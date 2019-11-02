Угрозы по телефону: в НАТО обвинили Россию в слежке

Россияне своими анонимными телефонными звонками якобы оказывают давление и пугают семьи военнослужащих НАТО, дислоцированных в странах Балтии. Бойцы же Североатлантического альянса участвуют в военной миссии по сдерживанию России, пишет издание Jyllands-Posten.

Жены и подруги летчиков голландских истребителей оказались объектами людей, которые говорили с ними по телефону по-английски с русским акцентом и задавали угрожающие вопросы, такие как «Знаете ли вы, чем занимается ваш партнер?» и «Не лучше ли ему поехать домой?».

В Голландии дело о преследовании рассматривается с «большой серьезностью», говорит начальник оперативного отдела датских вооруженных сил полковник Йенс Хвид Лёнборг.

«Дело серьезное, так как это касается семей, а, кроме того, потому, что звонящие вообще знают, чьи это семьи», — сказал военный.

«Телефонное преследование» началось, после того, как пилоты использовали частные сотовые телефоны, чтобы позвонить домой. Голландия также подтвердила начало расследования «дела о преследовании», но не хочет комментировать его ход и указать масштабы проблемы.

Британские солдаты НАТО в Эстонии также подвергались преследованиям через социальные сети и мобильные сообщения с такими угрозами, как «мы следим за тобой».

По данным национальной обороны, семьи датских солдат в Прибалтике пока не подвергались притеснениям, но было несколько случаев, когда личный мобильный телефон солдата был взломан и «выполнял самостоятельные действия».

Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала это «циничным нарушением всех соглашений о защите гражданских лиц, женщин и детей».

«Это заставляет нас предъявлять совершенно новые требования к обороне, и мы должны сосредоточиться не только на солдатах, но и на их семьях», — сказала она.

По мнению эксперта по России Флемминга Сплидсбоэля Хансена, сбор информации о солдатах и их семей является частью современной войны, к которой должна готовиться любая оборона.

«Когда люди активны в социальных сетях, не требуется больших усилий, чтобы узнать, кто где служит, а также их социальные и семейные отношения», — указал эксперт.

Несколькими днями ранее в НАТО заявили, что пока Москва не начнет «соблюдать международное право», Альянс не видит возможностей для общения с Россией в нормальном русле.

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в ответ на это указал, что Запад боится именно самостоятельности России, передает ФАН.

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«Это означает общение с позиции «силы», когда от тебя требуют «делать то, что говорят» и «не рыпаться». Основной упрек, который делает России коллективный Запад через лидеров своих стран в неформальной обстановке, следующий: «Да как вы посмели сделать это, не спросив нас?», — пояснил сенатор.

В феврале нынешнего года стало известно, что новейшие фрегаты Военно-морского флота России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника — станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», производимыми холдингом «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

Аппаратурой оснащены, в частности, фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков», переданный флоту в прошлом году, и «Адмирал флота Касатонов».

Также по два комплекса «Филин» будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе «Северная верфь».

Прошедшей осенью американские спецслужбы заявили о том, что подозревают Россию в таинственных «атаках» на дипломатов США на Кубе и в Китае, которые получили травмы головного мозга. По их словам, разведданных пока недостаточно для официального обвинения России в инцидентах с американскими дипломатами, которые начались в конце 2016 года и продолжились в 2018 году, передает НСН.

Сообщалось, что 26 американских госслужащих пострадали в результате необъяснимых атак в их домах и отелях в Гаване в конце 2016 года. Дипломаты США получили травмы головного мозга и проблемы со зрением и слухом, а также с когнитивными процессами, балансом. В 2018 года у одного из американцев в Китае были диагностированы похожие симптомы после того, как он слышал странные звуки.

«Разница в мозге между этими двумя группами в настоящий момент ошеломляет», — отметила ведущий исследователь доктор Рагини Верма.

По ее словам, у большинства этих пациентов были специфические симптомы. Кроме того, у них наблюдается клиническая аномалия, которая выражается в том числе в аномалии визуализации. Многие из пострадавших до сих пор находятся на реабилитации.