21 февраля прошло большое внеочередное заседание Совета безопасности РФ. В ходе встречи выступили президент России Владимир Путин и другие официальные лица. Обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в ДНР и ЛНР. Самые важные цитаты — в материале «Известий».

Президент РФ Владимир Путин:

«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционный и кровавый, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем не повинных людей . Это действительно вооруженный переворот — с этим, собственно говоря, никто и не спорит».

« Россия изначально делала всё для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия. Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз».

« В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который называется «Минский комплекс мер », поскольку мы, как вы помните, встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять».

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

«Мы в последние месяцы, в конце прошлого года активизировали свою работу с нашими основными партнерами в Вашингтоне и в НАТО, для того чтобы договориться в конце концов об этих мерах безопасности и обеспечить спокойное, благополучное развитие страны в мирных условиях. Для нас это задача номер один, это приоритет для нашей страны — не конфронтация, а обеспечение безопасности и условий для развития».

« Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Потому что есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признаёт волеизъявления крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом».

«В 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в НАТО. На мой вопрос, зачем же вы это сделали, ответа нет».

« Соединенные Штаты легко отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают. Но тем не менее хотя бы что-то должно быть положено на бумагу и зафиксировано в качестве международно-правового акта. На сегодняшний день мы не можем договориться и об этом».

«Мы не говорим о вхождении ЛНР, ДНР в состав РФ, мы обсуждаем [их] независимость».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:

«Запад не думает, что на Украине к власти могут прийти бандеровцы и националисты, которые захватят оружие, поставленное из-за рубежа».

«Для Украины Донбасс — это территории, а для России это люди».

Директор ФСБ Александр Бортников:

«Есть случаи попадания снарядов ВСУ на территорию РФ, прежде всего в Ростовской области».

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак:

«Стало ясно: ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен, они хотят заморозить ситуацию».

«Киев на ходу изобретает новые схемы, чтобы не выполнять Минские соглашения, это выглядит глупо».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин:

«Нам на сегодня нужно обострять ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением. Мы поддерживаем и сделаем всё возможное, чтобы обеспечить экономическое развитие и благосостояние ».

Директор СВР Сергей Нарышкин:

« Мы не имеем права допускать возможность решения Киевом проблемы Донбасса силовым путем ».

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев:

«Надо признавать правосубъектность этих республик в тех границах, в которых они существовали до оккупации [Украиной]».

Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев:

«Мы слышим заявления украинских нацистов о том, что будет с людьми в этих республиках, когда они вернутся туда. Людям угрожают люстрациями и казнями».

Министр иностранных дел Сергей Лавров:

«Единственный конфликт, где одна сторона отказывается разговаривать с другой и это полностью поддерживается Западом, — это конфликт на востоке Украины».

« Это атака на всё русское, что противоречит конституции Украины, но не мешает руководству Украины запрещать русский язык. Мы не можем больше смотреть, как издеваются над нашими соотечественниками ».

Министр обороны Сергей Шойгу: