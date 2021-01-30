«Угрозы нашей стране»: почему в Белом доме заявили о глубоком расколе в США

«Навести порядок у себя дома» — приоритетная задача для США, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что страна столкнулась с угрозами, которые усиливают глубокий раскол в американском обществе. Ранее в своей инаугурационной речи новый глава Белого дома Джо Байден призвал американцев к единству. При этом политик подверг критике «внутренних террористов», которые ворвались в Капитолий. В свою очередь, Дональд Трамп предлагал признать выступающих против него американских антифашистов террористической организацией. По мнению экспертов, американские элиты не в состоянии устранить раскол в обществе.

Ключевая задача для США — «навести порядок у себя дома». Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на онлайн-семинаре, организованном Институтом мира (Вашингтон) и Атлантическим советом*, он напомнил о словах Джо Байдена о том, что «внешняя политика неотъемлемо связана с внутренней и наоборот».

«В конечном итоге, самая серьёзная задача, стоящая перед Соединёнными Штатами прямо сейчас, заключается в том, чтобы навести порядок у себя дома, провести внутреннее обновление», — заявил Салливан.

Он добавил, что пандемия COVID-19 продолжает причинять страдания населению, а экономический кризис разрушает как крупный, так и малый бизнес и работающие семьи.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан

© REUTERS/Joshua Roberts

«И, конечно, речь идёт об острых угрозах нашей стране как конституционной республике, которые лишь усиливают глубокий раскол внутри государства. Поэтому, если говорить о приоритете и о стратегии, для меня они как бы совпадают — в том смысле, что нам необходимо поставить себя в сильную позицию, чтобы справляться с мировыми проблемами», — подчеркнул Салливан.

«Инструмент для обогащения»

Комментируя слова Салливана, эксперты, в свою очередь, напоминают, что противоречия в американском обществе начали расти после победы Барака Обамы на президентских выборах 2008 года.

«Он стал первым афроамериканцем, возглавившим Белый дом. Это вызвало шок у части американского общества, активизировались правые организации и даже появились сторонники ку-клукс-клана. Победа Трампа вывела раскол на новый уровень. А последние выборы его институционализировали», — пояснил в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

© REUTERS/Caitlin Ochs

Он подчеркнул, что предпосылки к такого рода проблемам сформировались задолго до правления Обамы: после распада СССР в США обострились противоречия, которые прежде были на втором плане из-за холодной войны.

«Многие американцы считали, что, закончив противостояние со своим врагом, страна займётся собственными проблемами. Но вместо этого американское руководство решило переустраивать весь мир. Этот момент и внёс раскол, американцы разделились на экономических националистов и глобалистов», — рассказал Васильев.

Аналогичной точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он пояснил, что социальный раскол в основном стал следствием внешне- и внутриполитических ошибок американской элиты, которая пыталась сохранить глобальное доминирование США.

«Сейчас страна разделена на сторонников Байдена и сторонников Трампа. Можно сказать, что американское общество стоит у красной черты, на пороге гражданского конфликта», — считает эксперт.

При этом политологи отмечают, что большинство американских граждан прекрасно представляют себе, какая ситуация сложилась в стране сейчас. Как показали результаты опроса, проведённого агентством Associated Press и социологическим исследовательским центром NORC при Чикагском университете в октябре 2020 года, граждане США считают, что нация разделена.

Так, 85% респондентов признали, что раскол существует по линии ключевых ценностей. При этом 34% граждан считают, что в течение ближайших лет внутренние разногласия сгладятся, а 33% — что ситуация сохранится.

Поиск «внутренних террористов»

Стоит отметить, что Джо Байден, выигравший президентские выборы, посвятил свою инаугурационную речь теме разобщения нации.

К основным проблемам, с которыми сталкивается страна и с которыми необходимо бороться, Байден причислил «обострение политического экстремизма, идеологии превосходства белых, внутреннего терроризма».

Чтобы преодолеть всё это, «возродить душу и защитить будущее Америки» потребуется «добиться самого неуловимого, что есть в демократии», а именно единства, заявил 46-й президент США.

«Сейчас мы переживаем исторический момент кризиса и сложностей, и единство — наш путь вперёд», — подчеркнул он.

