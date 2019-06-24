Угрозы США не помогли: Турция купила С-400 и озвучила ультиматум

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна закрыла сделку по покупке российских С-400, несмотря на продолжавшиеся угрозы США. Ранее неоднократно сообщалось, что шантаж Вашингтона не поможет в отказе от покупки вооружения.

"Сейчас обсуждается вопрос поставок С-400 в Турцию. Мы не откажемся от этих систем", - в очередной раз подчеркнул министр.

По словам Чавушоглу, США могут применять любые санкции. Турция не отойдет от принятых ранее договоренностей. В целом же ни одна страна в мире не вправе давать Турции "какие-либо указания", добавил министр.

Досье

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.