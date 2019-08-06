«Угрозы больше нет»: в Ачинске отменили режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов

Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Ачинске, где ранее произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. В результате ЧП погиб один человек, восемь получили ранения.

В городе Ачинск Красноярского края, где накануне произошёл пожар и взрывы на складе боеприпасов, отменили режим ЧС. Об этом заявила пресс-служба городской администрации.

«По решению оперативного краевого штаба, зона возможного поражения сокращена от деревня Каменка до ж/д переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменён с 19:00 (15:00 мск. — RT), 6 августа», — следует из заявления.

«Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома», — заявили власти заявили.

Движение машин и поездов в районе Ачинска полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено. Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнул мэр Ачинска Илай Ахметов, все эвакуированные смогут вернуться домой до конца дня. При этом городские власти попросили ачинцев воздержаться от лесных прогулок в ближайшие дни. «В настоящее время, на местности работают военные сапёры, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, посёлков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки», — говорится на сайте администрации Ачинска.

В свою очередь в Генпрокуратуре Красноярского края заявили, что взяли на особый контроль вопросы соблюдения прав граждан, ранее эвакуированных из Ачинского и Назаровского районов. В частности, оценивается эффективность работы систем оповещения и пунктов временного размещения граждан.

По результатам проверки

Следственный комитет РФ в связи с пожаром и взрывами на территории склада боеприпасов воинской части провёл доследственную проверку. По её результатам возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения со взрывчаткой.

«<…> военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в СК.

По данным следствия, пожар произошёл во время работ по погрузке и разгрузке боеприпасов. При этом причина возгорания не уточняется.

«Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Один человек погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в Следкоме.

Ранее же замглавы Министерства обороны России Дмитрий Булгаков назвал человеческий фактор предварительной причиной пожара на складе.

Арсенал расформируют

Пожар и взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошли в понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Осколки от взрыва разлетелись в радиусе 15 км. В связи с этим в населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Всего свои дома вынуждены были покинуть более 16 тыс. человек.

Местное правительство ввело режим чрезвычайной ситуации для Ачинска, Ачинского и Назаровского районов.

Как сообщали в Минобороны, детонация боеприпасов завершилась после пяти утра 6 августа. Для тушения возгорания были направлены два пожарных поезда и два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14», а также десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8.

Помимо этого специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России проводили разминирование склада. В целом к ликвидации последствий были привлечены свыше 150 человек и 50 единиц техники.

Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков уточнил, что арсенал после ЧП будет расформирован.

Адресная помощь

По оперативным данным, после взрывов к медикам обратились 13 человек. Шестеро из них были госпитализированы.

«<…> за медицинской помощью обратились 13 человек. Женщина с повреждениями лёгкой тяжести от госпитализации отказалась. Все люди взрослые. Шесть человек госпитализированы. Четверо находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов получают медицинскую помощь в Красноярске», — говорится в заявлении правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил властям Ачинского района оценить ущерб, который был нанесён жилью и имуществу жителей города, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Пострадавшим в результате взрывов должна быть оказана адресная материальная помощь.