Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Готовятся ли США разместить свои ракеты в Монголии?
Паводок отступает: в Иркутской области вода ушла из подтопленных домов
Не политик: Коломойский назвал две кандидатуры, которые могут сместить Гройсмана
"Вопрос философский и глубокий ": Пригожин осудил и прокуратуру, и род...
Главная / В России

«Угрозы больше нет»: в Ачинске отменили режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов

06 августа 2019, 20:24  •  52 • В России
Местные власти отменили режим чрезвычайной ситуации в Ачинске, где ранее произошли пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части. Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. В результате ЧП погиб один человек, восемь получили ранения.
 
Сотрудники правоохранительных органов в Ачинске РИА Новости © Даниил Сидоров
 

В городе Ачинск Красноярского края, где накануне произошёл пожар и взрывы на складе боеприпасов, отменили режим ЧС. Об этом заявила пресс-служба городской администрации. 

«По решению оперативного краевого штаба, зона возможного поражения сокращена от деревня Каменка до ж/д переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменён с 19:00 (15:00 мск. — RT), 6 августа», — следует из заявления.

«Угрозы жизни и здоровью для жителей Ачинска больше нет, горожане могут возвращаться в свои дома», — заявили власти заявили.

Движение машин и поездов в районе Ачинска полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено. Все ограничения на движение транспорта, вводившиеся из-за возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, отменены», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнул мэр Ачинска Илай Ахметов, все эвакуированные смогут вернуться домой до конца дня. При этом городские власти попросили ачинцев воздержаться от лесных прогулок в ближайшие дни. «В настоящее время, на местности работают военные сапёры, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок в районе деревень Каменка, Малый Улуй, посёлков Ключи, Горный, Мазульский рудник, село Заворки», — говорится на сайте администрации Ачинска.

В свою очередь в Генпрокуратуре Красноярского края заявили, что взяли на особый контроль вопросы соблюдения прав граждан, ранее эвакуированных из Ачинского и Назаровского районов. В частности, оценивается эффективность работы систем оповещения и пунктов временного размещения граждан.

По результатам проверки

Следственный комитет РФ в связи с пожаром и взрывами на территории склада боеприпасов воинской части провёл доследственную проверку. По её результатам возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения со взрывчаткой.

«<…> военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в СК.

По данным следствия, пожар произошёл во время работ по погрузке и разгрузке боеприпасов. При этом причина возгорания не уточняется.

«Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. Один человек погиб, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в Следкоме.

Ранее же замглавы Министерства обороны России Дмитрий Булгаков назвал человеческий фактор предварительной причиной пожара на складе.

Арсенал расформируют

Пожар и взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошли в понедельник, 5 августа, на территории склада воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Осколки от взрыва разлетелись в радиусе 15 км. В связи с этим в населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Всего свои дома вынуждены были покинуть более 16 тыс. человек.

Местное правительство ввело режим чрезвычайной ситуации для Ачинска, Ачинского и Назаровского районов.

Как сообщали в Минобороны, детонация боеприпасов завершилась после пяти утра 6 августа. Для тушения возгорания были направлены два пожарных поезда и два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14», а также десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8.  

Помимо этого специалисты Международного противоминного центра Вооружённых сил России проводили разминирование склада. В целом к ликвидации последствий были привлечены свыше 150 человек и 50 единиц техники.

Замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков уточнил, что арсенал после ЧП будет расформирован.

Адресная помощь

По оперативным данным, после взрывов к медикам обратились 13 человек. Шестеро из них были госпитализированы.

«<…> за медицинской помощью обратились 13 человек. Женщина с повреждениями лёгкой тяжести от госпитализации отказалась. Все люди взрослые. Шесть человек госпитализированы. Четверо находятся в Ачинской межрайонной больнице. Двое пациентов получают медицинскую помощь в Красноярске», — говорится в заявлении правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил властям Ачинского района оценить ущерб, который был нанесён жилью и имуществу жителей города, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Пострадавшим в результате взрывов должна быть оказана адресная материальная помощь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 18:24
«В домах выбиты стёкла»: на складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв
06 августа 2019, 20:24
«Угрозы больше нет»: в Ачинске отменили режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов
05 августа 2019, 16:54
Эксперт о заявлении Климкина о скорой миграции жителей незалежной: Украина - дойная корова для Европы, где дешевая земля и рабы для плантаций
05 августа 2019, 18:24
Человеческий фактор: МЧС рассказало об основной причине лесных пожаров в Сибири
06 августа 2019, 17:09
Паводок отступает: в Иркутской области вода ушла из подтопленных домов
06 августа 2019, 20:24
«Прикрывали незаконные вырубки»: в Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 17:24
Война в Сирии 2.0: Новая атака на российскую базу Хмеймим и новые жертвы
06 августа 2019, 01:09
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обе...
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо запла...
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на прова...
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
02 августа 2019, 02:54
"Не холоп, а хозяин": В гостях у Скабеевой поляк Корейба напал на украинца
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются понять, что происходит на границе – источники
04 августа 2019, 17:54
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.