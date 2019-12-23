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Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за "плохое поведение"

23 декабря 2019, 08:54  •  98 • В мире
Американцы бдительно наблюдают за российскими учениями у берегов Сирии. Прямые трансляции с места событий периодически ведёт канал NBC, пафосно сообщая, что ВМС США готовы в любой момент "наказать" русских за "плохое поведение".
Наблюдать за учениями российских подлодок США направили свой авианосец "Гарри Трумэн", передаёт NBC News. Корреспондент в прямом эфире заявил, что русские всё активнее действуют в Средиземном море, поэтому американцам необходимо оставаться начеку.
Авианосец США, который СМИ прозвали "военным мускулом", следит в режиме 24/7 за испытанием русских крылатых ракет. Как сообщает NBC, главной миссией корабля является "сдерживание российской агрессии". Более того, если русские будут "вести себя плохо", то ВМС США готовых их "наказать".
"У плохого поведения есть цена, есть связанные с ним риски. И мы его не потерпим", - пафосно заявил адмирал, командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго.
Как заявил в разговоре с ФАН президент АНО "Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив", политолог Юрий Самонкин, США, отправив в Средиземное море авианосец "Гарри Трумэн", попросту завидуют России. Эксперт напомнил, что в свое время Дамаск обратился за помощью именно к Москве, а не к Вашингтону.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие вооружённых сил страны идёт очень быстрыми и мощными темпами.

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