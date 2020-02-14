Угрозы из-за ситуации в Идлибе: в Кремле призвали Турцию обеспечить безопасность российского посла

Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность всех россиян, работающих в Турции, в том числе российского посла Андрея Ерхова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что начал получать угрозы в соцсетях в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Дипломат напомнил, что несколько лет назад аналогичная ситуация привела к кризису в отношениях между странами и убийству посла Андрея Карлова.

Турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре из-за угроз в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом рассказала пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Ранее Алексей Ерхов рассказал, что начал получать угрозы в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Дипломат отметил, что эскалация обстановки в провинции привела к росту числа антироссийских комментариев в местных соцсетях.

«Посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и всё такое прочее», — сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

Посол напомнил, что пять лет назад аналогичная ситуация возникла из-за эскалации в Алеппо.

«Чем кончилось? «Самолётным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» — добавил дипломат.

Ерхов обратил внимание на «кровожадность» авторов некоторых комментариев, а также напомнил, что нежелание понимать партнёра и логику его действий может обернуться большой бедой.

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«Ситуация в последнее время на самом деле обострилась, и в связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — рассказала РИА Новости Ирина Касимова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал уверенность, что Анкара обеспечит безопасность Андрея Ерхова и всех россиян, работающих на территории страны.

«Мы не сомневаемся, что турецкая сторона предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла в соответствии с Венской конвенцией, а также духом наших двусторонних отношений», — заявил он.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре, во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападавший был ликвидирован на месте. Им оказался 22-летний полицейский из Анкары Мевлют Мерт Алтынташ, по сообщениям ряда турецких СМИ, уволенный из органов после июльского вооружённого мятежа в Турции. Согласно другим данным, Алтынташ на момент совершения преступления был действующим сотрудником полиции. Сообщается также, что он проник на выставку с оружием, воспользовавшись служебным удостоверением.

В тот же день Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели Андрея Карлова. Убийство дипломата было классифицировано как акт международного терроризма (статья 361 УК РФ).

Идлибская зона деэскалации является последним крупным районом, находящимся под контролем террористических организаций. Для урегулирования ситуации в этом регионе Россия и Турция договорились о совместных действиях, включающих создание наблюдательных постов и совместных патрулей. Однако боевики в регионе не соблюдают договорённости о прекращении огня и предпринимают попытки развернуть наступление на позиции правительственных сирийских войск. Помимо этого, террористы совершают атаки на мирных жителей и военную базу Хмеймим.

Как отметил МИД России, резкое ухудшение ситуации началась в декабре 2019 года из-за захвата Идлиба террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

«Счёт погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошёл на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с применением ударных беспилотников», — отмечали в ведомстве.

В свою очередь руководитель Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков заявил, всего за три дня — 16—19 января 2020 года — в результате атак боевиков погибли около 100 человек. Боренков добавил, что за указанный период боевики обстреляли мирные населённые пункты 253 раза, а также 16 раз атаковали правительственные войска.

3 февраля Анкара сообщила о гибели в Идлибе восьми турецких военных и гражданских лиц в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии. Как заявили турецкие власти, в результате ответных действий Турции погибли 76 сирийских солдат.

После этого, 10 февраля минобороны Турции также сообщило о гибели пятерых военных в Идлибе. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР и «нейтрализовали» 101 сирийского военного.

Глава ЦПВС Юрий Боренков отметил, что операция сирийской правительственной армии в Идлибе стала вынужденным решением из-за неспособности Анкары исполнить свои обязательства по созданию демилитаризованной зоны вдоль идлибской зоны деэскалации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Россия остаётся приверженной сочинскому меморандуму и настроена на продолжение сотрудничества. Однако, по её словам, турецкая сторона «хронически» не выполняет взятые на себя обязательства.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.