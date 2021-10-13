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Угрозы Киева из-за газового контракта Венгрии пресёк Боррель

13 октября 2021, 09:55  •  246 • Политика
Угрозы Киева из-за газового контракта, заключённого между Венгрией и "Газпромом", пресёк верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В интервью агентству Reuters Боррель прямо заявил о том, что страны - члены Евросоюза могут свободно заключать двусторонние соглашения.
"Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного", - сказал он и добавил, что такой контракт не противоречит европейскому законодательству.
Отметим, что с 1 октября "Газпром" начал поставки газа в Венгрию в рамках контракта, заключённого 27 сентября. Официальный Киев уже заявил о том, что "разочарован" этим фактом, и пригрозил обращением в Еврокомиссию, чтобы дать оценку "зраде" Венгрии.

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