии США к "Северному потоку-2" не исчезнут со сменой администрации в Белом доме. И если еще полтора года назад он был "оптимистично настроен" по поводу реализации проекта, то сейчас вбито слишком много клиньев в виде санкций.

"Настолько активно действуют угрозы, и вот эта токсичность, созданная американцами вокруг участия в "Северном потоке", что европейские компании, которые участвуют в консорциуме, конечно, оцепенели, взвешивают разные риски для себя. Все затягивается",

– приводит "Интерфакс" слова Панкина, сказанные на полях Евразийского экономического форума в Италии 23 октября.

Ранее США объявили о расширении пакета мер против "Северного потока-2", принятого в декабре прошлого года. Теперь под угрозой оказались иностранные компании, предоставляющие оборудование или деньги для судов, которые могут быть задействованы при прокладке газопровода. По оценке оператора проекта, под удар попадают около 120 европейских компаний.

Комментируя эту ситуацию, президент РФ Владимир Путин рекомендовал ЕС брать пример с Турции.