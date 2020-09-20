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«Угрозы общественной безопасности нет»: что известно о подозрительной посылке для Трампа
20 сентября 2020, 12:20 • 83 • В мире
В США началась проверка по факту получения подозрительной посылки, которую направили главе Белого дома Дональду Трампу. Проверку ведут ФБР, Секретная служба США и Служба почтовой инспекции. Ранее СМИ сообщили, что в послании президенту содержится сильнодействующий яд рицин, отравление которым способно привести к смерти. Это вещество и ранее отправляли в почтовых конвертах на адреса американских федеральных учреждений. В 2014 году двух человек приговорили к длительным тюремным срокам по обвинению в рассылке писем с рицином, одно из которых было направлено на имя 44-го президента США Барака Обамы.
Reuters © Tom Brenner
ФБР и Секретная служба США проводят проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.
Уточняется, что на настоящий момент не выявлено угрозы общественной безопасности.
Ранее CNN со ссылкой на «источники» сообщал о перехвате адресованной президенту США Дональду Трампу посылки с ядом рицином. По данным телеканала, наличие рицина подтвердили два проведённых теста.
В СМИ также отметили, что вся адресованная в Белый дом корреспонденция проходит предварительную проверку за его пределами.
Рицин — высокотоксичный яд растительного происхождения. Даже в небольших дозах он способен привести к смерти. Вещество представляет собой белый порошок без цвета и запаха, хорошо растворимый в воде. Рицин получают из касторовых бобов — плодов клещевины.
В прошлом в США уже происходили инциденты с отправкой рицина американским политикам.
В 2018 году Секретная служба США перехватила подозрительный конверт, который был адресован президенту Трампу. Другие аналогичные письма, согласно сообщениям СМИ, были направлены возглавлявшему тогда Пентагон Джеймсу Мэттису и занимавшему пост руководителя военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. В этих посланиях, как утверждалось, обнаружили следы рицина.
Позднее в отправке писем с ядом обвинили бывшего американского военнослужащего Клайда Аллена. В ходе разбирательств стало известно, что он якобы отправил аналогичные послания с рицином президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете II.
Другие инциденты с применением рицина произошли в 2013 году при прежней администрации Белого дома. Так, в середине апреля письма, пропитанные рицином, были отправлены президенту США Бараку Обаме, сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру и одному из судей Миссисипи.
В мае того же года письма с рицином были отправлены на на имя президента США Барака Обамы и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. В посланиях содержались угрозы в адрес главы государства и бывшего градоначальника в связи с их жёсткой позицией по вопросу о контроле над оборотом огнестрельного оружия.
В 2014 году состоялся суд над обвиняемыми в этих преступлениях. В мае суд штата Миссисипи Эверетта Датчке приговорили к 25 годам заключения по обвинению в отправке писем с ядом Обаме. По решению суда, Датчке должен будет пройти пятилетний испытательный срок после выхода из тюрьмы.
В июле суд приговорил жительницу американского штата Техас, бывшую актрису Шеннон Ричардсон к 18 годам тюрьмы за изготовление смертельно опасного яда рицина и отправку писем с ним на адрес Обамы и мэра Нью-Йорка Блумберга.
В ходе разбирательства прокуроры заявили, что до своего ареста Ричардсон пыталась переложить вину на собственного мужа, сообщив в полицию о том, что она якобы обнаружила в его компьютере руководство по изготовлению рицина, а также информацию об Обаме и Блумберге. Однако женщина позднее провалила тест на детекторе лжи.
Впоследствии Ричардсон, являющаяся матерью шестерых детей, признала свою вину и пошла на сделку со следствием, что позволило ей избежать более длительного срока заключения.
В 2003 году в США произошло два инцидента с письмами, содержащими рицин. В октябре этого года одно такое послание обнаружили в центре почтовой сортировки в штате Южная Каролина. В письме находился металлический флакон, содержащий порошок рицина и соответствующую предупреждающую надпись. В самом письме содержался ультиматум, адресованный Министерству транспорта США, касающийся новых требований к работе грузовиков.
Второе за 2003 год письмо с рицином было направлено в Белый дом, его обнаружили в центре сортировки в Вашингтоне. При первом тесте вещество в письме не признали рицином, однако после повторной проверки по требованию Секретной службы США выяснилось, что в послании может находиться рицин. В тексте письма вновь упоминался ультиматум для Минтранса. Отправителей писем впоследствии не нашли.
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