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«Угрозы беспочвенны и бесполезны»: в России оценили сделку США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

22 июля 2021, 13:15  •  66 • В мире
Россия никогда не использовала сектор энергетики в качестве инструмента политического давления и считает попытки представить страну в качестве агрессора одним из элементов русофобии. Так посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал условия американо-немецких договорённостей по «Северному потоку — 2». Дипломат также напомнил, что это исключительно энергетический проект. В соглашении между Вашингтоном и Берлином констатируется обязательство ФРГ настаивать на том, чтобы Россия после 2024 года продлила транзит газа через Украину. При этом в Совфеде указали, что Москва не отказывается от этого, но пролонгация зависит от договорённости с Киевом и предложенных им условий.
 
AFP © Odd ANDERSEN
 

Соглашение Соединённых Штатов Америки и Германии по «Северному потоку — 2» «вызывает серьёзные вопросы», а также непонимание «в части политических выпадов» в адрес России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, враждебность по отношению к Москве противоречит духу переговоров, состоявшихся 16 июня в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

«Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес — беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН», — сказал Антонов, чьи слова приводит пресс-служба посольства РФ.

Дипломат отметил, что Россия доказала, что является надёжным партнёром Европы и других потребителей отечественных углеводородов, поскольку на протяжении многих лет выстраивала честное взаимодействие с ними.

«Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели. Любые обвинения на этот счёт отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию», — пояснил посол.

Антонов в очередной раз напомнил, что «Северный поток — 2», как и любой другой подобный энергетический проект, реализуется в рамках коммерческих договорённостей с заинтересованными странами: «Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям».

Позицию Антонова поддержал его коллега, посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он также указал, что Россия — не та страна, которая потерпит ультиматумы.

«Мы способны определять свою политику, в том числе энергетическую, суверенно, без вмешательства извне, основываясь на собственных интересах и опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами», — цитирует его ТАСС.

Также, по его словам, стилистика соглашения Берлина и Вашингтона является неприемлемой. Он подчеркнул, что документ двух стран наполнен «одиозными пассажами об агрессии и деструктивной деятельности России».

  • Reuters
  • © Stine Jacobsen

В среду, 21 июля, в Берлине и Вашингтоне объявили о сделке по «Северному потоку — 2». Так, США признали, что санкционное давление не сможет остановить реализацию проекта, который уже почти завершён.

«Северный поток — 2» завершён на 99%. Идея о том, что (можно было) сказать или сделать что-то с целью его остановки не является возможной (для реализации на практике)», — цитирует ТАСС президента США Джо Байдена.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что Вашингтон в рамках выполнения своих обязательств может применить ограничительные меры в отношении участников проекта Nord Stream 2 AG, если это потребуется.

Как пояснила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия в рамках договорённостей обязалась настаивать на том, чтобы ЕС принимала различные меры, в том числе санкционные, для ограничения экспорта российского энергосырья, если Москва будет использовать сектор энергетики в качестве оружия.

«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», — заявила она, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Кроме того, ФРГ взяла на себя обязательство добиваться от России этого продления. Вдобавок, Берлин должен создать «зелёный фонд» размером в $1 млрд для поддержки энергетической безопасности Украины, на первом этапе туда внесут $175 млн.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что испытывает облегчение в связи с тем, что Берлину и Вашингтону удалось достичь конструктивного решения по «Северному потоку — 2».

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден
  • Reuters
  • © Tom Brenner

После объявления о договорённости между США и ФРГ канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина о своих переговорах с Джо Байденом вокруг «Северного потока — 2» в ходе визита в Вашингтон.

«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток — 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюз», — приводит текст сообщения пресс-служба Кремля.

Также Путин и Меркель обсудили возможность продления соглашения о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Вместе с тем утром 22 июля в Киеве призвали США продолжить санкционную политику против «Северного потока — 2». Об этом говорится в открытом письме спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. По мнению украинского политика, Россия посредством этого проекта якобы нацелена сформировать у стран Европы зависимость от своего газа.

«Покупка газа у России это никакая не политика, а чистая экономика»

Проект «Северный поток — 2» носит чисто экономический характер, политические цели сюда вмешивать не стоит, говорит член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, подчеркивая, что Россия никогда не использовала энергетику в качестве средства давления на другие страны.

«Экономика Германии нуждается в энергоресурсах и таком проекте, как «Северный поток — 2», это было понятно ещё несколько лет назад. Сама по себе затратная составляющая использования трубопроводного газа во много раз выгоднее всех остальных предлагаемых ресурсов, в том числе и со стороны США. Поэтому, бизнес Германии и понимает, что это выгодно. Экономика Германии и руководство страны этот вопрос так или иначе не сбросят со счетов», — добавил собеседник RT.

Украинские эксперты составили список недостатков Checkmate. Русские не смолчали

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заметил, что власти Германии сумели защитить собственные интересы в энергетической сфере.

«Несмотря на многолетнее давление, немцы в итоге настояли на своём, защищая свои экономические интересы и свой суверенитет. И достигли соглашения, в котором украинскому руководству дано туманное обещание, которое выражено в такой форме, что очень трудно предположить, как оно будет реализовано. Потому что покупка газа у России это никакая не политика для Германии, а чистая экономика», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Как заметил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Россия не отказывалась от транзита газа через Украину, но вопрос продления действующего соглашения зависит исключительно от договорённостей между Москвой и Киевом.

«При этом нашим партнёрам необходимо отчётливо понимать, что мы не чьи-то вассалы, у нас нет ни сюзерена, ни большого брата. Мы суверенное государство, которое не приемлет диктата извне, тем более в вопросах экономики. Из этого и будем исходить», — цитирует его РИА Новости.

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