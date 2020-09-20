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«Угрозы общественной безопасности нет»: что известно о подозрительной посылке для Трампа

20 сентября 2020, 12:20  •  83 • В мире
В США началась проверка по факту получения подозрительной посылки, которую направили главе Белого дома Дональду Трампу. Проверку ведут ФБР, Секретная служба США и Служба почтовой инспекции. Ранее СМИ сообщили, что в послании президенту содержится сильнодействующий яд рицин, отравление которым способно привести к смерти. Это вещество и ранее отправляли в почтовых конвертах на адреса американских федеральных учреждений. В 2014 году двух человек приговорили к длительным тюремным срокам по обвинению в рассылке писем с рицином, одно из которых было направлено на имя 44-го президента США Барака Обамы.
 
Reuters © Tom Brenner
 

ФБР и Секретная служба США проводят проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.

«ФБР и наши партнёры из Секретной службы США и Службы почтовой инспекции проводят расследование по факту получения подозрительного письма в почтовом отделении правительства США», — говорится в сообщении на сайте ФБР.

Уточняется, что на настоящий момент не выявлено угрозы общественной безопасности.

Ранее CNN со ссылкой на «источники» сообщал о перехвате адресованной президенту США Дональду Трампу посылки с ядом рицином. По данным телеканала, наличие рицина подтвердили два проведённых теста.

В СМИ также отметили, что вся адресованная в Белый дом корреспонденция проходит предварительную проверку за его пределами.

Рицин — высокотоксичный яд растительного происхождения. Даже в небольших дозах он способен привести к смерти. Вещество представляет собой белый порошок без цвета и запаха, хорошо растворимый в воде. Рицин получают из касторовых бобов — плодов клещевины.

В прошлом в США уже происходили инциденты с отправкой рицина американским политикам.

В 2018 году Секретная служба США перехватила подозрительный конверт, который был адресован президенту Трампу. Другие аналогичные письма, согласно сообщениям СМИ, были направлены возглавлявшему тогда Пентагон Джеймсу Мэттису и занимавшему пост руководителя военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. В этих посланиях, как утверждалось, обнаружили следы рицина.

Позднее в отправке писем с ядом обвинили бывшего американского военнослужащего Клайда Аллена. В ходе разбирательств стало известно, что он якобы отправил аналогичные послания с рицином президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.

Другие инциденты с применением рицина произошли в 2013 году при прежней администрации Белого дома. Так, в середине апреля письма, пропитанные рицином, были отправлены президенту США Бараку Обаме, сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру и одному из судей Миссисипи.

В мае того же года письма с рицином были отправлены на на имя президента США Барака Обамы и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В посланиях содержались угрозы в адрес главы государства и бывшего градоначальника в связи с их жёсткой позицией по вопросу о контроле над оборотом огнестрельного оружия.

В 2014 году состоялся суд над обвиняемыми в этих преступлениях. В мае суд штата Миссисипи Эверетта Датчке приговорили к 25 годам заключения по обвинению в отправке писем с ядом Обаме. По решению суда, Датчке должен будет пройти пятилетний испытательный срок после выхода из тюрьмы.

В июле суд приговорил жительницу американского штата Техас, бывшую актрису Шеннон Ричардсон к 18 годам тюрьмы за изготовление смертельно опасного яда рицина и отправку писем с ним на адрес Обамы и мэра Нью-Йорка Блумберга.

В ходе разбирательства прокуроры заявили, что до своего ареста Ричардсон пыталась переложить вину на собственного мужа, сообщив в полицию о том, что она якобы обнаружила в его компьютере руководство по изготовлению рицина, а также информацию об Обаме и Блумберге. Однако женщина позднее провалила тест на детекторе лжи.

Впоследствии Ричардсон, являющаяся матерью шестерых детей, признала свою вину и пошла на сделку со следствием, что позволило ей избежать более длительного срока заключения.

  • © Kevin Lamarque/Reuters

В 2003 году в США произошло два инцидента с письмами, содержащими рицин. В октябре этого года одно такое послание обнаружили в центре почтовой сортировки в штате Южная Каролина. В письме находился металлический флакон, содержащий порошок рицина и соответствующую предупреждающую надпись. В самом письме содержался ультиматум, адресованный Министерству транспорта США, касающийся новых требований к работе грузовиков.

Второе за 2003 год письмо с рицином было направлено в Белый дом, его обнаружили в центре сортировки в Вашингтоне. При первом тесте вещество в письме не признали рицином, однако после повторной проверки по требованию Секретной службы США выяснилось, что в послании может находиться рицин. В тексте письма вновь упоминался ультиматум для Минтранса. Отправителей писем впоследствии не нашли.

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