Джо Байден во время инаугурации

© REUTERS/Joshua Roberts

При этом политик не преминул жёстко раскритиковать штурмовавших Капитолий, назвав их «внутренними террористами».

Напомним, широкий резонанс в американском обществе вызвали события 6 января, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Во время стычек протестующих с правоохранителями погибли пять человек, десятки пострадали.

Инциденту предшествовал митинг, на который Трамп собрал своих сторонников. В этот день конгресс должен был окончательно утвердить результаты президентских выборов и победу Байдена. Однако Трамп отказывался признавать итоги голосования и продолжал заявлять о фальсификациях. Во время митинга в Вашингтоне политик повторил эти обвинения и призвал собравшихся мирно проследовать к зданию Капитолия, но шествие быстро переросло в беспорядки.

Эти события послужилип оводом для демократов в конгрессе объявить импичмент Трампу. Конгрессмены обвинили политика в организации беспорядков. Палата представителей ктвердила резолюцию о досрочной отставке Трампа. Сенат не успел провести голосование по этому вопросу до того, как истекли полномочия 45-го главы Белого дома.

Тем не менее, в конце января сенат США подтвердил конституционность процедуры импичмента Трампа несмотря на то, что он уже не является президентом.

Следует отметить, что Трамп, в свою очередь, также неоднократно называл своих радикальных противников «террористами» и призывал принять против них жёсткие меры.

Так, комментируя в августе 2020 года волнения, охватившие страну, Трамп заявил о необходимости применить силу к протестующим.

«Пресечь насилие в страдающих от высокой преступности городах под руководством демократов можно только проявив силу!» — написал тогда он в Twitter.

Речь шла, в частности, о событиях в Портленде (штат Орегон), где в конце лета разгорелся конфликт между ультраправыми и антифашистами. Трамп тогда яростно раскритиковал последних и сообщил, что рассматривается «возможность признать антифа террористической организацией».

Беспорядки в Портленде летом 2020 года

© REUTERS/Maranie Staab

До этого, в июле 2020-года Трамп и вовсе сравнил участников протестов не только с террористами, но и с фашистами, которых «разгромили» американцы.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы побороть радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародёров и тех, кто во многих случаях и понятия не имеет о том, что делает», — заявил республиканец.

По мнению аналитиков, Трамп, скорее всего, имел в виду протесты против полицейской жестокости и расового неравенства, начавшиеся в мае.

Напомним, поводом для этих акций стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после того, как его задержали полицейские. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения в социуме.

Ряд американских городов охватили протесты, участники которых выступали под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

«О единстве речи не идёт»

Эксперты отмечают, что текущие социально-политические разногласия в Соединённых Штатах касаются широчайшего спектра вопросов. Так, в первые дни на посту президента США Джо Байден подписал 15 указов, половина из которых отменяла решения его предшественника.

В частности, Байден восстановил членство США во Всемирной организации здравоохранения, обязательства в рамках Парижского соглашения по климату, а также отменил режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Новый американский лидер также остановил финансирование одного из ключевых проектов Трампа — строительство стены на мексиканской границе.

При это политологи скептически оценивают обещания Джо Байдена объединить нацию и отмечают, что на практике его шаги могут поспособствовать дальнейшему расколу.

«Американские политики часто натравливают одну часть граждан на другую из популистских соображений. Пока ни о каком единстве речи не идёт. И это прямое следствие деятельности американских элит, которые даже не пытались ликвидировать социальное неравенство и решать расовые проблемы. Вместо этого внимание общества переключали на внешних противников США», — пояснил Блохин.

Это мнение разделяет и Владимир Васильев.

«Первые шаги Байдена как президента лишь усугубили раскол. Сейчас ситуация в США напоминает события 1860 года, когда избрание Линкольна спровоцировало гражданскую войну. К сожалению, текущие проблемы можно решить только если чем-то пожертвовать. Если американцы хотят вернуться в старые добрые времена, как это было в XIX веке, то нужно отказаться от амбиций по созданию нового глобального миропорядка. Но в США никто не знает ответ на вопрос, как нужно действовать на самом деле. Поэтому внутренние разногласия будут только расти», — спрогнозировал Васильев.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019